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Народные новости
Народные новости

Митингующие в Минске совершили попытку штурма резиденции Лукашенко

Сторонники оппозиции в Минске пытались пойти на "штурм" Дворца независимости, однако смелости хватило не надолго. Митингующие активно начали отступать, заявила пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт. Протестующие в Минске, по словам Эйсмонт, начали своеобразный штурм здания.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с утра работал в Дворце независимости, из города он «никуда не бежал», передает БелТА
 заявление пресс-секретаря главы государства Натальи Эйсмонт.
Коммерсантъвчера в 14:25
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РИА Новости

Пресс-секретарь Лукашенко опровергла данные о его побеге

РИА Новостивчера в 15:31
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Пресс-секретарь Лукашенко заявила, что митингующие пытались пойти на штурм резиденции

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RT на русском

Пресс-секретарь заявила, что Лукашенко «никуда не бежал»

RT на русскомвчера в 14:45
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В Минске заявили о попытке штурма резиденции Лукашенко

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Пресс-служба Лукашенко рассказала, что он весь день был в Минске

Коммерсантъвчера в 14:25
Комсомольская правда

Пресс-секретарь Лукашенко заявила, что митингующие в Минске собирались пойти на штурм резиденции

Комсомольская правдавчера в 14:49
РБК

Представитель Лукашенко увидела у оппозиции нехватку смелости для штурма

РБКвчера в 15:54

Иран получил новые данные с черных ящиков сбитого украинского Boeing

По словам главы иранской Организации гражданской авиации Тураджа Дехкани Зангене, записи с черных ящиков украинского Boeing 737 занимают лишь 19 секунд разговора после взрыва первой запущенной иранскими военными ракеты, вторая ракета поразила самолет через 25 секунд после первой.
Известиявчера в 06:54
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В ВОЗ назвали минимальный возраст для ношения маски

"ВОЗ и ЮНИСЕФ рекомендуют детям в возрасте 12 лет и старше носить маску в тех же условиях, что и взрослые, в частности когда они не могут гарантировать соблюдения дистанции не менее 1 метра от других людей, и в районе с широким распространением (вируса – ред.)", - сообщается в документе.
РИА Новостивчера в 20:37
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