Митингующие в Минске совершили попытку штурма резиденции Лукашенко
Смотрите также
В России вступил в силу закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Лукашенко с автоматом вышел за оцепление и поблагодарил силовиков
Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде
В Минске протестующие заняли часть проспекта Независимости
Минск заявил, что не нуждается в «заезженных советах» Зеленского
В ВОЗ назвали минимальный возраст для ношения маски
Джикия заявил, что к нему не обращались по поводу перехода в «Наполи»
В Воронежской области пять человек погибли, упав в выгребную яму
Отец погибшего при взрыве в Ярославле мальчика обратился к россиянам
Появилось видео прибытия Лукашенко в резиденцию с автоматом в руках
Сторонники оппозиции отошли от Дворца Независимости в Минске
Лукашенко с автоматом вышел за оцепление и поблагодарил силовиков
В Минске начался «Марш новой Беларуси»
Лукашенко назвал протестующих в Минске «крысами»
Появилось видео прибытия Лукашенко в резиденцию с автоматом в руках
В России вступил в силу закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
«Бавария» победила ПСЖ и выиграла Лигу чемпионов
Жители Литвы встали в живую цепь солидарности с оппозицией Белоруссии
В Воронежской области пять человек погибли, упав в выгребную яму
Лавров не исключил, что на Тихановскую могли оказать давление
Отец погибшего при взрыве в Ярославле мальчика обратился к россиянам
Двое силовиков ранены в ходе спецоперации в Ингушетии
Сторонники оппозиции в Минске пытались пойти на "штурм" Дворца независимости, однако смелости хватило не надолго. Митингующие активно начали отступать, заявила пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт. Протестующие в Минске, по словам Эйсмонт, начали своеобразный штурм здания.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с утра работал в Дворце независимости, из города он «никуда не бежал», передает БелТА
заявление пресс-секретаря главы государства Натальи Эйсмонт.
Подробнее о событии
Пресс-секретарь Лукашенко заявила, что митингующие в Минске собирались пойти на штурм резиденции
Комсомольская правдавчера в 14:49