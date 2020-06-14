Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт прокомментировала заявления, сделанные в интервью РБК оппозиционным политиком и бывшим председателем правления принадлежащего российским «Газпрому» и Газпромбанку Белгазпромбанка Виктором Бабарико.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что задержанные по делу Белгазпромбанка дают признательные показания, в том числе и против бывшего руководителя банка и кандидата на президентский пост Виктора Бабарико.

Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка

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