Политика

КоммерсантъКоммерсантъПресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что задержанные по делу Белгазпромбанка дают признательные показания, в том числе и против бывшего руководителя банка и кандидата на президентский пост Виктора Бабарико.
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с чего всё началось

Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле «дочки» «Газпрома»

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт прокомментировала заявления, сделанные в интервью РБК оппозиционным политиком и бывшим председателем правления принадлежащего российским «Газпрому» и Газпромбанку Белгазпромбанка Виктором Бабарико.
РБК00:59

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Представитель Лукашенко рассказала о признаниях в деле «дочки» Газпрома

Национальная служба новостей04:06

Эйсмонт: задержанные по делу «Белгазпромбанка» дают признательные показания

REGNUM06:25

Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка

News.ru05:13

Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка

Коммерсантъ04:52

Лукашенко потребует выкуп за захваченную «дочку» Газпрома

Взгляд.ру13:26

Представитель Лукашенко сообщила о признаниях в деле «дочки» Газпрома

Профиль02:28

Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле «дочки» «Газпрома»

РБК00:59
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 13:47, Ашберн

Эйсмонт сообщила о 15 задержанных в деле по «Белгазпромбанку» и добавила: «Лукашенко запугивание потенциальных участников выборов не нужно»

КП - Беларусь05:42
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 13:47, Ашберн
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Lenta.ru 13:42
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Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru 06:09
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За погружением «Витязя» в Марианскую впадину пытались следить из США

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В Кировском районе Ленинградской области торжественного подняли со дна Невы полковую пушку образца 1927 года, которая затонула при переправе частей Красной армии осенью 1941 года.
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Общество

Стало известно, сколько Михаил Ефремов зарабатывал в месяц

Экспресс газета 11:56
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Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о российских Курилах

РИА Новости 07:59
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Происшествия

Озвучены причины крушения катера на Камчатке

Следственный комитет озвучил несколько версий, наиболее вероятные причины крушения – неблагоприятные погодные условия, нарушение правил управления судном или технические его неисправности.
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Общество

В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение

Вести.Ru вчера в 00:47
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Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в гостиницы

Рекомендация дана во избежание дополнительных рисков новых случаев коронавируса при тесном контакте.
Известия 12:00
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С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
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Узбекистан возобновляет международное авиасообщение

"Авиасообщение восстанавливается со странами, где наблюдается стабильная санитарно-эпидемиологическая ситуация", - говорится в сообщении.
Интерфакс 10:46
Кино

Marvel наметила перезапуск Железного человека

Напомним, что 7 мая компания объявила о выпуске нового мультсериала «Досье Фьюри».
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Политика

WP узнала, что Трамп может пойти на выборы с новым лозунгом

В 2016 году во время предвыборной кампании политик выступал с лозунгом Make America Great Again (Сделаем Америку великой снова. - примечание "Газеты.Ru").
Газета.Ru 11:20
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Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

РИА Новости 12 июня в 21:10
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Xiaomi подтвердила увеличенный дисплей для Mi Band 5

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Египет объявил о возобновлении авиасообщения с 1 июля

Министр гражданской авиации Египта Мухаммед Манар Инаба заявил, что страна открывает авиасообщение в полном объёме с 1 июля.
RT на русском 13:38
Происшествия

Адвокат семьи Захарова опроверг заявление защиты Ефремова

Никто не пытался связаться с семьей или адвокатом погибшего, заявил адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский 13 июня в интервью изданию «Подъем».
ИА Красная Весна вчера в 11:52
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Самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище поставлен актеру Вячеславу Тихонову

Определен самый дорогой памятник, расположенный на территории Новодевичьего кладбища.
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Экономика

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
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Шоу-бизнес

Младшая дочь Маши Распутиной выложила фотографию во весь рост

Совсем недавно Мария Захарова опубликовала в сети новое фото «во весь рост».
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Гол Мораеса принес «Шахтеру» победу над «Колосом» в чемпионате Украины

Игра, прошедшая в воскресенье в Киеве, завершилась победой "Шахтера" со счетом 1:0. Единственный гол забил на 49-й минуте Жуниор Мораес.
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Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием

У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
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Индиана Джонс назван величайшим героем кино

Читатели журнала Empire в ходе опроса рассказали, что самым лучшим киногероем они считают бесстрашного археолога и центрального персонажа знаменитой франшизы Индиана Джонса.
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Воздух на МКС временно разделили для поиска источника бензола

Воздух на российском и американском сегментах МКС временно разделили для поиска источника бензола.
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Молодые россияне занялись сексом посреди площади в Москве и попали на видео

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Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково

Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, люди не пострадали.
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Nickelodeon намекнул, что Губка Боб может быть геем

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На поверхности подмосковной реки обнаружили восьмикилометровое пятно

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В Новочеркасске объяснили появление плакатов ко Дню России с ошибкой

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REGNUM вчера в 13:49
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Армия и оружие

Двое украинских силовиков погибли при разрыве миномета в ДНР

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