Политика

КоммерсантъКоммерсантъПресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что задержанные по делу Белгазпромбанка дают признательные показания, в том числе и против бывшего руководителя банка и кандидата на президентский пост Виктора Бабарико.
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с чего всё началось

Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле «дочки» «Газпрома»

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт прокомментировала заявления, сделанные в интервью РБК оппозиционным политиком и бывшим председателем правления принадлежащего российским «Газпрому» и Газпромбанку Белгазпромбанка Виктором Бабарико.
РБК00:59

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Эйсмонт: задержанные по делу «Белгазпромбанка» дают признательные показания

REGNUM06:25

Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка

News.ru05:13

Минск заявил о признательных показаниях по делу «дочки» Газпрома

Взгляд.ру01:27

Представитель Лукашенко рассказала о признаниях в деле «дочки» Газпрома

Национальная служба новостей04:06

Представитель Лукашенко сообщила о признаниях в деле «дочки» Газпрома

Профиль02:28

Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка

Коммерсантъ04:52

Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле «дочки» «Газпрома»

РБК00:59
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 07:41, Ашберн

Эсмойнт сообщила о 15 задержанных в деле по «Белгазпромбанку» и добавила: «Лукашенко запугивание потенциальных участников выборов не нужно»

КП - Беларусь05:42
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 07:41, Ашберн
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
1,6K
Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ вчера в 05:08
1,4K
Космос

Роскосмос поделился планами пусков с Восточного и Байконура

В период с июля текущего года по июль 2021 года планируется запустить три ракеты «Протон» и 17 «Союз-2» с Байконура, с Восточного будут запускать «Союзы», передаёт РИА Новости.
News.ru 12 июня в 19:13
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Политика

Путин прокомментировал события в США

Президент России Владимир Путин прокомментировал связанные с коронавирусом и протестами события в США.
RT на русском 06:02
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Общество

В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности

Российская газета 05:19
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Экономика

В России отменен «банковский роуминг»

Как было известно ранее, в декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому отменяется комиссия, которую берет банк при проведении гражданами межрегиональных денежных переводов в одном банке.
Газета.Ru вчера в 18:15
1K
Общество

Минздрав призвал россиян быть готовыми поменять планы на отдых

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что нельзя гарантировать полную безопасность от коронавирусной инфекции в том месте, где россияне планируют отдых.
Ivbg.ru 06:55
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Политика

Болтон готовит бомбу для Трампа

Торопиться Дженни Дуркан и ее однопартийцам некуда. Время пока что работает на них, и хороших вариантов в отношении Сиэтла у Трампа нет.
Вести.Ru вчера в 15:11
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Политика

Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»

«Наши польские коллеги неофициально заверили нас, что этот инцидент был просто недоразумением, вызванным польскими военными без враждебного намерения, однако мы всё еще ожидаем формального заявления», — отметил представитель МИД Чехии.
Известия вчера в 15:17
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Религия

Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил России.
Российская газета 05:20
1,1K
Общество

Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений

Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
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Политика

Путин объяснил демократичность поправок к Конституции

Если сегодня президент утверждает премьер-министра с согласия Госдумы, а затем без всякого согласия парламента назначает министров, то с вступлением поправок в силу ситуация кардинально меняется - и окончательное решение по председателю правительства и кабмину принимает парламент.
Российская газета 07:24
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Происшествия

В аэропорту Пулково столкнулись два самолета

В Санкт-Петербургском аэропорту Пулково столкнулись два самолета, сообщает ТАСС.
Российская газета 07:05
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
3,3K
Общество

Главу Сургута госпитализировали с коронавирусом

В Сургуте мэр Вадим Шувалов заразился коронавирусом.
Уральский меридиан 02:27
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Политика

Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием

RT на русском 06:26
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Игры

PC Gaming Show 2020 пройдет сегодня

Организаторы говорят, что более двух десятков студий, издателей и разработчиков примут участие в PC Gaming Show, который предложит «эксклюзивные трейлеры, интервью и шоу».
Evo-rus.com вчера в 14:14
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Политика

Климкин назвал новый статус Украины в НАТО «сигналом для России»

Globallookpress Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал новый статус Украины в НАТО с расширенными возможностями "сигналом для России".
РЕН ТВ 04:33
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Единоборства

Кальвильо победила Ай в главном бою UFC в Лас-Вегасе

В главном бою турнира Ultimate Fighting Championship в Лас-Вегасе американка мексиканского происхождения Синтия Кальвильо (9-1-1) победила по очкам соотечественницу Джессику Ай (15-8).
News.ru 00:07
Общество

Соловьев усомнился в праве Ефремова записывать видеообращения

Известия 02:52
1,7K
Политика

Путин рассказал, как посоветовал взять аэропорт Косово в 1999 году

Президент Владимир Путин рассказал о событиях 1999 года, когда батальоном ВДВ был взят косовский аэропорт "Слатина".
Московский Комсомолец 06:46
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Шоу-бизнес

Виктория Боня: Захаров отдал свою жизнь, чтобы спасти душу Ефремова

Боня уверена, что Михаил Ефремов после случившегося должен отказаться от алкоголя и переосмыслить всю свою жизнь, в противном случае его душа может "скатиться вибрационно ниже" или погибнуть, сообщает "Комсомольская правда".
Ruposters.ru 05:39
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Футбол

«Сельта» проиграла «Вильярреалу», Смолов провел 10 минут

«Сельта» уступила «Вильярреалу» в матче 28-го тура чемпионата Испании — 0:1. Единственный мяч гости провели в добавленное ко второму тайму время.
Спорт-Экспресс вчера в 12:55
Политика

Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложен

Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу не поедут с визитом в Турцию 14 июня, как это было запланировано.
Коммерсантъ 07:12
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Армия и оружие

Расчёты «Искандеров» Балтфлота провели тренировки

Отмечается, что в рамках плановой тренировки расчёты ОТРК «Искандер» Балтийского флота «выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищённые объекты и командные пункты условного противника».
RT на русском 05:12
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Армия и оружие

Атомная подлодка «Князь Владимир» поступила на вооружение в ВМФ России

«В День России, 12 июня, на предприятии „Севмаш“ в Северодвинске состоялась торжественная церемония приема в состав Военно-морского флота новейшего ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта (РПКСН) „Борей-А“ (955А) „Князь Владимир“», — сообщили в военном ведомстве.
Телеканал 360° 12 июня в 05:47
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Происшествия

В Атланте прошли акции протеста из-за гибели еще одного афроамериканца

В американском городе Атланта (штат Джорджия) прошли акции протеста из-за убийства афроамериканца сотрудником полиции при задержании, сообщает газета Washington Post в субботу, 13 июня.
Известия вчера в 18:55
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Происшествия

В Новосибирской области за сутки 108 человек заразились коронавирусом

В Новосибирской области за сутки 108 человек заразились коронавирусом. Таковы данные оперативного штаба на утро 14 июня.
Atas.info 01:14
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Спорт

Трамп решил больше не смотреть матчи сборной США по футболу

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не будет следить за матчами сборной страны по футболу.
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Общество

Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе в Татарстане

РИА Новости 02:59
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