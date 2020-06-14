Политика

КоммерсантъКоммерсантъПресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что задержанные по делу Белгазпромбанка дают признательные показания, в том числе и против бывшего руководителя банка и кандидата на президентский пост Виктора Бабарико.
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с чего всё началось

Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле «дочки» «Газпрома»

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт прокомментировала заявления, сделанные в интервью РБК оппозиционным политиком и бывшим председателем правления принадлежащего российским «Газпрому» и Газпромбанку Белгазпромбанка Виктором Бабарико.
РБК00:59

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Против экс-главы Белгазпромбанка дают признательные показания

ИА Красная Весна03:16

Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка

Коммерсантъ04:52

Представитель Лукашенко рассказала о признаниях в деле «дочки» Газпрома

Национальная служба новостей04:06

Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка

News.ru05:13

Представитель Лукашенко сообщила о признаниях в деле «дочки» Газпрома

Профиль02:28

Минск заявил о признательных показаниях по делу «дочки» Газпрома

Взгляд.ру01:27

Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле «дочки» «Газпрома»

РБК00:59
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 06:10, Ашберн

Эсмойнт сообщила о 15 задержанных в деле по «Белгазпромбанку» и добавила: «Лукашенко запугивание потенциальных участников выборов не нужно»

КП - Беларусь05:42
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 06:10, Ашберн
Наука

Нашли ходивших на двух лапах крокодилов

Evo-rus.com 12 июня в 06:41
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Армия и оружие

Расчёты «Искандеров» Балтфлота провели тренировки

Отмечается, что в рамках плановой тренировки расчёты ОТРК «Искандер» Балтийского флота «выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищённые объекты и командные пункты условного противника».
RT на русском 05:12
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Политика

Путин прокомментировал события в США

Президент России Владимир Путин прокомментировал связанные с коронавирусом и протестами события в США.
RT на русском 06:02
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Происшествия

Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельной аварии

Российский актер Михаил Ефремов, который подозревается в смертельном ДТП, совершенном на Смоленской площади в Москве в понедельник, 8 июня, записал видеообращение.
Невские Новости 12 июня в 17:37
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Общество

Представитель Киркорова ответила на требование экс-главы ВДВ

Певец Филипп Киркоров только исполнял роль в юмористическом скетч-шоу о десантниках, сказала РИА Новости представитель артиста Екатерина Успенская.
РИА Новости 05:35
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Общество

Главу Сургута госпитализировали с коронавирусом

В Сургуте мэр Вадим Шувалов заразился коронавирусом.
Уральский меридиан 02:27
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Общество

В Пекине зафиксирована вспышка коронавируса

Еще через день, в пятницу, в Пекине зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом.
RuNews24.ru 12 июня в 19:32
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Общество

В Ростовской области выявили 167 новых случаев заражения коронавирусом

Ростов-на-Дону, 14 июня 2020, 11:09 — REGNUM В Ростовской области за сутки выявили 167 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 04:09
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Религия

Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил России.
Российская газета 05:20
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Происшествия

В Атланте уволили полицейского, который застрелил темнокожего мужчину

В Атланте уволили полицейского, который при задержании смертельно ранил темнокожего мужчину Рейшарда Брукса.
RT на русском 04:15
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Общество

Один из заразившихся коронавирусом вернулся из Литвы

В Калининградской области выявили коронавирус у пациента, который вернулся из Литвы.
Каскад 04:58
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Политика

Зеленский вспомнил погибших в крушении Ил-76 над Луганском

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память воинов, погибших в результате крушения самолёта Ил-76 над Луганском шесть лет назад, а также всех защитников Украины, «которые в тот день отдали свои жизни за независимость страны».
News.ru 04:53
Космос

Toyota запатентовала луноход в России

Японская компания Toyota зарегистрировала в России свой первый луноход. На разработку агрегата специалисты потратили чуть больше года.
Телеканал 360° 03:13
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Общество

Академик объяснил сложность создания вакцины от коронавируса

Пальцев добавил, что сейчас специалисты обсуждают возможность создать вакцину против РНК, чтобы она воздействовала именно на основу коронавируса.
Lenta.ru 05:49
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Политика

В Армении сторонники Царукяна потребовали отставки Пашиняна

Сторонники главы оппозиционной парламентской фракции "Процветающая Армения", крупного предпринимателя Гагика Царукяна, в доме которого в воскресенье был проведен обыск, скандируют у здания Службы национальной безопасности: "Никол, уходи!", требуя отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:43
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Общество

В Югре за сутки зарегистрировано 229 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 229 новых случаев коронавируса. Из них 62 инфицированных приходится на Сургут.
Вестник 05:10
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Происшествия

Человек, представившийся бойцом UFC, ранил восемь человек

В американском штате Техас человек, которого не пустили в один из баров по причине алкогольного опьянения, ранил из ружья восемь человек, передает BJ Penn.
Газета.Ru вчера в 16:41
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Общество

Европа закупилась еще не созданной вакциной от коронавируса

Страны Европы закупились еще не созданной вакциной от коронавируса от британской компании AstraZeneca, пишет Yahoo Finance.
Lenta.ru 05:59
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Авто

Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля

Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 02:50
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Спорт

Трамп заявил о нежелании смотреть матчи сборной США

Лидер США Дональд Трамп заявил, что не будет больше смотреть игры национальной команды по футболу. Об этом он написал в своем Twitter.
ProstoProSport 03:32
Общество

Где выявили коронавирус в Самарской области на 11 июня

На 11 июня в Самарской области у 3470 человек подтвержден COVID-19, из них 1651 человек выздоровел, 37 — скончались, в том числе три ковидных пациента за сутки.
Kursk.com 11 июня в 06:24
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Происшествия

В Анапе при задержании застрелили подозреваемого в налете на банк

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вооруженный мужчина совершил налет на банк на улице Советской в поселке Сукко 11 июня.
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Происшествия

Водитель иномарки сбил семью с ребенком в Воронеже

В Воронеже неизвестный водитель автомобиля Audi A8 сбил двух взрослых и 4-летнего ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся.
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Игры

PC Gaming Show 2020 пройдет сегодня

Организаторы говорят, что более двух десятков студий, издателей и разработчиков примут участие в PC Gaming Show, который предложит «эксклюзивные трейлеры, интервью и шоу».
Evo-rus.com вчера в 14:14
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Вильфанд прогнозирует возвращение жары в европейскую часть России

В западной половине европейской части России ожидается температура на 4 °С выше нормы, в восточной части — на 2 °С выше нормы.
RT на русском 12 июня в 19:31
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Общество

ГСЧС Украины установила палатки для пересекающих границу с Польшей

Шегини, 14 июня 2020, 12:04 — REGNUM На границе Украины с Польшей установлены палатки для пересекающих границу граждан, сообщили 13 июня в пресс-службе государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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Футбол

Хацкевича могут уволить с поста главного тренера «Ротора»

Белорусского специалиста Александра Хацкевича могут уволить с должности наставника "Ротора", информирует Метаrатіпдs.
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ЦСКА проиграл «Арсеналу» в Москве

Sport.ru вчера в 10:28
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19 человек погибли при взрыве автоцистерны в Китае

19 человек стали жертвами взрыва автоцистерны в Китае. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра города Вэньлин Чжу Минлянь.
Москва 24 00:12
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Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок

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РИА Новости вчера в 10:14
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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