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REGNUMREGNUM
Пресс-секретарь МИД КНР: коронавирус мог попасть в Китай из США
Царьград
  • РЕН ТВ3:51
Пекин, 12 марта 2020, 20:16 — REGNUM Пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь заявил 12 марта в «Твиттере», что коронавирус COVID-19 мог попасть в Китай из США.В источнике
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В Пекине допустили проникновение коронавируса в Китай из США

РИА Новости 16:55
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Пресс-секретарь МИД КНР: коронавирус мог попасть в Китай из США

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Представитель МИД КНР предположил, что военные США завезли коронавирус в китайский Ухань

ТАСС 16:09
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Макрон объявил о закрытии учебных заведений в связи с коронавирусом

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил в четверг о решении закрыть все образовательные учреждения страны с ближайшего понедельник в рамках мер по сдерживанию распространения коронавируса COVID-19.
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Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии

Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
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США пока отказались от создания системы ПРО против России и Китая

Создание средств противоракетной обороны от России и Китая не входит в планы Минобороны США, заявил директор Агентства по ПРО Министерства обороны США вице-адмирал ВМС Джон Хилл, сообщает 12 марта ТАСС.
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