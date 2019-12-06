Политика

ИнтерфаксИнтерфаксПресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК

Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
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с чего всё началось

Что Дмитрий Медведев думает об Алексее Навальном, деле Егора Жукова и общении с журналистами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в четверг, 5 декабря, дал итоговое интервью журналистам российских телеканалов.
Lenta.ru13:57

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ВТБ ответил на ролики Навального

Lenta.ru15:35

Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК о самолетах

РБК15:14

В правительстве прокомментировали «расследование» про жену Медведева

РИА Новости15:12

Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК

Интерфакс15:38

Пресс-секретарь Медведева ответил на расследование Навального о самолете жены премьера

URA.Ru15:49

В правительстве прокомментировали расследование ФБК про жену Медведева

Национальная служба новостей15:40

Расследование про жену Медведева назвали «очередной манипуляцией»

News.ru15:51
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Интерьер, на удивление, почти не изменился – все ограничилось «продвинутой» мультимедийной системой с улучшенным интерфейсом и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также беспроводной зарядкой для гаджетов.
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Увеличение цен на гречку связано в тем, что ряд сельхозпроизводителей оказался не готов к увеличению посевов в 2019 году.
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На Украине объявили о подготовке марша на Крым

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов назвал готовящийся на Украине марш сумасшествием.
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Зеленский рассчитывает на конкретные результаты от встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на конкретные результаты встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Париже.
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Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года

Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes, заработав за год около $185 млн.
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Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России

Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
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Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
РИА Новости вчера в 11:30
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Путин: работы по прокладке «Северного потока-2» практически завершены

Президент России Владимир Путин заявил, что работы по прокладке газопровода "Северный поток - 2" практически завершены.
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Российский рынок новых автомобилей в ноябре ускорил падение

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Трамп заявил, что много лет не пользуется личным телефоном

Президент США Дональд Трамп отверг заявления CNN, что он использует личный мобильный телефон, проигнорировав предупреждения служб безопасности.
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Российская фигуристка обновила мировой рекорд в короткой программе

Российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе в финале Гран-при, который проходит в Турине.
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Специалисты из США пришли к выводу, что противозачаточные таблетки обладают свойством уменьшать часть женского мозга.
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В Великобритании хотят ввести социализм

Социалистический строй намерены ввести в Великобритании лейбористы в случае прихода к власти.
Свободная Пресса 19:24
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Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому

Пранкер Алексей Столяров (Лексус) рассказал, что позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
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«Умный» 75-дюймовый телевизор китайской марки Xiaomi Mi TV 4S подешевел вдвое спустя год после официального запуска линейки.
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Суд вынес приговор еще троим фигурантам «московского дела»

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Четыре человека погибли при взрыве в Мексике

В результате случившегося погибли четыре человека. Еще десять получили ранения, они были госпитализированы.
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Венсан Кассель признался в теплых чувствах к России

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Медведев предостерег россиян от бессмысленного бунта

Премьер предостерег россиян от «бессмысленного и беспощадного» бунта, как у «желтых жилетов» во Франции.
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