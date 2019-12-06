с чего всё началось

Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.

Авто Opel Insignia обзавелся продвинутой оптикой Интерьер, на удивление, почти не изменился – все ограничилось «продвинутой» мультимедийной системой с улучшенным интерфейсом и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также беспроводной зарядкой для гаджетов.

Экономика В Минсельхозе назвали причину повышения цен на гречку Увеличение цен на гречку связано в тем, что ряд сельхозпроизводителей оказался не готов к увеличению посевов в 2019 году.

Политика На Украине объявили о подготовке марша на Крым Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов назвал готовящийся на Украине марш сумасшествием.

Музыка Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes, заработав за год около $185 млн.

Общество МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

Фигурное катание Российская фигуристка обновила мировой рекорд в короткой программе Российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе в финале Гран-при, который проходит в Турине.

Наука Противозачаточные таблетки уменьшают мозг женщин Специалисты из США пришли к выводу, что противозачаточные таблетки обладают свойством уменьшать часть женского мозга.

Политика В Великобритании хотят ввести социализм Социалистический строй намерены ввести в Великобритании лейбористы в случае прихода к власти.