Политика

ИнтерфаксИнтерфаксПресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК

Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Читать в источнике
Комментировать523
с чего всё началось

Что Дмитрий Медведев думает об Алексее Навальном, деле Егора Жукова и общении с журналистами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в четверг, 5 декабря, дал итоговое интервью журналистам российских телеканалов.
Lenta.ruвчера в 13:57

Подробнее о событии

Расследование про жену Медведева назвали «очередной манипуляцией»

News.ruвчера в 15:51

Пресс-секретарь Медведева ответил на расследование Навального о самолете жены премьера

URA.Ruвчера в 15:49

Пресс-секретарь прокомментировал «расследование» про жену Медведева

РИА Новостивчера в 15:12

Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК

Интерфаксвчера в 15:38

Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК о самолетах

РБКвчера в 15:14

В правительстве прокомментировали расследование ФБК про жену Медведева

Национальная служба новостейвчера в 15:40

Стала известна реакция Медведева на ролики Навального

Lenta.ruвчера в 14:30
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 02:46, Ашберн
Музыка

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов в мире

VSE42.RU 00:22
Общество

Чиновница из Ленинградской области матом «подбодрила» молодежь

РИА Новости вчера в 14:43
Армия и оружие

Рассекречен план США по созданию новой ядерной триады

Эксперт Владимир Козин из Центра военно-политических исследований МГИМО МИД РФ рассекретил план США по созданию новой ядерной триады.
Актуальные Новости 01:50
Политика

Лукашенко направился в Сочи на переговоры с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочей поездкой в Сочи, где проведет переговоры президентом России Владимиром Путиным.
ТАСС 01:12
Общество

СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ

Убийство Зелимхана Хангошвили, этнического чеченца, гражданина Грузии и участника чеченских войн, произошло в Берлине в августе 2019 года: передвигавшийся на велосипеде киллер стрелял из пистолета Glock с глушителем.
РБК вчера в 21:37
Политика

Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи с Путиным в Париже

Достижение результата по урегулированию конфликта в Донбассе является приоритетом встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже 9 декабря в рамках саммита в "Нормандском формате" - об этом заявил сам украинский лидер.
Газета.Ru 02:26
Происшествия

В кафе в Москве произошла драка со стрельбой

РБК вчера в 15:51
Экономика

Госдума одобрила законопроект о реформе системы страхования вкладов

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект о реформе системы страхования вкладов.
RT на русском 05 декабря в 08:05
Общество

Суд признал Егора Жукова виновным в призывах к экстремизму

Ведомости вчера в 02:31
Политика

В правительстве объяснили появление Ивлеевой на интервью с Медведевым

Появление Анастасии Ивлеевой на общении Дмитрия Медведева с российскими телеканалами связано с потребностями аудитории.
Lenta.ru вчера в 15:06
Происшествия

Момент аварии с тремя погибшими в Москве попал на видео

Lenta.ru 01:44
Энергетика

«Нафтогаз» предупредил Европу о возможном повышении цен на газ

Коболев отметил, что в случае прекращения транзита российского газа повышение цен будет ожидать как Украину, так и Европу.
Известия 05 декабря в 11:58
Наука

Названа ранее неизвестная причина рака

РИА Новости вчера в 20:40
Происшествия

В США задержали саудовцев возле базы ВМС после стрельбы

Шесть подданных Саудовской Аравии задержаны в пятницу после стрельбы на территории авиабазы ВМС США Пенсакола, в результате которой погибли трое военных, сообщает телеканал Fox News.
Российская газета 00:57
Авто

В США начались продажи первого в мире летающего автомобиля

Летающий автомобиль, который получил название Pioneer Personal Air Landing Vehicle или сокращенно PAL-V, поступит в продажу в 2021 году.
32CARS.ru 04 декабря в 07:30
Политика

В России назвали «провокацией» «Марш достоинства» Чубарова на Крым

Газета.Ru 01:46
Общество

Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России

Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
News.ru вчера в 19:40
Космос

В Крыму определили размеры потенциально опасного для Земли астероида

Астрономы Крымской астрофизической обсерватории (КрАО) определили с точностью до десятков метров размер потенциально опасного для Земли астероида типа Аполлона (162082) 1998 HL1, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории малых тел Солнечной системы Николай Киселев.
РИА Новости 01:44
Наука

Способностью усваивать алкоголь человечество обязано обезьянам

Profibeer.ru вчера в 07:11
Происшествия

В Зеленограде водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми

ТАСС 05 декабря в 11:55
Футбол

Хусаинов рассказал об избиении судьи в раздевалке «Динамо»

Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов сообщил, что в 1996 году после матча «Динамо» - «Алания» арбитр встречи Юрий Чеботарев был избит в раздевалке москвичей.
NewInform вчера в 16:51
Происшествия

В Липецке школьник упал с балкона 16-го этажа

В Липецке устанавливаются обстоятельства смерти 12-летнего школьника, упавшего с 16-го этажа дома на улице Зои Космодемьянской.
REGNUM вчера в 10:33
Политика

Трамп призвал Всемирный банк прекратить выдавать кредиты Китаю

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Всемирный банк должен перестать выдавать Китаю кредиты.
ТАСС вчера в 20:34
Экономика

В Минсельхозе объяснили причину повышения цен на гречку

Увеличение цен на гречку произошло из-за того, что ряд сельхозпроизводителей оказались не готовы к увеличению посевов в уходящем году, сообщает РБК со ссылкой на Минсельхоз.
РИА Новости вчера в 19:54
Здоровье

Не довести до рака: Названы разрушающие кишечник продукты

Как пояснил Focus.de гастроэнтеролог Томас Фрилинг, здоровая еда укрепляет слизистую оболочку кишечника, увеличивая в организме количество полезных бактерий и уменьшая число вредных.
Российская газета вчера в 23:40
Политика

Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому

RT на русском вчера в 01:10
Единоборства

Тимофей Цзю одержал досрочную победу над Джеком Брубейкером

Allboxing.ru вчера в 23:34
Политика

Медведев предостерег россиян от бессмысленного бунта

Премьер предостерег россиян от «бессмысленного и беспощадного» бунта, как у «желтых жилетов» во Франции.
МР7.ру 05 декабря в 05:53
Футбол

Зенит — Динамо 3:0

ProstoProSport вчера в 09:25
Единоборства

Результаты взвешивания к UFC on ESPN 7: Розенструйк перевесил Оверима

В Вашингтоне состоялась церемония официального взвешивания участников турнира UFC on ESPN 7, главным событием которого станет поединок в тяжелом весе между Алистаром Оверимом и Жаирзиньо Розенструйком.
FightTime.ru вчера в 11:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное