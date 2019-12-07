Политика
ИнтерфаксПресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК
Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
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с чего всё началось
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в четверг, 5 декабря, дал итоговое интервью журналистам российских телеканалов.Lenta.ruвчера в 13:57
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В правительстве прокомментировали расследование ФБК про жену Медведева
Национальная служба новостейвчера в 15:40
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Общество
Чиновница из Ленинградской области матом «подбодрила» молодежь
Армия и оружие
Рассекречен план США по созданию новой ядерной триады
Эксперт Владимир Козин из Центра военно-политических исследований МГИМО МИД РФ рассекретил план США по созданию новой ядерной триады.
Политика
Лукашенко направился в Сочи на переговоры с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочей поездкой в Сочи, где проведет переговоры президентом России Владимиром Путиным.
Общество
СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ
Убийство Зелимхана Хангошвили, этнического чеченца, гражданина Грузии и участника чеченских войн, произошло в Берлине в августе 2019 года: передвигавшийся на велосипеде киллер стрелял из пистолета Glock с глушителем.
Политика
Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи с Путиным в Париже
Достижение результата по урегулированию конфликта в Донбассе является приоритетом встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже 9 декабря в рамках саммита в "Нормандском формате" - об этом заявил сам украинский лидер.
Происшествия
В кафе в Москве произошла драка со стрельбой
Экономика
Госдума одобрила законопроект о реформе системы страхования вкладов
Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект о реформе системы страхования вкладов.
Общество
Суд признал Егора Жукова виновным в призывах к экстремизму
Политика
В правительстве объяснили появление Ивлеевой на интервью с Медведевым
Появление Анастасии Ивлеевой на общении Дмитрия Медведева с российскими телеканалами связано с потребностями аудитории.
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил Европу о возможном повышении цен на газ
Коболев отметил, что в случае прекращения транзита российского газа повышение цен будет ожидать как Украину, так и Европу.
Наука
Названа ранее неизвестная причина рака
Происшествия
В США задержали саудовцев возле базы ВМС после стрельбы
Шесть подданных Саудовской Аравии задержаны в пятницу после стрельбы на территории авиабазы ВМС США Пенсакола, в результате которой погибли трое военных, сообщает телеканал Fox News.
Авто
В США начались продажи первого в мире летающего автомобиля
Летающий автомобиль, который получил название Pioneer Personal Air Landing Vehicle или сокращенно PAL-V, поступит в продажу в 2021 году.
Общество
Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России
Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
Космос
В Крыму определили размеры потенциально опасного для Земли астероида
Астрономы Крымской астрофизической обсерватории (КрАО) определили с точностью до десятков метров размер потенциально опасного для Земли астероида типа Аполлона (162082) 1998 HL1, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории малых тел Солнечной системы Николай Киселев.
Наука
Способностью усваивать алкоголь человечество обязано обезьянам
Происшествия
В Зеленограде водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми
Футбол
Хусаинов рассказал об избиении судьи в раздевалке «Динамо»
Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов сообщил, что в 1996 году после матча «Динамо» - «Алания» арбитр встречи Юрий Чеботарев был избит в раздевалке москвичей.
Происшествия
В Липецке школьник упал с балкона 16-го этажа
В Липецке устанавливаются обстоятельства смерти 12-летнего школьника, упавшего с 16-го этажа дома на улице Зои Космодемьянской.
Политика
Трамп призвал Всемирный банк прекратить выдавать кредиты Китаю
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Всемирный банк должен перестать выдавать Китаю кредиты.
Экономика
В Минсельхозе объяснили причину повышения цен на гречку
Увеличение цен на гречку произошло из-за того, что ряд сельхозпроизводителей оказались не готовы к увеличению посевов в уходящем году, сообщает РБК со ссылкой на Минсельхоз.
Здоровье
Не довести до рака: Названы разрушающие кишечник продукты
Как пояснил Focus.de гастроэнтеролог Томас Фрилинг, здоровая еда укрепляет слизистую оболочку кишечника, увеличивая в организме количество полезных бактерий и уменьшая число вредных.
Политика
Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому
Единоборства
Тимофей Цзю одержал досрочную победу над Джеком Брубейкером
Политика
Медведев предостерег россиян от бессмысленного бунта
Премьер предостерег россиян от «бессмысленного и беспощадного» бунта, как у «желтых жилетов» во Франции.
Футбол
Зенит — Динамо 3:0
Единоборства
Результаты взвешивания к UFC on ESPN 7: Розенструйк перевесил Оверима
В Вашингтоне состоялась церемония официального взвешивания участников турнира UFC on ESPN 7, главным событием которого станет поединок в тяжелом весе между Алистаром Оверимом и Жаирзиньо Розенструйком.