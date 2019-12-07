с чего всё началось

Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.

Политика Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи с Путиным в Париже Достижение результата по урегулированию конфликта в Донбассе является приоритетом встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже 9 декабря в рамках саммита в "Нормандском формате" - об этом заявил сам украинский лидер.

Происшествия В США задержали саудовцев возле базы ВМС после стрельбы Шесть подданных Саудовской Аравии задержаны в пятницу после стрельбы на территории авиабазы ВМС США Пенсакола, в результате которой погибли трое военных, сообщает телеканал Fox News.

Космос В Крыму определили размеры потенциально опасного для Земли астероида Астрономы Крымской астрофизической обсерватории (КрАО) определили с точностью до десятков метров размер потенциально опасного для Земли астероида типа Аполлона (162082) 1998 HL1, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории малых тел Солнечной системы Николай Киселев.

Футбол Хусаинов рассказал об избиении судьи в раздевалке «Динамо» Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов сообщил, что в 1996 году после матча «Динамо» - «Алания» арбитр встречи Юрий Чеботарев был избит в раздевалке москвичей.

Экономика В Минсельхозе объяснили причину повышения цен на гречку Увеличение цен на гречку произошло из-за того, что ряд сельхозпроизводителей оказались не готовы к увеличению посевов в уходящем году, сообщает РБК со ссылкой на Минсельхоз.

Здоровье Не довести до рака: Названы разрушающие кишечник продукты Как пояснил Focus.de гастроэнтеролог Томас Фрилинг, здоровая еда укрепляет слизистую оболочку кишечника, увеличивая в организме количество полезных бактерий и уменьшая число вредных.