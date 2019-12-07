Политика

ИнтерфаксИнтерфаксПресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК

Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
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с чего всё началось

Что Дмитрий Медведев думает об Алексее Навальном, деле Егора Жукова и общении с журналистами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в четверг, 5 декабря, дал итоговое интервью журналистам российских телеканалов.
Lenta.ruвчера в 13:57

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Расследование про жену Медведева назвали «очередной манипуляцией»

News.ruвчера в 15:51

Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК о самолетах

РБКвчера в 15:14

В правительстве прокомментировали расследование ФБК про жену Медведева

Национальная служба новостейвчера в 15:40

Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК

Интерфаксвчера в 15:38

Пресс-секретарь Медведева ответил на расследование Навального о самолете жены премьера

URA.Ruвчера в 15:49

Пресс-секретарь прокомментировал «расследование» про жену Медведева

РИА Новостивчера в 15:12

Стала известна реакция Медведева на ролики Навального

Lenta.ruвчера в 14:30
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Политика

Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину

Строительство газопровода "Северный поток — 2" не означает прекращения транзита газа через Украину, заявил Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 08:39
Музыка

Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла

Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором представил первый проект после "обнуления" лейбла Malfa.
РИА Новости вчера в 08:47
Политика

Ополченцы ДНР передали Украине тело погибшего подполковника «Альфы»

В субботу, 7 декабря, представители Народной милиции ДНР передали украинской стороне тело подполковника СБУ Дмитрия Каплунова, погибшего на днях во время диверсионной вылазки.
Украина.ру 05:21
Происшествия

В Москве автомобиль сбил пешеходов и врезался в вестибюль станции МЦК

Lenta.ru 00:45
Футбол

Сёмин опроверг слухи о своей отставке из «Локомотива»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на информацию о своей возможной отставке.
RT на русском 04:52
Политика

Медведев назвал условия заключения с Киевом соглашения по газу

Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Украина не договорятся по вопросу газа, пока Киев не перестанет требовать выплат по судебным решениям, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:03
Общество

Уехавший жить в США Максим Покровский заявил о деградации России

Максим Покровский, который уехал жить в США, считает, что российская нация деградирует, несмотря на свои таланты.
Культуромания вчера в 08:37
Гаджеты

75-дюймовый 4K-телевизор Xiaomi Mi TV 4S подешевел более чем вдвое

Компания Xiaomi снизила цену на 75-дюймовый умный телевизор Xiaomi Mi TV 4S.
iXBT.com вчера в 07:53
Культура

Amazon купил права на сериал Богомолова «Содержанки»

iReactor вчера в 02:59
Общество

В России изменят состав сопроводительных документов на автомобиль

РИА Новости 01:24
Музыка

Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»

Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
РИА Новости 02:58
Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.
Газета.Ru 05:23
Общество

СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ

Красикову удалось скрыться, он был объявлен в розыск в 2013 году (и также являлся фигурантом еще одного дела об убийстве).
РБК вчера в 21:37
Общество

В Липецке призвали проверить видео с матерящимся мэром города

Депутат Липецкого областного совета Олег Хомутинников призвал комиссию по этике проверить видео, на котором мэр города Евгения Уваркина якобы инспектирует парк и нецензурно комментирует увиденное.
РИА Новости 04:03
Наука

Ученые нашли ранее неизвестную причину рака

Российская газета 01:00
Шоу-бизнес

Экс-жених Евгении Феофилактовой прокомментировал их разрыв

Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова недавно рассталась со своим женихом-иностранцем, бизнесменом из Ливана по имени Маджид.
Bimru.ru вчера в 02:00
Музыка

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года

Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes, заработав за год около $185 млн.
ТАСС вчера в 21:28
Происшествия

В результате массового ДТП под Владимиром погибли три человека

В результате ДТП до приезда бригады скорой помощи погибли водители автомобилей Lexus, Nissan и ВАЗ. Водитель автомобиля УАЗ не пострадал.
REGNUM 04:54
Общество

Обвинение попросило четыре года колонии студенту ВШЭ Егору Жукову

Ведомости 04 декабря в 08:53
Политика

В Минске митингуют против углубления интеграции России и Белоруссии

Белорусская националистическая оппозиция проводит сегодня, 7 декабря, в Минске акцию протеста против объединения Белоруссии с Российской Федерацией.
REGNUM 05:25
Кино

Умер актер из легендарного сериала «Друзья»

Стало известно о смерти одного из актеров одноименной картины — Рона Либмана.
Телепрограмма 05:19
Хоккей

Полиция обыскала автобус с болельщиками хоккейного «Трактора»

Газета.Ru 05:35
Общество

Депутат рассказала об умоляющих поработать на пенсии россиянах

Депутат Госдумы и чемпионка Олимпиады в Турине 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что у нее есть знакомые, которые «умоляют» о возможности поработать на пенсии.
Lenta.ru 05:31
Футбол

«Тамбов» — «Оренбург»: Мелкадзе выйдет в стартовом составе

Спорт-Экспресс 04:47
Политика

Жириновский объявил россиян людьми второго сорта для Запада

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в своем Twitter-аккаунте, что страны Запада считают россиян людьми второго сорта.
Lenta.ru 04:16
Космос

Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу

Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Телеканал 360° 05 декабря в 07:59
Общество

Запашный прокомментировал свои слова о футбольных фанатах

Известия вчера в 09:39
Футбол

«Челси» потратит 150 миллионов фунтов на зимние трансферы

Напомним, что в пятницу Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию «Челси» и снял запрет на переход новых игроков.
ODDS.ru вчера в 07:04
Политика

В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым

Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов считает провокационной инициативу лидера запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова провести «Марш достоинства».
Известия вчера в 12:42
Происшествия

В Приморье задержали сотрудников ДПС по подозрению в получении взятки

В Хорольском районе Приморского края задержали сотрудников ДПС по подозрению в получении взятки, сообщает региональное управление МВД России.
RT на русском 03:47
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