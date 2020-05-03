Коронавирус
Вести.RuПресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера
Самочувствие премьер-министра России Михаила Мишустина, у которого на днях был диагностирован коронавирус, в целом нормальное. Премьер проходит лечение под наблюдением врачей и продолжает работать, рассказал его пресс-секретарь Борис Беляков.
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с чего всё началось
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, чувствует себя нормально и продолжает лечение. Об этом в воскресенье заявил журналистам пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.ТАСС03:10
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