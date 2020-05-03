Коронавирус
ИзвестияПресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально. Об этом 3 мая заявил пресс-секретарь председателя правительства РФ Борис Беляков.
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с чего всё началось
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, чувствует себя нормально и продолжает лечение. Об этом в воскресенье заявил журналистам пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.ТАСС03 мая в 03:10
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Экономика
Правительство освободило регионы от выплат по кредитам
Российский кабмин принял постановление об освобождении регионов от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции.
BFM.ru 02:36
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Здоровье
Прием больных с коронавирусом начинает еще одна больница Калуги
Еще 40 коек подготовлено для приема больных в Клинической больнице №8 Обнинска.
Kaluga24.tv 02:33
Происшествия
В Тамбовской области у 67 пациентов подтвердили коронавирус
Коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 67 пациентов в Тамбовской области, среди заболевших девять детей в возрасте от четырех до 14 лет, сообщает администрация региона.
РИА Новости 04:04
Общество
В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения
В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова.
RT на русском 03 мая в 17:10
Происшествия
Под Балашовом насмерть сбили пожилого велосипедиста
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Политика
Германия объявила в международный розыск российского хакера
В Германии федеральный прокурор выдал ордер на арест 29-летнего российского хакера Дмитрия Бадин, который якобы совершил ряд кибератак, в том числе и на немецкий парламент в 2015 году, пишет Süddeutsche Zeitung.
Газета.Ru 04:57
Единоборства
Первый в истории Казахстана турнир UFC отменен
Metaratings 04:17
Общество
В Ярославской области коронавирусом заболели больше 700 человек
За минувшие сутки в лабораториях области проведено 736 анализов. На карантине находятся 1271 человек, это те, кто общался с заболевшими.
Эхо76 - Ярославль 03 мая в 04:02
Общество
В Свердловской области выявили ещё 133 случая заражения коронавирусом
Екатеринбург, 5 мая 2020, 11:12 — REGNUM Свердловские врачи подтвердили новые 133 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 04:12
Здоровье
Российский доктор рассказал об опасности коронавируса для астматиков
Врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что особенно осторожными в период пандемии COVID-19 необходимо быть людям, страдающим бронхиальной астмой.
Газета.Ru вчера в 22:36
Общество
В России за сутки выявили 10 102 новых случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки количество зараженных коронавирусом нового типа в России увеличилось на 10 102.
Аргументы недели 04:05
Общество
В России зафиксировано 10 102 новых случая коронавирусной инфекции
В России за сутки выявлено 10 102 случая кооронавирусной инфекции - об этом 5 мая сообщил оперштаб.
Газета.Ru 04:15
Экономика
Названы два сценария роста безработицы в России
По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.
РИА Новости вчера в 23:56
Армия и оружие
В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море
Ранее 4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия вчера в 12:30
Политика
Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
Общество
Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса
Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
Гаджеты
Компания AMD вытесняет Intel на рынке премиальных процессоров для ПК
Компания AMD постепенно захватывает долю Intel на рынке премиальных процессоров для ПК.
Дни24 03 мая в 12:00
Авто
Создана «ультрагибкая» платформа для электрокаров
«Ультрагибкая» платформа предполагает полностью плоский пол, а вся «начинка» — мотор, подвеска, рулевое управление и тормоза – помещена в отдельные колесные модули.
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Происшествия
Признанный погибшим в 2016 году немецкий футболист оказался жив
В 2016 году Камба был признан погибшим в автомобильной аварии.
REGNUM 02:50
Общество
В Москве отрепетировали воздушный парад Победы
Несмотря на отмену большинства праздничных мероприятий 9 мая состоится воздушная часть Парада, приуроченного к 75-летию победы в Великой Отечественной Войны.
Росбалт вчера в 08:41
Общество
Карантин снимают, мафия просыпается. Кто претендует на власть в Италии
Итальянцы постепенно выходят из карантина.
РИА Новости вчера в 01:00
Здоровье
Врачи РФ заметили связь между курением и коронавирусом
Французский институт Луи Пастера ранее назвал курение возможным «фактором защиты от коронавируса», выявив только 4,4% курильщиков в группе из 350 человек.
RuNews24.ru вчера в 23:11
Общество
В Карелии выявили 12 новых случаев коронавируса
На утро 5 мая в Карелии выявлено 103 случая коронавируса.
ГТРК Карелия 02:23
Армия и оружие
Академик РАН предупредил о риске ядерной войны из-за действий США
Москва, 5 мая 2020, 07:32 — REGNUM Действия Соединённых Штатов, связанные с выходом из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (СНВ-3), влекут за собой риски роста угрозы ядерной войны, заявил 4 мая научный руководитель Института США и Канады РАН, академик Сергей Рогов в беседе с «Московским комсомольцем».
REGNUM 00:32
Игры
Yakuza: Like a Dragon выйдет на ПК. Она уже есть в базе Steam
ИА Красная Весна вчера в 15:44
Общество
Сын Плющенко ответил на гадости Аршавина
Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в Instagram обратился к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину.
Lenta.ru 01:11