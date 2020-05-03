Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, чувствует себя нормально и продолжает лечение. Об этом в воскресенье заявил журналистам пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально. Об этом 3 мая заявил пресс-секретарь председателя правительства РФ Борис Беляков.

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