Коронавирус

ИзвестияИзвестияПресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально. Об этом 3 мая заявил пресс-секретарь председателя правительства РФ Борис Беляков.
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с чего всё началось

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о его состоянии

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, чувствует себя нормально и продолжает лечение. Об этом в воскресенье заявил журналистам пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.
ТАСС03 мая в 03:10

Подробнее о событии

Пресс-секретарь сообщил о состоянии Мишустина

РБК04:49

Пресс-секретарь рассказал о состоянии здоровья Мишустина

РИА Новости03:22

Стало известно о состоянии заразившегося коронавирусом премьера Мишустина

Комсомольская правда03:24

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о его самочувствии

ТАСС03:23

Пресс-секретарь рассказал о самочувствии Мишустина

RT на русском03:25

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьер-министра

Известия03:20

Пресс-секретарь Мишустина сообщил о его нормальном самочувствии

Интерфакс03 мая в 03:14
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Экономика

Правительство освободило регионы от выплат по кредитам

Российский кабмин принял постановление об освобождении регионов от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции.
BFM.ru 02:36
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Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
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Здоровье

Прием больных с коронавирусом начинает еще одна больница Калуги

Еще 40 коек подготовлено для приема больных в Клинической больнице №8 Обнинска.
Kaluga24.tv 02:33
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Общество

Умер член президиума РАН Евгений Микрин

ТАСС 02:56
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Происшествия

В Тамбовской области у 67 пациентов подтвердили коронавирус

Коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 67 пациентов в Тамбовской области, среди заболевших девять детей в возрасте от четырех до 14 лет, сообщает администрация региона.
РИА Новости 04:04
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Общество

В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения

В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова.
RT на русском 03 мая в 17:10
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Происшествия

Под Балашовом насмерть сбили пожилого велосипедиста

СаратовБизнесКонсалтинг 05:08
Политика

Германия объявила в международный розыск российского хакера

В Германии федеральный прокурор выдал ордер на арест 29-летнего российского хакера Дмитрия Бадин, который якобы совершил ряд кибератак, в том числе и на немецкий парламент в 2015 году, пишет Süddeutsche Zeitung.
Газета.Ru 04:57
Единоборства

Первый в истории Казахстана турнир UFC отменен

Metaratings 04:17
Общество

В Ярославской области коронавирусом заболели больше 700 человек

За минувшие сутки в лабораториях области проведено 736 анализов. На карантине находятся 1271 человек, это те, кто общался с заболевшими.
Эхо76 - Ярославль 03 мая в 04:02
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Общество

В Свердловской области выявили ещё 133 случая заражения коронавирусом

Екатеринбург, 5 мая 2020, 11:12 — REGNUM Свердловские врачи подтвердили новые 133 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 04:12
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Здоровье

Российский доктор рассказал об опасности коронавируса для астматиков

Врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что особенно осторожными в период пандемии COVID-19 необходимо быть людям, страдающим бронхиальной астмой.
Газета.Ru вчера в 22:36
15
Общество

В России за сутки выявили 10 102 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки количество зараженных коронавирусом нового типа в России увеличилось на 10 102.
Аргументы недели 04:05
3
Политика

Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию

Газета.Ru 02:30
1,3K
Общество

В России зафиксировано 10 102 новых случая коронавирусной инфекции

В России за сутки выявлено 10 102 случая кооронавирусной инфекции - об этом 5 мая сообщил оперштаб.
Газета.Ru 04:15
23
Происшествия

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии

Газета.Ru 04:46
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Экономика

Названы два сценария роста безработицы в России

По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.
РИА Новости вчера в 23:56
104
Армия и оружие

В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море

Ранее 4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия вчера в 12:30
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Политика

Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии

Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
578
Общество

Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса

Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
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Гаджеты

Компания AMD вытесняет Intel на рынке премиальных процессоров для ПК

Компания AMD постепенно захватывает долю Intel на рынке премиальных процессоров для ПК.
Дни24 03 мая в 12:00
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Авто

Создана «ультрагибкая» платформа для электрокаров

«Ультрагибкая» платформа предполагает полностью плоский пол, а вся «начинка» — мотор, подвеска, рулевое управление и тормоза – помещена в отдельные колесные модули.
Motor вчера в 08:57
Происшествия

Признанный погибшим в 2016 году немецкий футболист оказался жив

В 2016 году Камба был признан погибшим в автомобильной аварии.
REGNUM 02:50
Общество

В Москве отрепетировали воздушный парад Победы

Несмотря на отмену большинства праздничных мероприятий 9 мая состоится воздушная часть Парада, приуроченного к 75-летию победы в Великой Отечественной Войны.
Росбалт вчера в 08:41
981
Общество

Карантин снимают, мафия просыпается. Кто претендует на власть в Италии

Итальянцы постепенно выходят из карантина.
РИА Новости вчера в 01:00
Здоровье

Врачи РФ заметили связь между курением и коронавирусом

Французский институт Луи Пастера ранее назвал курение возможным «фактором защиты от коронавируса», выявив только 4,4% курильщиков в группе из 350 человек.
RuNews24.ru вчера в 23:11
119
Общество

В Карелии выявили 12 новых случаев коронавируса

На утро 5 мая в Карелии выявлено 103 случая коронавируса.
ГТРК Карелия 02:23
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Армия и оружие

Академик РАН предупредил о риске ядерной войны из-за действий США

Москва, 5 мая 2020, 07:32 — REGNUM Действия Соединённых Штатов, связанные с выходом из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (СНВ-3), влекут за собой риски роста угрозы ядерной войны, заявил 4 мая научный руководитель Института США и Канады РАН, академик Сергей Рогов в беседе с «Московским комсомольцем».
REGNUM 00:32
84
Игры

Yakuza: Like a Dragon выйдет на ПК. Она уже есть в базе Steam

ИА Красная Весна вчера в 15:44
Общество

Сын Плющенко ответил на гадости Аршавина

Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в Instagram обратился к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину.
Lenta.ru 01:11
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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