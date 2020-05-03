Коронавирус
ИзвестияПресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально. Об этом 3 мая заявил пресс-секретарь председателя правительства РФ Борис Беляков.
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Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Министерство просвещения России рекомендовало окончить обучение в этом учебном году в девятых и одиннадцатых классах до 5 июня, в десятых классах – до 30 мая.
Страна Советов on-line 01 мая в 04:43
Общество
Борис Джонсон рассказал о плане на случай смерти от коронавируса
Правительство Великобритании разработало резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона, когда тот боролся за жизнь с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 19:36
Общество
Китай обвинили в попытке скрыть данные об эпидемии коронавируса
Китай намеренно скрыл или уничтожил всю информацию о вспышке коронавируса COVID-19 – об этом говорится в 15-страничном исследовательском докладе разведывательной организации AUSCANNZUKUS - "Пять глаз" (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Газета.Ru 04:01
Политика
Шредер выступил за отмену санкций против России
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер дал дал интервью немецкому изданию Tagesspiegel, в котором назвал антироссийские санкции подрывающими "дух доверия", сложившийся между двумя странами после окончания Второй мировой войны, и призвал федеральное правительство к их отмене.
Российская газета 04:07
Шоу-бизнес
Заболевшая коронавирусом актриса Васильева сообщила о своем состоянии
РБК вчера в 21:25
Общество
Где в Самарской области выявили новых зараженных коронавирусом
В пятницу, 1 мая, региональный оперативный штаб сообщает о 25 новых подтвержденных случаях заражения в Самарской области.
ГТРК Самара 01 мая в 03:57
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости 01:49
Общество
В Омске от коронавируса умер четвертый пациент
Трое первых умерли в пожилом возрасте. Еще двое пациентов выздоровели, всего вылечилось на сегодня 29 омичей.
Омскрегион 02:20
Авто
Продажи дизельных легковых автомобилей в России выросли на 6%
Автоновости дня 02:31
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 01 мая в 09:03
Общество
В Свердловской области за сутки выявили 75 случаев коронавируса
В Свердловской области за минувшие сутки новую коронавирусную инфекцию подтвердили у 75 человек.
Уральский меридиан 03:33
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома
ТАСС вчера в 13:24
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости вчера в 09:52
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru вчера в 01:02
Футбол
Радимов жестко раскритиковал Газзаева
Наставник петербургского "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал слова депутата Государственной Думы и экс-тренера владикавказской "Алании" Валерия Газзаева о том, что европейские чемпионаты нужно играть по системе "весна-осень".
Газета.Ru вчера в 15:21
Общество
В России за сутки выявили 10 633 случая заражения коронавирусом
За сутки в России зафиксировано 10 633 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах.
RT на русском 03:31
Общество
В Крыму выявили новый случай заражения коронавирусом
Новый случай коронавируса выявлен в Крыму за сутки – заболела пожилая женщина, общее число случаев составило 105, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:36
Происшествия
Под Воронежем из окна больницы выпал врач
В Новоусманском район врач скорой помощи Александр Шулепов, ставший одним из героев скандала по поводу якобы имевшейся у медиков нехватки средств защиты от коронавируса, выпал из окна больницы.
Обозреватель Врн вчера в 08:35
Общество
В МЧС дали рекомендации по профилактике коронавируса
В МЧС посоветовали россиянам после возвращения с улицы промывать глаза, нос и горло, чтобы предотвратить заражение коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 03:03
Армия и оружие
В Иране прокомментировали инцидент с США в Персидском заливе
Инцидент между Ираном и США в Персидском заливе произошел из-за вторжения американских судов в район проведения маневров иранских военнослужащих, заявил командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсир.
Аргументы и Факты 01 мая в 09:14
Общество
В Москве зафиксирован новый рекорд по числу заболевших коронавирусом
В Москве, как сообщает Оперативный штаб, за последние сутки зафиксировано 5948 заболевших коронавирусом.
Московский Комсомолец 03:44
Общество
В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в селе Починки, рабочих поселках Тумботино, Гремячево и Мухтолово.
РИА Новости вчера в 12:54
Общество
В Татарстане умер третий пациент с коронавирусом
Третий житель Татарстана, заразившийся коронавирусной инфекцией, умер в Казани, за последние сутки заболели ещё 71 человек, всего заразившихся в республике 1031, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
РИА Новости 04:04
Политика
Российских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину
Российские военные специалисты, которых пригласили в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не смогли попасть на территорию страны.
РБК вчера в 06:32
Общество
Глава исполкома «Единой России» в Башкирии заразился коронавирусом
Радий Хабиров отметил, что в штабе "Единой России", где Рустем Ахмадинуров организовал работу волонтеров, предприняли меры безопасности и провели дезинфекцию.
Молодежная газета (Уфа) 04:04
Авто
Появилась информация о моторах нового Nissan X-Trail
Компания Nissan сохранит новому X-Trail атмосферный 2,5-литровый двигатель, но, при этом, сделает его на 10 лошадиных сил мощнее и экономичнее.
Автоновости дня вчера в 12:28
Происшествия
На Кубани суд оштрафовал женщину за фейк о коронавирусе
Абинский районный суд Кубани оштрафовал 26-летнюю местную жительницу на 30 тысяч рублей за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе.
Российская газета 03:56
Общество
Комаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram, какие действия он предпринял бы при симптомах заражения коронавирусом.
РИА Новости вчера в 21:45