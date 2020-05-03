Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально. Об этом 3 мая заявил пресс-секретарь председателя правительства РФ Борис Беляков.

Общество Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года Министерство просвещения России рекомендовало окончить обучение в этом учебном году в девятых и одиннадцатых классах до 5 июня, в десятых классах – до 30 мая. 671

Общество Китай обвинили в попытке скрыть данные об эпидемии коронавируса Китай намеренно скрыл или уничтожил всю информацию о вспышке коронавируса COVID-19 – об этом говорится в 15-страничном исследовательском докладе разведывательной организации AUSCANNZUKUS - "Пять глаз" (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия). 866

Политика Шредер выступил за отмену санкций против России Бывший канцлер Германии Герхард Шредер дал дал интервью немецкому изданию Tagesspiegel, в котором назвал антироссийские санкции подрывающими "дух доверия", сложившийся между двумя странами после окончания Второй мировой войны, и призвал федеральное правительство к их отмене. 257

Наука Названа новая причина высокой смертности от коронавируса Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме. 671

Общество В Омске от коронавируса умер четвертый пациент Трое первых умерли в пожилом возрасте. Еще двое пациентов выздоровели, всего вылечилось на сегодня 29 омичей. 11

Политика Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным. 9,5K

Общество Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений. 654

Футбол Радимов жестко раскритиковал Газзаева Наставник петербургского "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал слова депутата Государственной Думы и экс-тренера владикавказской "Алании" Валерия Газзаева о том, что европейские чемпионаты нужно играть по системе "весна-осень". 1

Общество В Крыму выявили новый случай заражения коронавирусом Новый случай коронавируса выявлен в Крыму за сутки – заболела пожилая женщина, общее число случаев составило 105, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. 2

Происшествия Под Воронежем из окна больницы выпал врач В Новоусманском район врач скорой помощи Александр Шулепов, ставший одним из героев скандала по поводу якобы имевшейся у медиков нехватки средств защиты от коронавируса, выпал из окна больницы. 1,9K

Общество В МЧС дали рекомендации по профилактике коронавируса В МЧС посоветовали россиянам после возвращения с улицы промывать глаза, нос и горло, чтобы предотвратить заражение коронавирусной инфекцией. 48

Армия и оружие В Иране прокомментировали инцидент с США в Персидском заливе Инцидент между Ираном и США в Персидском заливе произошел из-за вторжения американских судов в район проведения маневров иранских военнослужащих, заявил командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсир.

Общество В Москве зафиксирован новый рекорд по числу заболевших коронавирусом В Москве, как сообщает Оперативный штаб, за последние сутки зафиксировано 5948 заболевших коронавирусом.

Общество В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в селе Починки, рабочих поселках Тумботино, Гремячево и Мухтолово. 634

Общество В Татарстане умер третий пациент с коронавирусом Третий житель Татарстана, заразившийся коронавирусной инфекцией, умер в Казани, за последние сутки заболели ещё 71 человек, всего заразившихся в республике 1031, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Политика Российских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину Российские военные специалисты, которых пригласили в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не смогли попасть на территорию страны. 2,1K

Авто Появилась информация о моторах нового Nissan X-Trail Компания Nissan сохранит новому X-Trail атмосферный 2,5-литровый двигатель, но, при этом, сделает его на 10 лошадиных сил мощнее и экономичнее. 1

Происшествия На Кубани суд оштрафовал женщину за фейк о коронавирусе Абинский районный суд Кубани оштрафовал 26-летнюю местную жительницу на 30 тысяч рублей за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе. 52