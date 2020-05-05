Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксПресс-секретарь Мишустина сообщил о его нормальном самочувствии

Самочувствие премьер-министра России Михаила Мишустина, у которого был диагностирован коронавирус, в целом нормальное, сообщил пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.
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Пресс-секретарь Мишустина рассказал о его состоянии

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, чувствует себя нормально и продолжает лечение. Об этом в воскресенье заявил журналистам пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.
ТАСС03 мая в 03:10

Подробнее о событии

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о его самочувствии

ТАСС03:23

Пресс-секретарь рассказал о самочувствии Мишустина

RT на русском03:25

Стало известно о состоянии заразившегося коронавирусом премьера Мишустина

Комсомольская правда03:24

Пресс-секретарь сообщил о состоянии Мишустина

РБК04:49

Пресс-секретарь рассказал о состоянии здоровья Мишустина

РИА Новости03:22

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьер-министра

Известия03:20

Пресс-секретарь Мишустина сообщил о его нормальном самочувствии

Интерфакс03 мая в 03:14
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 09:47, Ашберн
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
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Политика

Разведсеть «Пять глаз»: COVID-19 не выведен в уханьских лабораториях

Доказательств, что коронавирус COVID-19 "сбежал" из лабораторий в китайском городе Ухань, нет, сообщает издание The Guardian со ссылкой на собственный источник в разведке.
Вести.Ru 03:29
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Общество

«Бесогон» Михалкова со словами про чипирование не вышел в эфир

Телеканал "Россия 24" снял с эфира выпуск авторской программы режиссёра Никиты Михалкова "Бесогон ТВ", темой которого являлись конспирологические теории вокруг распространения коронавируса, в том числе так называемое чипирование.
Life.ru 02 мая в 14:32
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Общество

В Швеции раскрыли две главные меры борьбы с коронавирусом

Эпидемиолог, советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Юхан Гизеке в интервью РБК рассказал, что власти страны в борьбе с коронавирусной инфекцией опирались на меры, польза которых научно обоснована.
РИА Новости 05:34
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Политика

Мадуро сообщил о задержании сотрудников личной охраны Трампа

Российская газета 00:04
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Наука

Солнечный дымоход поможет сэкономить до 50% электроэнергии на отопление

Goroday.ru 04:45
Шоу-бизнес

Бывший супруг Лолиты сразу после развода завел новую семью

Лолита еще в 2019 году сообщила о том, что у нее есть новый избранник, но она до сих пор так и не рассказала общественности, кто он.
RuNews24.ru 05:25
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Политика

Германия объявила в международный розыск российского хакера

В Германии федеральный прокурор выдал ордер на арест 29-летнего российского хакера Дмитрия Бадина, который якобы совершил ряд кибератак, в том числе и на немецкий парламент в 2015 году, пишет Süddeutsche Zeitung.
Газета.Ru 04:57
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Музыка

Умер автор песен «Ласкового мая»

Инфорос вчера в 07:52
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Общество

Кадыров потребовал наказать чеченцев за съемку задержаний нарушителей карантина

Lenta.ru 09:09
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Политика

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов ушел в отставку

Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
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Здоровье

350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса

Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
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Общество

Число заболевших коронавирусом в России превысило 100 тыс. человек

Число выздоровевших в России составляет 10,2 тыс.человек, в том числе в Саратове - 99 человек.
Balakovo24.ru вчера в 03:41
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Армия и оружие

В США Россию подозревают в создании противоспутникового оружия

Военное дело 03 мая в 02:21
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Общество

Министр просвещения надеется, что 1 сентября школы откроются

Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов сообщил журналистам о том, что ведомство надеется на то, что учащиеся школ смогут с 1 сентября полноценно обучаться в стенах своих учебных заведений.
Live24 05:20
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Общество

Воробьев заявил о высоком уровне госпитализации в Подмосковье

Госпитализация в Московской области остается по-прежнему высокой.
Известия 08:38
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Игры

Assassin’s Creed Valhalla станет связующим звеном серии: она может вернуть старых фанатов

Игромания.ру 08:04
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Общество

Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России

Эпидемия COVID-19 в России, согласно прогнозу ученых, может завершиться к 8 августа.
BFM.ru 03 мая в 05:33
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Авто

В Россию могут привезти 7-местный Chevrolet дешевле Lada Granta

Российская газета 08:48
Здоровье

Томенко сделал предложение кабмину: надбавки для уборщиц и лифтеров в больницах на Алтае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал в своем Instagram о нескольких предложениях от региона по поддержке сотрудников медучреждений, которые остались "в тени".
Алтапресс 07:59
Экономика

ФАС разрешила регионам отменять электрички

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на фоне резкого снижения пассажиропотока в пригородном сообщении разрешила регионам либо сокращать число электричек, либо пересматривать тарифы перевозок.
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Политика

Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии

В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей.
Газета.Ru 05:51
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Экономика

В России из банковской системы вывели триллион рублей

Как следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ, из банковской системы страны в виде бумажных банкнот ушло 1,185 триллиона рублей.
Новая Кубань вчера в 09:53
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Здоровье

Евгений Куйвашев рассказал о больничных для беременных и когда откроются детские сады

Одна из подписчиц попросила главу региона включить беременных и больных сахарным диабетом на инсулине в список лиц, которым обязаны дать больничный в период карантина.
Областная газета 01:05
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Авто

Конкурент Toyota Highlander от Geely появился у дилеров

Автомобиль позиционируется как прямой конкурент Toyota Highlander.
Новые автомобили вчера в 01:05
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Общество

Сын Плющенко ответил на гадости Аршавина

Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в Instagram обратился к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину.
Lenta.ru 01:11
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Общество

Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:36
4,4K
Наука

В Нидерландах учёные синтезировали антитело против коронавируса

REGNUM 06:48
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Происшествия

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии

Известия 07:24
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Происшествия

В Петербурге умерла заразившаяся COVID-19 медсестра НИИ скорой помощи

Ранее стало известно о том, что у 111 сотрудников НИИ скорой помощи диагностировано заражение коронавирусом.
Российская газета 08:07
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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