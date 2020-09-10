Пресс-секретарь Навального прокомментировала статью Spiegel о нем
Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш заявила, что статья немецкого издания Spiegel о состоянии оппозиционера сильно преувеличена и в ней много неточностей. При этом она не пояснила, о каких неточностях идет речь.В источнике
С чего всё началось
«О том, что Алексей приходит в сознание и реагирует на окружающих, мы сообщали еще в понедельник, но в основном статья очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей», — написала
она в Twitter.
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Московский Комсомолец03:28