Российский Диалог 15

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш заявила, что статья немецкого издания Spiegel о состоянии оппозиционера сильно преувеличена и в ней много неточностей. При этом она не пояснила, о каких неточностях идет речь.