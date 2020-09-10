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РИА Новости
РИА Новости

Пресс-секретарь Навального прокомментировала статью Spiegel о нем

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш заявила, что статья немецкого издания Spiegel о состоянии оппозиционера сильно преувеличена и в ней много неточностей. При этом она не пояснила, о каких неточностях идет речь.В источнике
С чего всё началось
«О том, что Алексей приходит в сознание и реагирует на окружающих, мы сообщали еще в понедельник, но в основном статья очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей», — написала
 она в Twitter.
Znak.com03:07
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РБК

Ярмыш назвала преувеличенными сообщения о состоянии здоровья Навального

РБК03:48
Комсомольская правда

Пресс-секретарь Навального заявила, что информация немецких СМИ о состоянии здоровья оппозиционера преувеличена

Комсомольская правда03:46
РИА Новости

Пресс-секретарь Навального прокомментировала статью Spiegel о нем

РИА Новости03:32
Московский Комсомолец

Соратник Навального опроверг сообщения немецких СМИ о состоянии оппозиционера

Московский Комсомолец03:28
Дождь

«Огромное количество фактических ошибок». Соратники Навального — о статьях, где говорится об улучшении его состояния

Дождь03:21
Znak.com

Кира Ярмыш назвала сильно преувеличенными последние публикации о состоянии Навального

Znak.com03:07
Эхо Москвы

Соратники Алексея Навального пока не подверждают информацию о том, что его состояние значительно улучшилось

Эхо Москвы04:02

Премьер Италии заявил, что Путин обещал создать комиссию по Навальному

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте рассказал, что во время телефонных переговоров президент РФ Владимир Путин заявил о намерении сформировать комиссию для расследования обстоятельств происшествия с Алексеем Навальным.
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Источник рассказал, как Козак предотвратил эскалацию в Донбассе

Договоренность о совместном расследовании нарушений режима прекращения огня в Донбассе стала возможна после участия в заседании Трехсторонней контактной группы заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака, рассказал РИА Новости источник в российской делегации.
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Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

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«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам

Какие условия предлагают российские "дочки" Белорусская "дочка" Сбербанка (БПС Сбербанк) с 7 сентября начала принимать новый безотзывный депозит в белорусских рублях сроком на 35 дней по ставке 17% годовых.
РБК04:30