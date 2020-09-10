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РИА Новости
РИА Новости

Пресс-секретарь Навального прокомментировала статью Spiegel о нем

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш заявила, что статья немецкого издания Spiegel о состоянии пациента сильно преувеличена и в ней много неточностей. При этом она не пояснила, о каких неточностях идет речь.В источнике
С чего всё началось
«О том, что Алексей приходит в сознание и реагирует на окружающих, мы сообщали еще в понедельник, но в основном статья очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей», — написала
 она в Twitter.
Znak.com03:07
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Пресс-секретарь Навального заявила, что информация немецких СМИ о состоянии здоровья оппозиционера преувеличена

Комсомольская правда03:46
Эхо Москвы

Противоречивая информация приходит из Берлина относительно состояния Алексея Навального

Эхо Москвы06:05
РБК

Ярмыш назвала преувеличенными сообщения о состоянии здоровья Навального

РБК03:48
Вести.Ru

Пресс-секретарь Навального: в статье Der Spiegel много неточностей и преувеличений

Вести.Ru04:06
Московский Комсомолец

Соратник Навального опроверг сообщения немецких СМИ о состоянии оппозиционера

Московский Комсомолец03:28
Znak.com

Кира Ярмыш назвала сильно преувеличенными последние публикации о состоянии Навального

Znak.com03:07
РИА Новости

Spiegel сообщил, что Навальный пришел в сознание и может говорить

РИА Новости04:49

Интернет-вещание начнут регулировать по аналогии с телевидением

Видео-контент в интернете, социальные сети и сайты, которые по некоторым признакам могут быть отнесены к СМИ, но ими не являются, предложено регулировать по схожим для телевидения правилам.
Интернет-вещание начнут регулировать по аналогии с телевидением
Российская газета05:29
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Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.
RT на русском04:28
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«Спартак-2» проиграл «Балтике» в матче ФНЛ

В матче 8-го тура Футбольной национальной лиги московский «Спартак-2» проиграл калининградской «Балтике» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Академия „Спартак“ имени Фёдора Черенкова».
Чемпионатвчера в 11:16

Феттель подписал контракт с командой «Астон Мартин»

Как сообщается на сайте "Формулы-1", 33-летний немец подписал контракт со следующего сезона с командой, которая в нынешнем чемпионате называется "Рейсинг Поинт", а в 2021 году сменит название на "Астон Мартин".
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В Германии заявили, что Навальный выжил благодаря омским врачам

По данным издания, Навальный выжил во-первых благодаря быстрой реакции пилотов, которые оперативно посадили самолет в Омске, а во-вторых благодаря действиям омских врачей, которые сразу ввели Навальному атропин.
Моссовет19:12

В России предложили запретить перевозку более 10 кг красной икры

Москва, 10 сентября 2020, 12:00 — REGNUM Правительство России рассмотрит вопрос о введении ограничений на перевозку гражданами лососевой икры в объеме не более 10 кг, сообщает пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.
REGNUM05:00
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Лишённый сана уральский схимонах Сергий отлучён от церкви

Уральский схимонах Сергий (Романов) отлучён от церкви за проведение богослужений, несмотря на лишение сана, сообщил председатель епархиального суда Екатеринбургской епархии, митрофорный протоиерей Николай Малета.
RT на русском05:04
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«Мегафон» столкнулся с дефицитом виртуальных sim-карт

Для подключения устройства с eSim к сотовой сети не нужно вставлять в гаджет обычную sim-карту – можно просканировать предоставленный оператором QR-код (виртуальную sim-карту), после чего новый номер телефона запишется на встроенный чип.
Ведомостивчера в 16:55
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Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины

В начале сентября Lancet опубликовал результаты двух этапов клинических испытаний "Спутника V". Вскоре после этого несколько ученых из разных стран мира опубликовали на итальянском сайте Cattivi Scienziati, специализирующемся на разоблачении псевдонаучных исследований, открытое письмо, в котором выразили сомнения относительно данных по российской вакцине.
РИА Новости06:01
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