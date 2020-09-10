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РИА Новости
РИА Новости

Пресс-секретарь Навального прокомментировала статью Spiegel о нем

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш заявила, что статья немецкого издания Spiegel о состоянии пациента сильно преувеличена и в ней много неточностей. При этом она не пояснила, о каких неточностях идет речь.В источнике
С чего всё началось
«О том, что Алексей приходит в сознание и реагирует на окружающих, мы сообщали еще в понедельник, но в основном статья очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей», — написала
 она в Twitter.
Znak.com03:07
Подробнее о событии
РИА Новости

Spiegel написал о пришедшем в сознание Навальном

РИА Новости08:34
Вести.Ru

Пресс-секретарь Навального: в статье Der Spiegel много неточностей и преувеличений

Вести.Ru04:06
Эхо Москвы

Соратники Алексея Навального пока не подверждают информацию о том, что его состояние значительно улучшилось

Эхо Москвы04:02
Комсомольская правда

Пресс-секретарь Навального заявила, что информация немецких СМИ о состоянии здоровья оппозиционера преувеличена

Комсомольская правда03:46
Дождь

«Огромное количество фактических ошибок». Соратники Навального — о статьях, где говорится об улучшении его состояния

Дождь03:21
Znak.com

Кира Ярмыш назвала сильно преувеличенными последние публикации о состоянии Навального

Znak.com03:07
РБК

Ярмыш назвала преувеличенными сообщения о состоянии здоровья Навального

РБК03:48

Лавров сравнил действия Берлина по Навальному с Солсбери и MH17

Москва, 10 сентября 2020, 13:46 — REGNUM Действия властей Германии в ситуации вокруг блогера Алексея Навального напоминают истории с отравлениями в британском Солсбери и крушением малайзийского Boeing на Украине, заявил 10 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров сравнил действия Берлина по Навальному с Солсбери и MH17
REGNUM06:46
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Суд перевел ключевого фигуранта дела Фургала под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и изменил Мистрюкову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, на срок до 18 октября", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Интерфакс07:10
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Режиссер «Ворониных» показал последний съемочный день с Клюевым

Александр Жигалкин, режиссер популярного шоу «Воронины», разместил на своей страничке в соцсети «Инстаграм» видео, где демонстрируется последний день съемок с участием Бориса Клюева, игравшего одну из основных ролей в сериале.
Discover2405:30
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Экс-главу офиса Зеленского вызвали на допрос из-за заявлений по Крыму

Государственное бюро расследований Украины вызвало на допрос бывшего главу офиса президента Андрея Богдана после заявлений о якобы существующих договоренностях с РФ по статусу Крыма и авиасообщению с Россией, сообщила в четверг пресс-служба бюро.
РИА Новости08:46
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В Москве не планируют закрывать экономику из-за коронавируса

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов заявил, что городские власти не намерены вновь закрывать экономику столицы из-за коронавируса.
RT на русском08:29
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Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины

Центр Гамалеи представил в журнал The Lancet полноразмерный клинический протокол исследования вакцины "Спутник V", заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе центра Гамалеи Денис Логунов.
РИА Новости06:01
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СК считает замминистра энергетики организатором хищения 600 млн рублей

Следствие считает заместителя министра энергетики России Анатолия Тихонова организатором хищения в ходе разработки информационной системы ТЭК за 600 млн рублей, сообщает пресс-служба СК.
RT на русском08:46
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Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.
RT на русском04:28
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