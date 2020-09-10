Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш заявила, что статья немецкого издания Spiegel о состоянии пациента сильно преувеличена и в ней много неточностей. При этом она не пояснила, о каких неточностях идет речь.

С чего всё началось «О том, что Алексей приходит в сознание и реагирует на окружающих, мы сообщали еще в понедельник, но в основном статья очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей», — написала она в Twitter. Znak.com 03:07