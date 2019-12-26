Происшествия

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Правоохранительные органы проводят обыски в московском офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Основатель фонда, блогер Алексей Навальный задержан, рассказала его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
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Навальный задержан при обысках в ФБК

Ведомости05:27

Служба судебных приставов подтвердила обыски в фонде Навального

Коммерсантъ08:01

Приставы рассказали о следственных действиях в офисе ФБК в Москве

РИА Новости06:23

Навальный сообщил об отсутствии задержанных в ФБК после визита силовиков

РБК06:19

Стало известно о задержании в Москве Навального

Взгляд.ру05:07

Обыск в ФБК проводили судебные приставы

Интерфакс06:49

Приставы опровергли задержание Алексея Навального

ТАСС06:45
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Происшествия

Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги

РБК 06:33
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Мать и сестру экс-сенатора Рауфа Арашукова объявили в розыск

Нелли Арашукова и Камилла Агоева, мать и сестра обвиняемого в тяжких преступлениях Рауфа Арашукова, объявлены в федеральный розыск, сообщила РИА Новости адвокат экс-сенатора Марина Андреева.
РИА Новости 09:32
Общество

Бывший муж норвежской принцессы покончил жизнь самоубийством

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Катерина Тихонова вошла в правительственный совет по спорту

Предполагаемая дочь президента Владимира Путина Катерина Тихонова вошла в состав недавно образованного правительственного совета по развитию физкультуры и спорта.
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Авто

Русский Tesla Cybertruck выставили на продажу

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Автоновости дня вчера в 02:45
Авто

Названы способы остановить автомобиль при отказе тормозов

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Русская православная церковь (РПЦ) прекратила поминовение патриарха Александрийского Феодора II из-за признания им неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ).
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В больнице сообщили об атрофии мозга у Галины Волчек

Инсайдер в медицинских кругах утверждает, что на фоне острой сердечно-сосудистой недостаточности у актрисы якобы развилась атрофия мозга, осложненная энцефалопатией, а также начались отеки нижних конечностей.
Газета.Ru 07:52
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Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле Сегодня утром неизвестные совершили покушение на главу администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
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Происшествия

Найдены останки жертвы историка Соколова

BFM.ru 09:18
Общество

Обвинение запросило от 6 до 18 лет фигурантам дела «Сети»

Гособвинитель попросил Приволжский окружной военный суд приговорить к длительным срокам заключения семерых фигурантов пензенского дела «Сети», сообщило местное издание «7х7».
Коммерсантъ 07:07
Общество

Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Говорит Москва вчера в 13:25
Общество

В Симферополь прибыл первый поезд из Москвы

На железнодорожный вокзал Симферополя точно по расписанию в 8 часов 50 минут по московскому времени прибыл первый пассажирский поезд "Таврия" из Москвы № 27.
Российская газета 01:30
Общество

Что случилось за день. Главные новости РБК

Источник РБК подтвердил, что СКР проводит расследование по делу о мошенничестве (ст. 159 УК).
РБК 23 декабря в 10:39
Происшествия

В СК подтвердили информацию об обысках у журналистки Полухиной

В СК сообщили о проведении обысков по месту жительства специального корреспондента "Новой газеты" Юлии Полухиной по уголовному делу о так называемой ЧВК "Е.Н.О.Т. корп.": ее участников следователи ранее привлекли к уголовной ответственности по обвинениям в кражах, разбоях, вымогательстве и бандитизме.
Газета.Ru 07:49
Экономика

Рост инфляционных ожиданий населения РФ возобновился в декабре

«В декабре население ожидает, что цены в следующие 12 месяцев вырастут на 9%. В ноябре эти оценки были на уровне 8,3%. Таким образом, после непродолжительного снижения инфляционные ожидания населения вернулись к уровням сентября», — говорится в материале.
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Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
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Происшествия

В Кемерово женщина оставила трехмесячную дочь на обочине в мороз

РИА Новости 09:35
Политика

Названа дата обмена пленными между Украиной и Донбассом

Украина и самопровозглашенные республики Донбасса согласовали точную дату обмена пленными по формуле «всех установленных на всех установленных» — 29 декабря.
Lenta.ru 07:51
Политика

Новак: «Северный поток – 2» будет достроен

Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 16:31
Политика

Верующие в Черногории протестуют против закона о вероисповедании

Верующие и священники в Черногории во главе с владыками Иоанникием и Мефодием устроили протесты у здания парламента в центре Подгорицы в связи с обсуждением спорного закона о вероисповедании.
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Политика

В Госдуме не поддержали идею «нормандского формата» для Грузии

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков отметил, что предложение президента Грузии провести переговоры, аналогичные "нормандскому формату", - это "своеобразная идея".
Газета.Ru вчера в 12:09
Политика

Песков ответил на слова Лукашенко о дороговизне российской нефти

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывания белорусского лидера Александра Лукашенко о дороговизне российской нефти, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 06:19
Кино

На Новый год телеканалы покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

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РИА Новости 24 декабря в 02:10
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Lenta.ru 06:00
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Медведева поменяла коньки после тренировки на чемпионате России

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Власти Украины экстрадировали в Испанию криминального авторитета, известного под кличкой "Батыр Бухарский", которого испанская юстиция обвиняет в отмывании преступных доходов.
ТАСС 07:24
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости вчера в 16:54
Общество

Испанская учительница преподавала анатомию с помощью собственного тела

Весьма необычный способ преподавания анатомии выбрала испанская учительница Вероника Дуке.
Терра 24 декабря в 04:16
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Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
РИА Новости вчера в 09:47
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
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