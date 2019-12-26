Правоохранительные органы проводят обыски в московском офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Основатель фонда, блогер Алексей Навальный задержан, рассказала его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Пресс-секретарь Навального сообщила о его задержании

Происшествия Мать и сестру экс-сенатора Рауфа Арашукова объявили в розыск Нелли Арашукова и Камилла Агоева, мать и сестра обвиняемого в тяжких преступлениях Рауфа Арашукова, объявлены в федеральный розыск, сообщила РИА Новости адвокат экс-сенатора Марина Андреева.

Политика Катерина Тихонова вошла в правительственный совет по спорту Предполагаемая дочь президента Владимира Путина Катерина Тихонова вошла в состав недавно образованного правительственного совета по развитию физкультуры и спорта.

Религия РПЦ прекратила поминовение патриарха Александрийского Русская православная церковь (РПЦ) прекратила поминовение патриарха Александрийского Феодора II из-за признания им неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ).

Общество В больнице сообщили об атрофии мозга у Галины Волчек Инсайдер в медицинских кругах утверждает, что на фоне острой сердечно-сосудистой недостаточности у актрисы якобы развилась атрофия мозга, осложненная энцефалопатией, а также начались отеки нижних конечностей.

Происшествия Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле Сегодня утром неизвестные совершили покушение на главу администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.

Общество В Симферополь прибыл первый поезд из Москвы На железнодорожный вокзал Симферополя точно по расписанию в 8 часов 50 минут по московскому времени прибыл первый пассажирский поезд "Таврия" из Москвы № 27.

Происшествия В СК подтвердили информацию об обысках у журналистки Полухиной В СК сообщили о проведении обысков по месту жительства специального корреспондента "Новой газеты" Юлии Полухиной по уголовному делу о так называемой ЧВК "Е.Н.О.Т. корп.": ее участников следователи ранее привлекли к уголовной ответственности по обвинениям в кражах, разбоях, вымогательстве и бандитизме.

Экономика Рост инфляционных ожиданий населения РФ возобновился в декабре «В декабре население ожидает, что цены в следующие 12 месяцев вырастут на 9%. В ноябре эти оценки были на уровне 8,3%. Таким образом, после непродолжительного снижения инфляционные ожидания населения вернулись к уровням сентября», — говорится в материале.

Общество В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал» Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.

Политика Названа дата обмена пленными между Украиной и Донбассом Украина и самопровозглашенные республики Донбасса согласовали точную дату обмена пленными по формуле «всех установленных на всех установленных» — 29 декабря.

Политика Верующие в Черногории протестуют против закона о вероисповедании Верующие и священники в Черногории во главе с владыками Иоанникием и Мефодием устроили протесты у здания парламента в центре Подгорицы в связи с обсуждением спорного закона о вероисповедании.