Происшествия
ИзвестияПресс-секретарь Навального сообщила о его задержании
Правоохранительные органы проводят обыски в московском офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Основатель фонда, блогер Алексей Навальный задержан, рассказала его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
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Происшествия
Мать и сестру экс-сенатора Рауфа Арашукова объявили в розыск
Нелли Арашукова и Камилла Агоева, мать и сестра обвиняемого в тяжких преступлениях Рауфа Арашукова, объявлены в федеральный розыск, сообщила РИА Новости адвокат экс-сенатора Марина Андреева.
Общество
Бывший муж норвежской принцессы покончил жизнь самоубийством
Политика
Катерина Тихонова вошла в правительственный совет по спорту
Предполагаемая дочь президента Владимира Путина Катерина Тихонова вошла в состав недавно образованного правительственного совета по развитию физкультуры и спорта.
Авто
Русский Tesla Cybertruck выставили на продажу
Русский Tesla Cybertruck, построенный в Москве авторами YouTube-канала «Пушка Гараж», продают на «Авто.ру».
Авто
Названы способы остановить автомобиль при отказе тормозов
Религия
РПЦ прекратила поминовение патриарха Александрийского
Русская православная церковь (РПЦ) прекратила поминовение патриарха Александрийского Феодора II из-за признания им неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ).
Общество
В больнице сообщили об атрофии мозга у Галины Волчек
Инсайдер в медицинских кругах утверждает, что на фоне острой сердечно-сосудистой недостаточности у актрисы якобы развилась атрофия мозга, осложненная энцефалопатией, а также начались отеки нижних конечностей.
Происшествия
Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле
Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле Сегодня утром неизвестные совершили покушение на главу администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
Общество
Обвинение запросило от 6 до 18 лет фигурантам дела «Сети»
Гособвинитель попросил Приволжский окружной военный суд приговорить к длительным срокам заключения семерых фигурантов пензенского дела «Сети», сообщило местное издание «7х7».
Общество
Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью
В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Общество
В Симферополь прибыл первый поезд из Москвы
На железнодорожный вокзал Симферополя точно по расписанию в 8 часов 50 минут по московскому времени прибыл первый пассажирский поезд "Таврия" из Москвы № 27.
Общество
Что случилось за день. Главные новости РБК
Источник РБК подтвердил, что СКР проводит расследование по делу о мошенничестве (ст. 159 УК).
Происшествия
В СК подтвердили информацию об обысках у журналистки Полухиной
В СК сообщили о проведении обысков по месту жительства специального корреспондента "Новой газеты" Юлии Полухиной по уголовному делу о так называемой ЧВК "Е.Н.О.Т. корп.": ее участников следователи ранее привлекли к уголовной ответственности по обвинениям в кражах, разбоях, вымогательстве и бандитизме.
Экономика
Рост инфляционных ожиданий населения РФ возобновился в декабре
«В декабре население ожидает, что цены в следующие 12 месяцев вырастут на 9%. В ноябре эти оценки были на уровне 8,3%. Таким образом, после непродолжительного снижения инфляционные ожидания населения вернулись к уровням сентября», — говорится в материале.
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Политика
Названа дата обмена пленными между Украиной и Донбассом
Украина и самопровозглашенные республики Донбасса согласовали точную дату обмена пленными по формуле «всех установленных на всех установленных» — 29 декабря.
Политика
Новак: «Северный поток – 2» будет достроен
Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Политика
Верующие в Черногории протестуют против закона о вероисповедании
Верующие и священники в Черногории во главе с владыками Иоанникием и Мефодием устроили протесты у здания парламента в центре Подгорицы в связи с обсуждением спорного закона о вероисповедании.
Политика
В Госдуме не поддержали идею «нормандского формата» для Грузии
Депутат Госдумы Дмитрий Новиков отметил, что предложение президента Грузии провести переговоры, аналогичные "нормандскому формату", - это "своеобразная идея".
Политика
Песков ответил на слова Лукашенко о дороговизне российской нефти
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывания белорусского лидера Александра Лукашенко о дороговизне российской нефти, сообщает ТАСС.
Кино
На Новый год телеканалы покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
"Новогодний голубой огонек", отреставрированную "Иронию судьбы", трансляции с ключевых праздничных локаций Москвы и спецвыпуски любимых программ покажут телеканалы в ночь на 1 января, сообщили РИА Новости в пресс-службах вещателей.
Происшествия
Музыкант трибьют-группы «Сектора Газа» упал под поезд
В Москве музыкант коллектива «Мертвый месяц» Алексей Галыгин упал под поезд. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».
Фигурное катание
Медведева поменяла коньки после тренировки на чемпионате России
Происшествия
Украина выдала Испании вора в законе с российским гражданством
Власти Украины экстрадировали в Испанию криминального авторитета, известного под кличкой "Батыр Бухарский", которого испанская юстиция обвиняет в отмывании преступных доходов.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Общество
Испанская учительница преподавала анатомию с помощью собственного тела
Весьма необычный способ преподавания анатомии выбрала испанская учительница Вероника Дуке.
Политика
Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.