Происшествия
ИзвестияПресс-секретарь Навального сообщила о его задержании
Правоохранительные органы проводят обыски в московском офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Основатель фонда, блогер Алексей Навальный задержан, рассказала его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
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Политика
Новак: Allseas еще может достроить «Северный поток-2»
Невзирая на санкции США швейцарская компания Allseas еще может достроить газопровод "Северный поток-2".
Происшествия
В Липецкой области перевернулся рейсовый автобус
Два человека погибли в результате ДТП с рейсовым автобусом Москва — Тбилиси в Липецкой области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Происшествия
Журналистку «Новой газеты» отпустили после допроса
Утром 26 декабря редакция «Новой газеты» сообщила о проведенных у Полухиной обысках, после чего журналистку увезли в неизвестном направлении.
Происшествия
«Новая газета» установила личности спортсменов, участвовавших в разгоне протестующих против храма в Екатеринбурге
«Новая газета» и издание E1 установили личности 19 спортсменов, которые участвовали в разгоне протестующих против строительства храма в Екатеринбурге в мае 2018 года.
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Кино
Режиссер «Союза спасения» отказался давать оценку декабристам
Режиссер фильма о восстании декабристов "Союз спасения" Андрей Кравчук рассказал о своем отношении к событиям описанного в картине периода.
Религия
РПЦ прекратила поминовение Александрийского патриарха
Русская православная церковь (РПЦ) приняла решение прекратить поминовение патриарха Александрийского Феодора.
Происшествия
В Петербурге обнаружены останки жертвы историка Соколова
Оказалось, что убитая - аспирантка вуза Анастасия Ещенко. Соколов признался в убийстве и расчленении девушки.
Политика
«Ъ»: Киев и Донбасс выбрали дату обмена «всех на всех»
Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР согласовали дату обмена пленными по формуле "всех установленных на всех установленных".
Общество
Неизвестные сожгли могилу рэпера Децла
В Москве неизвестные подожгли могилу рэпера Децла (Кирилла Толмацкого), передает Telegram-канал Mash со ссылкой на мать покойного артиста.
Экономика
Сбербанк запустил программу со «сбермилями» для путешественников
Сбербанк выпустил специальные дебетовые карты для путешественников «Сберкарта Travel» со специальной программой лояльности, сообщается на сайте кредитной организации.
Фигурное катание
Тарасова и Морозов выиграли короткую программу ЧР
Пара фигуристов Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу чемпионата России по фигурному катанию среди спортивных пар.
Армия и оружие
Военные России и США вступили в рукопашную на северо-востоке Сирии
Политика
ФЕОР поблагодарила Путина за слова в адрес посла Польши
Глава Федерации еврейских общин России Александр Борода поблагодарил российского лидера Владимира Путина за слова в адрес польского посла, поддержавшего лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в 1938 году.
Общество
Одно солнечное и три лунных затмения увидят жители Приангарья
В 2020 году произойдут два солнечных и четыре лунных затмения. Кроме того, ожидается соединение планет-гигантов Солнечной системы.
Хоккей
Кубок Шпенглера. «Салават Юлаев» проиграл «Амбри-Пиотте»
Происшествия
Мать оставила младенца на дороге в Кемерово
Общество
Почти 2 млн граждан Украины попали в госреестр должников
С начала года в Единый реестр должников попало более 1,7 млн граждан Украины.
Общество
Минтруд выделит 2 миллиарда рублей на переобучение женщин в декрете
Женщины смогут выбрать себе дело по душе. Как отметил Топилин, во время декрета женщины теряют квалификацию.
Шоу-бизнес
Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Армия и оружие
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ повреждена шахта, заявили в ДНР
Вентиляционный ствол шахты имени Челюскинцев в Донецке поврежден в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщил в четверг журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Дмитрий Астрахань.
Происшествия
Россиянину с переломом руки диагностировали беременность
В Новгородской области мужчине с переломом руки диагностировали беременность. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Шоу-бизнес
Орлова рассказала о попытке помириться с Шепелевым ради сына Фриске
Певица Ольга Орлова, крестная мать сына покойной Жанны Фриске, рассказала о попытках помириться с Дмитрием Шепелевым.
Политика
Глава «Транснефти» ответил на угрозы Лукашенко «забрать» две трубы
Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности Минска забрать две трубы, входящих в состав нефтепровода «Дружба», является политическим.