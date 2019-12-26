Происшествия
ИзвестияПресс-секретарь Навального сообщила о его задержании
Правоохранительные органы проводят обыски в московском офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Основатель фонда, блогер Алексей Навальный задержан, рассказала его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
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с чего всё началось
Сотрудники правоохранительных органов задержали основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, сообщила в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш.Ведомости04:46
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