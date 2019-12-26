с чего всё началось

Правоохранительные органы проводят обыски в московском офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Основатель фонда, блогер Алексей Навальный задержан, рассказала его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Пресс-секретарь Навального сообщила о его задержании

Политика «Северный поток-2» проложит новые маршруты Премьер-министр Дмитрий Медведев накануне заявил, что санкции США кардинально не повлияют на сроки завершения строительства «Северного потока-2».

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Футбол Фанаты «Кубани» попросили губернатора отдать клуб новым инвесторам Ранее один из бывших игроков «Кубани» рассказал, как был вынужден продать свою машину, после того как клуб не выплатил ему зарплату за семь месяцев.

Происшествия Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле Сегодня утром неизвестные совершили покушение на главу администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.

Авто В Москве подорожает эвакуация автомобилей Льготная стоимость перемещения машины на штрафстоянку составит в зависимости от категории транспортного средства от 3 400 до 5 600 рублей, суток хранения — от 540 до 2 300 рублей.

Происшествия В СК подтвердили информацию об обысках у журналистки Полухиной В СК сообщили о проведении обысков по месту жительства специального корреспондента "Новой газеты" Юлии Полухиной по уголовному делу о так называемой ЧВК "Е.Н.О.Т. корп.": ее участников следователи ранее привлекли к уголовной ответственности по обвинениям в кражах, разбоях, вымогательстве и бандитизме.

Происшествия Против семьи Арашуковых завели еще три уголовных дела Следствие возбудило в отношении членов семьи Арашуковых "как минимум три новых уголовных дела" - об особо крупной растрате, заявил адвокат Владимир Постанюк, защищающий бывшего советника генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова.

Политика Названа дата обмена пленными между Украиной и Донбассом Украина и самопровозглашенные республики Донбасса согласовали точную дату обмена пленными по формуле «всех установленных на всех установленных» — 29 декабря.