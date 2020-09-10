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SM News
SM News

Ярмыш назвала слухи о состоянии Навального преувеличенными

Пресс-секретарь основателя ФБК Алексея Навального Кира Ярмыш оценила публикации в иностранных СМИ вокруг состояния здоровья оппозиционера. Об этом она пишет в четверг, 10 сентября, в микроблоге Twitter. Не исключается, что она говорит о публикации немецкого журнала Der Spiegel.В источнике
С чего всё началось
«О том, что Алексей приходит в сознание и реагирует на окружающих, мы сообщали еще в понедельник, но в основном статья очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей», — написала
 она в Twitter.
Znak.com03:07
Подробнее о событии
Вести.Ru

Пресс-секретарь Навального: в статье Der Spiegel много неточностей и преувеличений

Вести.Ru04:06
РБК

Ярмыш назвала преувеличенными сообщения о состоянии здоровья Навального

РБК03:48
Московский Комсомолец

Соратник Навального опроверг сообщения немецких СМИ о состоянии оппозиционера

Московский Комсомолец03:28
Комсомольская правда

Пресс-секретарь Навального заявила, что информация немецких СМИ о состоянии здоровья оппозиционера преувеличена

Комсомольская правда03:46
Дождь

«Огромное количество фактических ошибок». Соратники Навального — о статьях, где говорится об улучшении его состояния

Дождь03:21
Znak.com

Кира Ярмыш назвала сильно преувеличенными последние публикации о состоянии Навального

Znak.com03:07
Эхо Москвы

Соратники Алексея Навального пока не подверждают информацию о том, что его состояние значительно улучшилось

Эхо Москвы04:02

Путин призвал продолжать адресную поддержку потерявших работу россиян

Ситуация на рынке труда остается напряженной, нужно продолжать адресную поддержку людей, которые остаются без работы, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
Ведомости07:37
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Лавров сравнил действия Берлина по Навальному с Солсбери и MH17

Москва, 10 сентября 2020, 13:46 — REGNUM Действия властей Германии в ситуации вокруг блогера Алексея Навального напоминают истории с отравлениями в британском Солсбери и крушением малайзийского Boeing на Украине, заявил 10 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров.
REGNUM06:46
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Кушиташвили получил условный срок за нападение на росгвардейца

Суд приговорил к 3 годам условно чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили за хранение наркотиков и нападение на сотрудника Росгвардии, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда.
РИА Новости07:23
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Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины

Центр Гамалеи представил в журнал The Lancet полноразмерный клинический протокол исследования вакцины "Спутник V", заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе центра Гамалеи Денис Логунов.
РИА Новости06:01
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Пострадавших от действий лжемедиков разыскивают в Иркутской области

В Иркутской области разыскивают пострадавших от действий 50-летней жительницы Московской области Елены Дзык и ее сообщников, которых подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили 10 сентября 2020 года в пресс-службе в региональном управлении СК России.
Областная газета (г. Иркутск)22:42
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