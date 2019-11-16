Общество

Говорит МоскваГоворит МоскваПресс-секретарь Никиты Исаева подтвердил его смерть

Время и место похорон объявят позднее. Пресс-секретарь Никиты Исаева Александр Макаренко подтвердил радиостанции «Говорит Москва», что политик скончался.
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СК начал проверку по факту смерти российского политика Никиты Исаева

Комсомольская правда07:45

Помощница Никиты Исаева прокомментировала его смерть

РБК11:15

СК начал проверку по факту смерти Никиты Исаева

РИА Новости07:22

Что произошло за день: суббота, 16 ноября

Интерфакс12:34

СК начал проверку обстоятельств смерти политика Никиты Исаева

Пятый канал07:38

СК начал проверку по факту смерти Никиты Исаева

Газета.Ru07:24

С чувством выполненного долга: последний пост ушедшего политика Исаева

РЕН ТВ02:42
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Кино

«Джокер» собрал миллиард долларов в прокате

По информации Esquire картина «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли собрала в прокате по всему миру уже больше миллиарда долларов.
Радио Комсомольская правда 09:44
Общество

В ООН назвали главные причины смертности на российских дорогах

К высокой смертности на российских дорогах приводят изъяны в образовании водителей и пешеходов, езда за рулем в пьяном виде, использование водителями телефонов и недостатки в правовом преследовании нарушителей, заявил президент Международной автомобильной федерации (FIA), спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт.
РИА Новости 19:24
Общество

Кардиолог прокомментировал смерть политика Исаева

О смерти Никиты Исаева сообщила его помощница Алина Жестовская.
РИА Новости 13:55
Происшествия

В общежитии в Киеве прогремел взрыв

В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.
РБК 18:00
Происшествия

Пять человек погибли в результате стрельбы в Сан-Диего

Пять человек, которые были членами одной семьи, в том числе трое детей, погибли в результате стрельбы в США, в окрестностях Сан-Диего, ещё один человек ранен.
RT на русском 16:39
Политика

США ввели санкции против главы МВД Кубы

США включили в санкционные списки министра внутренних дел Кубы Хулио Гандарилья за "причастность к нарушению прав человека" в Венесуэле, говорится в распространенном в субботу сообщении госдепартамента.
РИА Новости 18:00
Происшествия

В МВД составили портрет типичного преступника в России

В МВД сообщили, что с начала 2019 года в РФ были задержаны почти 680 тысяч человек, совершивших различного рода преступления.
NewInform 05:09
Политика

Трамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США

Президент США Дональд Трамп намерен добиваться у Японии и Республики Корея увеличения расходов в 4–5 раз на содержание американского военного контингента, защищающего их территории.
Известия вчера в 23:57
Происшествия

Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят на Кубани

Аспирантку Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасию Ещенко, в убийстве которой обвиняется доцент Олег Соколов, похоронят в ее родной станице на Кубани.
Газета.Ru вчера в 04:11
Происшествия

СК проверит инцидент на лекции историка Соколова

Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу одного из слушателей лекции бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
RT на русском 17:39
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе

В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля "Вольво", зарезавший пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет.
Вести.Ru 14:50
Кино

Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

Газета.Ru 05:29
Политика

Помощник Зеленского сообщил о завершении получения кораблей от России

Процесс передачи задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе кораблей находится на завершающем этапе.
РБК 19:14
Шоу-бизнес

Шепелев опубликовал фотографию со своей новой возлюбленной

Отец сына скончавшейся певицы Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал совместный снимок со своей возлюбленной Екатериной Тулуповой.
iReactor 07:14
Происшествия

В Петербурге автомобиль упал в реку Фонтанку

РБК 11:54
Фигурное катание

15-летняя Трусова оценила победу над Медведевой на Гран-при в Москве

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала победу на этапе Гран-при в Москве.
Lenta.ru 13:02
Политика

Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
Газета.Ru 18:02
Автоспорт

Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Бразилии»

Спорт-Экспресс 14:05
Политика

Матвиенко обозначила сроки визита Путина на Кубу

РЕН ТВ 19:18
Политика

Пенс призвал военнослужащих Венесуэлы не поддерживать Мадуро

Вице-президент США Майкл Пенс призвал вооруженные силы Венесуэлы не оказывать поддержку президенту страны Николасу Мадуро.
ТАСС 14:54
Общество

Более ста человек задержаны в Париже в годовщину начала протестов

Интерфакс 12:39
Хоккей

Жесткий силовой прием в исполнении Александра Овечкина попал на видео

iReactor 01:47
Происшествия

В Рязанской области упал военный беспилотник

Беспилотный авиационный комплекс «Орион» упал в поселке Листвянка Рязанской области, сообщил ТАСС следователь по особо важным делам Московского межрайонного СУ СК на транспорте Сергей Бубенев.
Коммерсантъ 11:20
Культура

Выставка работ Марка Шагала открылась в музее «Новый Иерусалим»

Выставка "Шагал: между небом и землей" открылась в музее "Новый Иерусалим", в экспозицию вошли 239 работ Марка Шагала из шести музеев и частных собраний.
ТАСС вчера в 08:51
Происшествия

В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале

Ранее Минздрав Якутии информировал, что в субботу один человек погиб и двое получили ранения в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал, состояние госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести.
РИА Новости 07:30
Происшествия

Погибла 18-летняя чемпионка Украины по боксу

МИР 24 12:40
Политика

Президента Сербии госпитализировали из-за проблем с сердцем

"Генеральный секретариат президента Сербии оповещает общественность, что президент Александр Вучич поздно вечером 15 ноября принят на лечение в Военно-медицинскую академию из-за кардиоваскулярных проблем", — говорится в сообщении.
РИА Новости 02:59
ЖКХ

В Благовещенске возникли проблемы с водоснабжением

RT на русском 10:34
Политика

В Крыму ответили Помпео о признании полуострова и Голанских высот

Поддерживая решение Совбеза ООН не признавать присоединение высот к Израилю, «Россия сегодня и высказала свою позицию относительно того, что решение США признать Голанские высоты территорией Израиля нарушает резолюцию ООН», напомнила сенатор.
РБК 07:42
Музыка

Аксюта ответил на слухи об участии Бузовой в «Евровидении»

REGNUM 10:13
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