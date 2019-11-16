Происшествия
РБКПомощница Никиты Исаева прокомментировала его смерть
Помощница лидера «Новой России» Никиты Исаева Алина Жестовская прокомментировала его смерть на своей странице в Facebook. Жестовская ехала в поезде вместе с Исаевым из Тамбова в Москву, сообщал РБК пресс-секретарь политика Александр Макаренко. По словам помощницы, ночью умер ее любимый человек.
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Никита Исаев являлся лидером общественно-политического движения «Новая Россия» и директором Института актуальной экономики.Пятый каналвчера в 02:24
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Климкин назвал успехом Путина разведение сил в Донбассе
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент России Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе.
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В России предложили поднять цены на шипованные шины
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Полиция Гонконга применила слезоточивый газ против протестующих рядом с кампусом Политехнического университета, сообщает газета South China Morning Post.
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Продюсер Яна Рудковская прокомментировала слухи, что у её супруга Евгения Плющенко появилась молодая любовница.
Экономика
Строительство паромов для связи материка с Сахалином подорожало на 4 млрд рублей
Расходы Амурского судостроительного завода (входит в госхолдинг «Объединенная судостроительная корпорация», ОСК) на строительство двух грузопассажирских паромов превысят сумму контрактов, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и два человека, близких к Минтрансу.
Общество
Девятилетняя барабанщица исполнила кавер Nirvana
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Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Футбол
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Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова рассказала, какие сладости наименее вредны для здоровья.
Экономика
Fashion-ритейлеры теряют трафик
Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.
Общество
Список новогодних подарков маленькой девочки потряс ее отца
Наука
Учёные исследовали генетические линии жителей Финляндии
Учёные Университета Турку и Хельсинкского Университета исследовали генетические линии жителей Финляндии.
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Французское издание Les Echos пишет, что Россия находится на пути к независимости от доллара США.
Общество
Умер лидер «Новой России» Никита Исаев
Глава движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва.
Кино
Дополнительные герои появятся в новых сериях «Ну, погоди!»
Дополнительные герои появятся в новых сериях знаменитого советского мультфильма «Ну, погоди!».
Происшествия
В Приморье рухнула стена жилого дома
В Уссурийске произошло обрушение стены в одной из квартир двухэтажного жилого дома, сообщает Primpress со ссылкой на администрацию городского округа.
Общество
В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России
Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
Наука
Каким образом кофе может продлить жизнь
Продолжительность жизни человека зависит от самых разных факторов, включая генетику и правильное питание.
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
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Дочь Анастасии Заворотнюк прервала обет молчания
Дочь Анастасии Заворотнюк прервала обет молчания Дочь знаменитости впервые за долгое время вышла на связь.
Происшествия
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Политика
В МИД РФ прокомментировали передачу Украине задержанных кораблей
В МИД РФ не увязывают передачу Украине задержанных в Керченском проливе кораблей с предстоящим саммитом в «нормандском формате», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя российского МИДа.
Хоккей
«Флорида» обыграла «Рейнджерс» Панарина в НХЛ, Дадонов оформил дубль
"Флорида Пантерз", за которую выступают россияне голкипер Сергей Бобровский и форвард Евгений Дадонов, обыграла "Нью-Йорк Рейнджерс" с Артемием Панариным в составе в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Футбол
Миллионер уволил тренера своего футбольного клуба и занял его пост
Экономика
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Заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко заявил, что в России могут начать выпускать монеты номиналом 50 рублей.
Музыка
Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении
Гаджеты
Apple представила новый MacBook Pro с клавиатурой «ножницы»
Американская компания Apple представила новый MacBook Pro. Обновленный ноутбук получил самый большой экран в семействе и новую клавиатуру.
Теннис
Циципас победил Федерера и вышел в финал Итогового турнира ATP
В полуфинале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) грек Стефанос Циципас победил третью ракетку мира швейцарца Роджера Федерера.
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За 10 часов новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров
Новый клип российкой группы Little Big на песню Go Bananas за десять часов набрал более двух миллионов просмотров на сервисе YouTube.
Происшествия
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