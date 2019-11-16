Происшествия

РБКРБКПомощница Никиты Исаева прокомментировала его смерть

Помощница лидера «Новой России» Никиты Исаева Алина Жестовская прокомментировала его смерть на своей странице в Facebook. Жестовская ехала в поезде вместе с Исаевым из Тамбова в Москву, сообщал РБК пресс-секретарь политика Александр Макаренко. По словам помощницы, ночью умер ее любимый человек.
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Умер политик Никита Исаев

Никита Исаев являлся лидером общественно-политического движения «Новая Россия» и директором Института актуальной экономики.
Пятый каналвчера в 02:24

Подробнее о событии

Помощница Никиты Исаева прокомментировала его смерть

РБКвчера в 11:15

СК начал проверку обстоятельств смерти политика Никиты Исаева

Пятый каналвчера в 07:38

СК начал проверку по факту смерти Никиты Исаева

Газета.Ruвчера в 07:24

СК начал проверку по факту смерти лидера движения «Новая Россия» Никиты Исаева

ТАССвчера в 06:54

СК начал проверку по факту смерти Никиты Исаева

РИА Новостивчера в 07:22

СКР проверяет обстоятельства смерти известного российского политика

URA.Ruвчера в 08:07

Пресс-секретарь Никиты Исаева подтвердил его смерть

Говорит Москвавчера в 03:11
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Политика

Климкин назвал успехом Путина разведение сил в Донбассе

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент России Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 22:19
Транспорт

В России предложили поднять цены на шипованные шины

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В Гонконге полиция применила слезоточивый газ возле университета

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ против протестующих рядом с кампусом Политехнического университета, сообщает газета South China Morning Post.
РИА Новости вчера в 22:40
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Рудковская отреагировала на слухи о любовнице Плющенко

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала слухи, что у её супруга Евгения Плющенко появилась молодая любовница.
News.ru вчера в 06:38
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Строительство паромов для связи материка с Сахалином подорожало на 4 млрд рублей

Расходы Амурского судостроительного завода (входит в госхолдинг «Объединенная судостроительная корпорация», ОСК) на строительство двух грузопассажирских паромов превысят сумму контрактов, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и два человека, близких к Минтрансу.
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iReactor вчера в 21:52
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Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Газета.Ru 15 ноября в 07:58
Футбол

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Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в отборочном турнире чемпионата Европы — 2020 и за тур до конца квалификации потеряла шансы на первое место в группе.
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Диетолог назвала наименее вредные сладости

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова рассказала, какие сладости наименее вредны для здоровья.
Известия вчера в 20:45
Экономика

Fashion-ритейлеры теряют трафик

Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.
Коммерсантъ 15 ноября в 17:33
Общество

Список новогодних подарков маленькой девочки потряс ее отца

Газета.Ru вчера в 22:52
Наука

Учёные исследовали генетические линии жителей Финляндии

Учёные Университета Турку и Хельсинкского Университета исследовали генетические линии жителей Финляндии.
Дни24 вчера в 12:21
Экономика

Французские СМИ отметили успехи России в отказе от доллара

Французское издание Les Echos пишет, что Россия находится на пути к независимости от доллара США.
RT на русском вчера в 23:35
Общество

Умер лидер «Новой России» Никита Исаев

Глава движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва.
Новая газета вчера в 04:29
Кино

Дополнительные герои появятся в новых сериях «Ну, погоди!»

Дополнительные герои появятся в новых сериях знаменитого советского мультфильма «Ну, погоди!».
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Происшествия

В Приморье рухнула стена жилого дома

В Уссурийске произошло обрушение стены в одной из квартир двухэтажного жилого дома, сообщает Primpress со ссылкой на администрацию городского округа.
РБК вчера в 23:54
Общество

В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России

Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
РИА Новости вчера в 19:24
Наука

Каким образом кофе может продлить жизнь

Продолжительность жизни человека зависит от самых разных факторов, включая генетику и правильное питание.
MedikForum.ru 14 ноября в 02:27
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия 15 ноября в 12:15
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Дочь Анастасии Заворотнюк прервала обет молчания

Дочь Анастасии Заворотнюк прервала обет молчания Дочь знаменитости впервые за долгое время вышла на связь.
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Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

РИА Новости 15 ноября в 06:25
Политика

В МИД РФ прокомментировали передачу Украине задержанных кораблей

В МИД РФ не увязывают передачу Украине задержанных в Керченском проливе кораблей с предстоящим саммитом в «нормандском формате», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя российского МИДа.
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Хоккей

«Флорида» обыграла «Рейнджерс» Панарина в НХЛ, Дадонов оформил дубль

"Флорида Пантерз", за которую выступают россияне голкипер Сергей Бобровский и форвард Евгений Дадонов, обыграла "Нью-Йорк Рейнджерс" с Артемием Панариным в составе в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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В ЦБ заявили о возможности начала выпуска монеты номиналом 50 рублей

Заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко заявил, что в России могут начать выпускать монеты номиналом 50 рублей.
RT на русском 15 ноября в 04:10
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Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении

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Apple представила новый MacBook Pro с клавиатурой «ножницы»

Американская компания Apple представила новый MacBook Pro. Обновленный ноутбук получил самый большой экран в семействе и новую клавиатуру.
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За 10 часов новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров

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В общежитии Киева прогремел взрыв

Отмечается, что взрыв произошел в общежитии на улице Карла Маркса. В результате взрыва погибли два человека.
Газета.Ru вчера в 18:30
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