Происшествия
РБКПомощница Никиты Исаева прокомментировала его смерть
Помощница лидера «Новой России» Никиты Исаева Алина Жестовская прокомментировала его смерть на своей странице в Facebook. Жестовская ехала в поезде вместе с Исаевым из Тамбова в Москву, сообщал РБК пресс-секретарь политика Александр Макаренко. По словам помощницы, ночью умер ее любимый человек.
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Футбол
Сборная России уступила Бельгии со счетом 1:4
Сборная России по футболу 16 ноября уступила национальной команде Бельгии со счетом 1:4 в матче отборочного турнира чемпионата Европы – 2020.
Фигурное катание
Трусова выиграла у Медведевой этап Гран-при в Москве и вышла в финал
Российская фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых, а также сумела выйти в финал серии.
Происшествия
В Мытищах водитель автомобиля зарезал пешехода в ходе конфликта
Мужчины вступили в конфликт на проезжей части. Водитель автомобиля нанес прохожему удар в шею ножом, мужчина умер от полученного ранения.
Политика
Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России
Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
Происшествия
Пять человек погибли в результате стрельбы в Сан-Диего
Уточняется, что по прибытии на место происшествия, полицейские обнаружили дом, в котором были найдены погибшие от огнестрельных ранений мужчина, женщина и 3-х летний ребёнок.
Общество
Помощница Никиты Исаева подтвердила его смерть
Происшествия
Момент падения автомобиля с детьми в реку в Петербурге попал на видео
Камера видеонаблюдения зафиксировала момент падения автомобиля с мужчиной и детьми в реку Фонтанку в Петербурге.
Футбол
Германия — Беларусь 4:0
Сборная Германии с разгромным счетом обыграла Белоруссию в матче отборочного турнира Евро-2020 (4:0). Голами отметились защитник Маттиас Гинтер, хавбек Леон Горецка и полузащитник Тони Кроос (дубль).
Происшествия
На Кубани похоронили Анастасию Ещенко
Наша редакция еще раз выражает соболезнования близким и родственникам Анастасии Ещенко и очень надеется, что в связи с участившимися случаями распространения в сети запрещенных к публикации фотографий, к ответственности будут привлечены все те люди из правоохранительной системы, кто очерняет ее работу вот такими циничными "сливами" фото убитых и погибших людей в Санкт- Петербурге.
Автоспорт
Себастьян Феттель: Макс заслужил поул
Машина работала неплохо, по ходу квалификации её поведение улучшалось – это и было нашей целью.
Происшествия
Адвокат заявил о нарушениях при задержании главы Укрэксимбанка
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) не имели права на задержание главы Укрэксимбанка Александра Гриценко без соответствующего решения суда, заявил адвокат банкира Денис Галанский в эфире телеканала Еспресо.tv.
Политика
Трамп начал проходить медобследование
Президент США Дональд Трамп проходит ежегодное плановое медицинское обследование в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, сообщила 16 ноября пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
Происшествия
СК проверит заявление о применении насилия на лекции историка Соколова
Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что Бастрыкин потребовал "внимательно изучить и проверить всю поступающую информацию, связанную с действиями лектора в различные годы", передает "Российская газета".
Происшествия
Власти эвакуировали упавший под Рязанью беспилотник «Орион»
Военный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Орион», упавший днем 16 ноября в поселке Листвянке Рязанской области, эвакуирован.
Спорт
Опубликован состав сборной России по биатлону на стартовые этапы КМ
Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) назвала список спортсменов, которые вошли в состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира.
Общество
Умер легендарный пожарный Виктор Климкин
Легендарный пожарный генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Климкин умер в Москве от остановки сердца.
Армия и оружие
Военные США испытали российский танк Т-80
Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
Футбол
Хорватия — Словакия 3:1
Сборная Хорватия вышла на Евро-2020. Национальная команда Словакии сохраняет шансы принять участие в турнире.
Общество
В Киеве оставшиеся без отопления жители перекрыли дорогу
В Киеве жители одного из многоквартирных домов перекрыли движение на проспекте Победы в связи с отсутствием отопления.
Происшествия
Двое мужчин спасли женщину от насильника и сами надругались над ней
Группа мужчин изнасиловала и избила молодую женщину в индийском городе Ноида.
Общество
«Вода реально поднимается у вас на глазах». Петербурженка рассказала, как пережить сильнейшее за полвека наводнение в Венеции
Вода реально поднимается у вас на глазах.
Происшествия
На Украине погибла 18-летняя чемпионка страны по боксу
Космос
Ровер Curiosity зафиксировал на Марсе скачки кислорода
Специалисты NASA опубликовали информацию, что единственный работающий на Марсе ровер Curiosity смог найти повышенный уровень кислорода на планете.
Футбол
Черчесов ответил на вопрос о новом контракте со сборной России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что нужно поменять в его контракте с РФС.
Хоккей
«Авангард» обыграл в серии буллитов минское «Динамо»
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» дома потерпело поражение в серии буллитов от омского «Авангарда» со счетом 1:2. В составе минчан отличиться удалось Райану Спунеру в меньшинстве на 52-й минуте, у омичей шайбу забросил Свен Андригетто с передач Вячеслава Войнова и Сергея Шумакова на последней минуте встречи.
Хоккей
Друэн помещен в список травмированных после хита Овечкина
SMOKED. pic.twitter.com/9eMP5QD0K3 — NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) November 16, 2019 24-летний канадец помещен в список травмированных.
Политика