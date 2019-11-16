Происшествия

РБКРБКПомощница Никиты Исаева прокомментировала его смерть

Помощница лидера «Новой России» Никиты Исаева Алина Жестовская прокомментировала его смерть на своей странице в Facebook. Жестовская ехала в поезде вместе с Исаевым из Тамбова в Москву, сообщал РБК пресс-секретарь политика Александр Макаренко. По словам помощницы, ночью умер ее любимый человек.
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Помощница Никиты Исаева прокомментировала его смерть

РБК11:15

СК начал проверку по факту смерти Никиты Исаева

Газета.Ru07:24

СК начал проверку по факту смерти лидера движения «Новая Россия» Никиты Исаева

ТАСС06:54

СК начал проверку после смерти лидера «Новой России» Н.Исаева в поезде Тамбов - Москва

Агентство Москва06:53

Следком прокомментировал смерть Никиты Исаева

Вести.Ru07:30

СК начал проверку по факту смерти Никиты Исаева

РИА Новости07:22

Пресс-секретарь Никиты Исаева подтвердил его смерть

Говорит Москва03:11
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Футбол

Сборная России уступила Бельгии со счетом 1:4

Сборная России по футболу 16 ноября уступила национальной команде Бельгии со счетом 1:4 в матче отборочного турнира чемпионата Европы – 2020.
Известия 13:58
Фигурное катание

Трусова выиграла у Медведевой этап Гран-при в Москве и вышла в финал

Российская фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых, а также сумела выйти в финал серии.
Газета.Ru 12:49
Происшествия

В Мытищах водитель автомобиля зарезал пешехода в ходе конфликта

Мужчины вступили в конфликт на проезжей части. Водитель автомобиля нанес прохожему удар в шею ножом, мужчина умер от полученного ранения.
РБК 15:49
Политика

Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России

Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
РБК 15:17
Происшествия

Пять человек погибли в результате стрельбы в Сан-Диего

Уточняется, что по прибытии на место происшествия, полицейские обнаружили дом, в котором были найдены погибшие от огнестрельных ранений мужчина, женщина и 3-х летний ребёнок.
RT на русском 16:39
Общество

Помощница Никиты Исаева подтвердила его смерть

Газета.Ru 03:14
Происшествия

Момент падения автомобиля с детьми в реку в Петербурге попал на видео

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент падения автомобиля с мужчиной и детьми в реку Фонтанку в Петербурге.
РИА Новости 15:05
Футбол

Германия — Беларусь 4:0

Сборная Германии с разгромным счетом обыграла Белоруссию в матче отборочного турнира Евро-2020 (4:0). Голами отметились защитник Маттиас Гинтер, хавбек Леон Горецка и полузащитник Тони Кроос (дубль).
Спорт-Экспресс 16:36
Происшествия

На Кубани похоронили Анастасию Ещенко

Наша редакция еще раз выражает соболезнования близким и родственникам Анастасии Ещенко и очень надеется, что в связи с участившимися случаями распространения в сети запрещенных к публикации фотографий, к ответственности будут привлечены все те люди из правоохранительной системы, кто очерняет ее работу вот такими циничными "сливами" фото убитых и погибших людей в Санкт- Петербурге.
Russia News 06:40
Автоспорт

Себастьян Феттель: Макс заслужил поул

Машина работала неплохо, по ходу квалификации её поведение улучшалось – это и было нашей целью.
F1news.ru 14:23
Происшествия

Адвокат заявил о нарушениях при задержании главы Укрэксимбанка

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) не имели права на задержание главы Укрэксимбанка Александра Гриценко без соответствующего решения суда, заявил адвокат банкира Денис Галанский в эфире телеканала Еспресо.tv.
РБК 16:02
Политика

Трамп начал проходить медобследование

Президент США Дональд Трамп проходит ежегодное плановое медицинское обследование в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, сообщила 16 ноября пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
Известия 16:35
Происшествия

СК проверит заявление о применении насилия на лекции историка Соколова

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что Бастрыкин потребовал "внимательно изучить и проверить всю поступающую информацию, связанную с действиями лектора в различные годы", передает "Российская газета".
Газета.Ru 14:39
Происшествия

Власти эвакуировали упавший под Рязанью беспилотник «Орион»

Военный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Орион», упавший днем 16 ноября в поселке Листвянке Рязанской области, эвакуирован.
Известия 12:22
Спорт

Опубликован состав сборной России по биатлону на стартовые этапы КМ

Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) назвала список спортсменов, которые вошли в состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира.
RT на русском 12:05
Общество

Умер легендарный пожарный Виктор Климкин

Легендарный пожарный генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Климкин умер в Москве от остановки сердца.
Вести.Ru 10:40
Политика

Япония отказалась платить $8 млрд за военные базы США

РЕН ТВ 14:31
Армия и оружие

Военные США испытали российский танк Т-80

Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
RT на русском 04:11
Политика

СМИ сообщили о девяти погибших в столкновениях в Кочабамбе в Боливии

РИА Новости 15:17
Общество

Более ста человек задержаны в Париже в годовщину начала протестов

Интерфакс 12:39
Футбол

Хорватия — Словакия 3:1

Сборная Хорватия вышла на Евро-2020. Национальная команда Словакии сохраняет шансы принять участие в турнире.
Чемпионат 16:35
Общество

В Киеве оставшиеся без отопления жители перекрыли дорогу

В Киеве жители одного из многоквартирных домов перекрыли движение на проспекте Победы в связи с отсутствием отопления.
RT на русском 12:29
Происшествия

Двое мужчин спасли женщину от насильника и сами надругались над ней

Группа мужчин изнасиловала и избила молодую женщину в индийском городе Ноида.
News.ru 09:59
Общество

«Вода реально поднимается у вас на глазах». Петербурженка рассказала, как пережить сильнейшее за полвека наводнение в Венеции

Вода реально поднимается у вас на глазах.
Фонтанка.Ру 15:40
Происшествия

На Украине погибла 18-летняя чемпионка страны по боксу

РИА Новости 10:51
Космос

Ровер Curiosity зафиксировал на Марсе скачки кислорода

Специалисты NASA опубликовали информацию, что единственный работающий на Марсе ровер Curiosity смог найти повышенный уровень кислорода на планете.
Ридус 14 ноября в 05:10
Футбол

Черчесов ответил на вопрос о новом контракте со сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что нужно поменять в его контракте с РФС.
Спорт-Экспресс 14:52
Хоккей

«Авангард» обыграл в серии буллитов минское «Динамо»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» дома потерпело поражение в серии буллитов от омского «Авангарда» со счетом 1:2. В составе минчан отличиться удалось Райану Спунеру в меньшинстве на 52-й минуте, у омичей шайбу забросил Свен Андригетто с передач Вячеслава Войнова и Сергея Шумакова на последней минуте встречи.
Нева Спорт 14:25
Хоккей

Друэн помещен в список травмированных после хита Овечкина

SMOKED. pic.twitter.com/9eMP5QD0K3 — NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) November 16, 2019 24-летний канадец помещен в список травмированных.
Спорт-Экспресс 14:49
Политика

Появилось фото Путина в окружении спецназа

Lenta.ru 14:06
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