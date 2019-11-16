Общество
Газета.RuПресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов. По словам Макаренко, смерть не носит криминальный характер.
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Шоу-бизнес
Жена Шумахера прокомментировала обвинения в сокрытии состояния мужа
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В США обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским
Белый дом опубликовал стенограмму апрельского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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В Киеве похитили главу Укрэксимбанка
В Киеве похитили главу государственного Укрэксимбанка Александра Гриценко, сообщает телеканал "Прямой".
Фигурное катание
Ледовое доминирование: Медведева победила Трусову в короткой программе
Одиночники Первым на лед вышел дебютант Гран-при Макар Игнатов, который четко откатал программу с двумя четверными и очень долго был ориентиром для других спортсменов.
Происшествия
В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале
Ранее Минздрав Якутии информировал, что в субботу один человек погиб и двое получили ранения в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал, состояние госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести.
Общество
YouTube заблокировал расследование краснодарского штаба Навального о депутате Госдумы
YouTube заблокировал расследование краснодарского штаба Алексея Навального о депутате Госдумы и бывшем вице-губернаторе Кубани Александре Ремезкове по жалобе о нарушении конфиденциальности.
Общество
Мединский признал некомпетентность Фонда кино
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа.
Музыка
На Первом канале назвали слухи об участии Бузовой в Евровидении бредом
Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта назвал бредом слухи о том, что Россию на конкурсе Евровидение представит Ольга Бузова.
Армия и оружие
Военные США испытали российский танк Т-80
Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
Общество
Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов
Музыка
Новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров за 10 часов
Новый клип российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas набрал более двух миллионов просмотров на сайте YouTube за десять часов.
Политика
Трамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США
Президент США Дональд Трамп намерен добиваться у Японии и Республики Корея увеличения расходов в 4–5 раз на содержание американского военного контингента, защищающего их территории.
Игры
Microsoft: цена Xbox Scarlett удивит поклонников Sony PlayStation 5
Другими словами Microsoft желает вернуть блестящую эпоху Xbox 360 и Sony PS3.
Происшествия
Мать убитой доцентом Соколовым Анастасии Ещенко попала в реанимацию
11 ноября суд в Санкт-Петербурге арестовал 63-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова, который обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки.
Шоу-бизнес
Плющенко прокомментировал слухи об измене Рудковской
Российский фигурист Евгений Плющенко отреагировал на слухи о наличии у него любовницы.
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте
Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
Общество
В США активы компании Дерипаски оказались заблокированы из-за санкций
В США из-за санкций оказались заморожены активы компании Basic Element Inc. российского предпринимателя Олега Дерипаски.
Футбол
Азмун претендует на звание лучшего азиатского игрока года
Экономика
В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников
Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Политика
В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей
В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
Происшествия
Военный беспилотник «Орион» рухнул около жилых домов под Рязанью
Военный беспилотник "Орион" потерпел крушение около многоквартирного жилого дома в поселке Листвянка Рязанской области, сообщает ТАСС.
Экономика
Россияне стали реже гасить кредиты досрочно
В 2019 году доля досрочно погашенных кредитов в общем объеме закрытых ссуд оказалась самой низкой как минимум за шесть лет, следует из данных, которые РБК предоставило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ, консолидирует информацию о кредитах более 98 млн заемщиков).
Теннис
Надаль лишил Медведева шансов выйти в полуфинал итогового турнира ATP
Испанец Рафаэль Надаль победил грека Стефаноса Циципаса в матче итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который проходит в Лондоне.
Политика
Врачи рассказали о состоянии президента Сербии Вучича
Президент Сербии Александр Вучич, госпитализированный 15 ноября из-за проблем с сердцем, находится в стабильном состоянии.
Политика
Украинский экс-дипломат призвал превратить ЛНР и ДНР в «дикое поле»
Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный в эфире канала "Обозреватель" заявил, что ЛНР и ДНР должны превратиться в "дикое поле".