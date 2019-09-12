с чего всё началось

Пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков оставил свой пост. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.

Экономика Минтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год Российское министерство труда установило, каким должен быть минимальный размер зарплаты в России в 2020 году.

Армия и оружие Россия не имеет ракет средней и меньшей дальности, заявило Минобороны "Россия не испытывала и не имеет на вооружении, в отличие от США, ракет средней и меньшей дальности", - говорится в заявлении ведомства.

Политика США восстановили военную помощь Украине Представитель американской администрации заявил, что США восстановили всю военную помощь Украине.

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Общество Садоводы и огородники получат новые налоговые льготы Для садоводов и огородников будут введены новые налоговые льготы - закон об этом Госдума приняла в окончательном чтении.

Происшествия Четыре человека погибли при взрыве на юго-востоке Турции Четыре человека погибли и 13 были ранены при взрыве, прогремевшем на автотрассе на юго-востоке Турции во время проезда автомобиля.

Хоккей Иван Ургант пошутил над дисквалификацией Евгения Кузнецова Российский актёр театра и кино, шоумен, теле- и радиоведущий Иван Ургант прокомментировал дисквалификацию форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за употребление кокаина, которую наложила ИИХФ.

Финансы У России не осталось чистого госдолга Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Политика Путин возложил цветы к памятнику ополченцам в Ботлихе Путин возложил цветы к памятнику погибшим воинам и ополченцам Ботлихского района Дагестана pic.twitter.com / ePLuBuwQfW — Кремлевский пул РИА (@ Kremlinpool_RIA) September 12, 2019 Напомним, что в этом году исполняется 20 лет со момента вторжения террористов в Дагестан.

Шоу-бизнес Родственники Игоря Талькова подали в суд на Азизу Напомним, что в начале лета Азиза рассказала о ссоре с Тальковым, когда тот якобы хотел познакомить ее с влиятельными преступниками.

Гаджеты В России снизились цены на старые модели iPhone Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.

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Общество За жизнь в Италии решили заплатить 25 тысяч евро Размер пособия составит 700 евро (около 50 тысяч рублей) в месяц, его новоприбывшим будут выплачивать в течение трех лет — таким образом, общая сумма компенсации за переезд составит 25,2 тысячи евро.

Шоу-бизнес Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.

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