с чего всё началось

Пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков оставил свой пост. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.

Политика Поездка в Крым впечатлила представителя американской делегации Группа общественников из США прибыла на полуостров с ознакомительным визитом Поездка в Крым оставила у представителя американской делегации, члена общественного Центра гражданских инициатив США Джеффри Робинсона незабываемые впечатления.

Экономика Костин предложил освободить бедных от налогов Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.

Происшествия Суд признал смерть во время секса в командировке несчастным случаем Во Франции суд признал мужчину, скончавшегося во время секса в командировке, жертвой несчастного случая на рабочем месте.

Политика Глава ДНР заявил о цели войти в состав России Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.

Финансы ЕЦБ снизил ставку и возобновит скупку активов Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сегодняшнего заседания сообщил, что снизит ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%, а с ноября возобновит программу скупки активов.

Здоровье Онкологи назвали основные признаки рака По мнению главного онколога Минздрава Андрея Каприна, курение, употребление спиртных напитков и вирус папилломы человека (ВПЧ) являются основными факторами развития рака.

Общество Учителей, заставлявших мальчика сменить прическу, обязали извиниться Глава ведомства Светлана Маковская извинилась перед родителями, отметив, что нестандартная прическа — личное дело учеников.

Футбол Глеб рассказал, как хотел «втащить» Гвардиоле Бывший полузащитник «Арсенала», «Барселоны» и сборной Белоруссии Александр Глеб рассказал о периоде, когда выступал за каталонский клуб, конфликтуя с тренером Пепом Гвардиолой.

Общество Меган Маркл нашла новое некоролевское занятие По словам Маркл, новая линейка офисных нарядов была создана в поддержку благотворительной организации Smart Works, которая занимается обучением нуждающихся безработных женщин.

Политика Рада не приняла законопроект об отмене большинства актов СССР и УССР Депутаты Верховной рады Украины не приняли законопроект №1075 «Об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины».

Шоу-бизнес Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым 1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.

Политика У США появился новый постпред при ООН Уроженка Кентукки 57-летняя Крафт была послом США в Канаде.

Шоу-бизнес Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.

Политика Интерпол отказался комментировать запрос МИД РФ по Смоленкову Ранее в четверг представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия запрашивала Интерпол насчет нахождения экс-сотрудника администрации Кремля Олега Смоленкова на территории США после того, как в СМИ появилась информация о том, что он является агентом ЦРУ.

Экономика В правительство внесли план действий по стимулированию экономики Министерство экономического развития России подготовило и внесло в правительство план действий по стимулированию развития экономики страны, включающий в себя, в том числе, улучшение инвестиционного климата и снижение административных барьеров для бизнеса, сообщил в среду в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24" глава министерства Максим Орешкин.

Авто В России появится роскошный внедорожник Mercedes-Maybach в 2019 году Как отметил представитель марки, новый роскошный внедорожник появится на российском рынке до конца этого года, а его стоимость составит примерно 168 тысяч евро или чуть более 12 млн рублей.

Политика Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.

Энергетика «Нафтогаз» может потребовать у «Газпрома» многомиллиардную компенсацию «Нафтогаз» намерен потребовать $11—14 млрд в качестве «компенсации», если «Газпром» будет настаивать на заключении нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.

Авто Toyota снизала цены кроссовера Toyota RAV4 в России Автопроизводитель Toyota снизил цены одной из комплектаций кроссовера Toyota RAV4 в России.