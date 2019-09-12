с чего всё началось

Пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков оставил свой пост. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.

Общество Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.

Гаджеты В России снизились цены на старые модели iPhone Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.

Политика В Госдуме прокомментировали заявление главы ДНР о присоединении к РФ Член комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал заявление главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина о присоединении ДНР к России, сообщает ФАН.

Армия и оружие В Крыму построят первые для РФ вертолетоносцы «Совершенно секретно»: В мае 2020 года на судостроительном заводе «Залив» в Крыму заложат первые два российских универсальных десантных корабля (УДК).

Экономика «Ъ» ознакомился с проектом ВЭБ по модернизации городского транспорта ВЭБ.РФ предложил обновить городской транспорт в России на средства из Фонда национального благосостояния, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ", ознакомившаяся с проектом.

Космос Крымский астроном открыл первую в истории межзвездную комету Диаметр небесного тела составляет примерно 20 км, оно движется со скоростью около 30 км / с. Как считают ученые, ближе всего к Солнцу комета подойдет в декабре и, если внезапно не распадется, наблюдать с Земли ее можно будет в течение года.

Футбол Стало известно название нового турнира УЕФА Лидеры групп будут напрямую выходить в стадию 1/8 финала Лиги конференций, а команды, занявшие вторые места, будут соперничать с третьими командами из квартетов Лиги Европы за выход в стадию плей-офф турнира, пишет портал "Чемпионат".

Шоу-бизнес Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым 1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.

Хоккей «Автомобилист» одолел в гостях «Салават Юлаев» Победная серия екатеринбуржцев выросла до пяти матчей Екатеринбургский "Автомобилист" провел первый выездной поединок в чемпионате КХЛ.

Политика Рада не приняла законопроект об отмене большинства актов СССР и УССР Депутаты Верховной рады Украины не приняли законопроект №1075 «Об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины».

Политика Лавров рассказал, что должен отражать мирный договор России и Японии "Считаем необходимым заключить сегодня не просто мирный договор, подписываемый после окончания войны, а документ, отражающий нынешний уровень отношений между Россией и Японией и главное – ориентиры их дальнейшего развития", - заявил Лавров в интервью газете "Труд".

Транспорт ОАО РЖД запускает кольцевой поезд ОАО РЖД запускает кольцевой поезд Новый поезд, который с 1 ноября запускает ОАО РЖД, предложит пассажирам кольцевой ночной маршрут из Москвы в Москву.

Общество Собчак разослала гостям список подарков на свадьбу с Богомоловым Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов завершают приготовления к свадьбе, которая назначена на эту пятницу, 13 сентября.

Политика Президент Чехии назвал позором ситуацию с памятником маршалу Коневу Ситуация с памятником маршалу Коневу является позором для Чехии, так как это символ памяти всех воинов Красной Армии, которые пали при освобождении Чехословакии в 1945 году, заявил президент Милош Земан, выступая по TV Barrandov.

Армия и оружие В МИД РФ обеспокоены возможным началом ядерной войны Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил о том, что риск возникновения ядерной войны в современной международной ситуации существует.

Политика Трамп не назначит Помпео на должность помощника по нацбезопасности Госсекретарь США Майк Помпео не будет назначен на должность помощника президента по национальной безопасности.

Политика ЕС продлил индивидуальные санкции против РФ Европейский союз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении 170 физических и 44 юридических лиц России и Украины, говорится в опубликованном в четверг заявлении Совета ЕС.

Финансы ЕЦБ перезапустил программу количественного смягчения и снизил ставку Новое смягчение На предыдущем заседании в июле европейский регулятор предупредил рынок о возможном снижении ставок и пообещал изучить варианты смягчения политики, в том числе возобновление скупки активов — одной из составляющих политики количественного смягчения.

Происшествия К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России В 31 российском городе проходят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Алексея Навального и активистов движения «Голос».

Общество За последние 10 лет «средний россиянин» стал старше на полтора года Отмечается также, что почти за 10 лет средний возраст россиянина вырос почти на полтора года: по данным статистической службы на 1 января 2009 года он составлял 38,8 года.

Авто Дилеры предложили сертифицировать автосервисы Ассоциация автодилеров РоАД выступила с предложением ввести в России систему сертификации автосервисов исходя из их оснащённости и компетентности работников.

Происшествия В мэрию Улан-Удэ поступило письмо с угрозами В мэрии сообщили, что в интернет-приемную администрации Улан-Удэ поступило сообщение об угрозе закладки радиоуправляемых устройств на вокзале, колледжах, детсадах, ссузах и вузах и на других объектах.

Политика Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.