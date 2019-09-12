Религия

Газета.RuГазета.RuПресс-секретарь Патриарха Кирилла оставил должность

Пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков оставил свой пост. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
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Данное назначение связано с тем, что распоряжением Святейшего Патриарха Кирилла иерей Александр Волков освобожден от должности руководителя Патриаршей пресс-службы с 11 сентября 2019 года, сообщает сайт «Патриархия.ru
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