с чего всё началось

Пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков оставил свой пост. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.

Происшествия У берегов Приморья задержали 250 рыбаков из КНДР за браконьерство Пограничники задержали 250 рыбаков у берегов Приморского края за незаконный промысел кальмара.

Кино Джеки Чан отменил свой визит в Россию Актер Джеки Чан не сможет приехать в Россию на премьеру российско-китайского фильма "Тайна печати дракона", сообщили во вторник ТАСС организаторы визита артиста.

Политика Трамп исключил назначение Помпео советником по нацбезопасности Президент США Дональд Трамп исключил возможность назначения госсекретаря страны Майка Помпео на пост советника по национальной безопасности.

Кино Взлетел, но недалеко: экранизация романа «Щегол» Донны Тартт Экранизировать невозможно Всегда можно пошутить, что Пулитцера Донна Тартт получила за количество исписанной бумаги.

Хоккей «Трактор» не может вылететь в Китай на игры с «Куньлунем» Сегодня, 12 августа, стало известно, что хоккейный клуб «Трактор» не может вылететь в Китай на игры с «Куньлунь Ред Стар» из-за проблем с въездом в страну.

Экономика Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.

Общество Работодатели не поддержали переход на четырехдневную рабочую неделю Более 76% опрошенных работодателей отказались рассматривать сокращение рабочей недели, так как это потребует от них снижение заработных плат сотрудникам, а также нанимать новый персонал.

Здоровье Парагвай запустит производство и продажу марихуаны в медицинских целях Парагвай запускает производство и продажу марихуаны в медицинских целях, компании скоро смогут получить соответствующие лицензии, сообщило министерство здравоохранения страны.

Армия и оружие В США не согласились с выводами ООН о военных преступлениях в Сирии Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри отверг выводы комиссии ООН о том, что авиаудары руководимой Вашингтоном коалиции, которые привели к гибели мирных жителей, могут являться военным преступлением.

Политика Лавров заявил об окончании войны в Сирии Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии "действительно закончилась", об этом он сказал в интервью газете "Труд".

Политика Лавров рассказал, что должен отражать мирный договор России и Японии "Считаем необходимым заключить сегодня не просто мирный договор, подписываемый после окончания войны, а документ, отражающий нынешний уровень отношений между Россией и Японией и главное – ориентиры их дальнейшего развития", - заявил Лавров в интервью газете "Труд".

Космос Крымский астроном открыл первую в истории межзвездную комету Диаметр небесного тела составляет примерно 20 км, оно движется со скоростью около 30 км / с. Как считают ученые, ближе всего к Солнцу комета подойдет в декабре и, если внезапно не распадется, наблюдать с Земли ее можно будет в течение года.

Кино Опубликован трейлер сериала «Смотри» с Джейсоном Момоа Компания Apple TV Plus опубликовала трейлер фантастического сериала "Смотри" с Джейсоном Момоа.

Происшествия Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.

Происшествия Самолет экстренно сел из-за пролитого кофе Самолет Airbus A330-243, который следовал из Франкфурта в Канкун, совершил экстренную посадку в ирландском Шенноне после того, как пилот случайно пролил кофе на приборную панель.

Общество Меган Маркл представила коллекцию одежды Меган Маркл выпустила капсульную коллекцию, деньги от продажи которой будут отправлены в благотворительную организацию Smart Works, которая помогает безработным женщинам в трудоустройстве.

Футбол Артем Дзюба подарил футболку школьнику из Калининграда Сделав фото, парень получил от футболиста еще в подарок футболку! - рассказал Сергей Лютаревич. Школьник пообещал бережно хранить подарок.

Происшествия Петербургских полицейских предупредили об охоте на них в Интернете В документе говорится, что в России активизировались «иностранные организации, возможно подконтрольные иностранным спецслужбам», мигранты, несистемная оппозиция и просто радикально настроенные россияне, которые собирают сведения о сотрудниках правоохранительные органов.

Политика Медведев отменил советские акты Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".

Происшествия Михаэль Шумахер пришел в сознание Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.

Здоровье За неделю около 270 тыс. москвичей прошли вакцинацию от гриппа За первую неделю прививочной кампании от гриппа в Москве от вируса защитились почти 270 тыс. жителей столицы.