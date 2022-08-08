В Кремле ценят усилия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по организации переговорного процесса РФ и Украины, но делегация украинских переговорщиков "ушла с радаров", сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Мэр столицы Венгрии Будапешта Гергей Карачонь во время телефонного розыгрыша заявил, что власти страны "не на той стороне" по вопросу антироссийских санкций, но "режиму" премьера Венгрии Виктора Орбана "осталось недолго", видео розыгрыша опубликовано в Telegram-канале пранкеров Вована и Лексуса.