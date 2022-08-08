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Пресс-секретарь Песков: делегация украинских переговорщиков «ушла с радаров»

В Кремле ценят усилия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по организации переговорного процесса РФ и Украины, но делегация украинских переговорщиков "ушла с радаров", сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости
Песков также добавил, что специальная военная операция продолжается до выполнения поставленных целей.
РИА Новости
Представитель Кремля отметил, что беседа Путина и Зеленского "возможна только после того, как всю домашнюю работу проделают делегации переговорщиков".
Smotrim.ru
Последняя встреча делегаций состоялась в стамбульском дворце Долмабахче в конце марта.
РБК

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Песков: делегация переговорщиков от Украины «ушла с радаров»
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