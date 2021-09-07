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Пресс-секретарь Песков: решения о переходе к масштабной приватизации в РФ не принимались

Решение о масштабной приватизации в России пока не принимали.
Lenta.ru
В своей статье, опубликованной накануне, Кудрин заявил, что государство является менее эффективным собственником, чем частные структуры.
Ведомости
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин ранее предложил сократить госсектор экономики в стране.
ТК Звезда
«Изменить ситуацию может приватизация, которая даст предприятиям эффективных собственников», — считает глава Счетной палаты.
РБК

С чего всё началось

Пора дать экономике повзрослеть
При этом, по данным МВФ, ВВП США в 2020 году упал на 3,5 %, Германии — на 4,9 %, Франции — на 8,2 %.
Компаниявчера в 08:08

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