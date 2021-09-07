Выяснилось, что независимо от фактического цикла сна-бодрствования и при неизменных прочих факторах динамика дыхательных функций при астме четко соответствует циркадным ритмам с наихудшими показателями в районе 4:00 по биологическим часам.
Старый коричневый карлик, который играет не по правилам По данным New-Science, «Авария» находится на расстоянии около 50 световых лет от Земли и вращается со скоростью 800 000 км/ч, быстрее, чем любой другой коричневый карлик, обнаруженный на аналогичном расстоянии от Земли.