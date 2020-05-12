Коронавирус

Donday.ruDonday.ruПресс-секретарь президента Дмитрий Песков заразился коронавирусом

В настоящее время замруководителя администрации президента находится в медучреждении. Пресс-секретарь президента России заразился коронавирусом.
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с чего всё началось

Дмитрий Песков заразился коронавирусом

Песков сообщил ТАСС, что не общался очно с главой государства Владимиром Путиным больше месяца.
ТАССвчера в 08:43

Подробнее о событии

Названа дата публичного появления заразившегося коронавирусом Пескова

РИА Новостивчера в 09:57

Кто заразил Пескова: В Кремлёвском пуле сделали прозрачный намёк, назвав имя

Царьградвчера в 08:46

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков госпитализирован с COVID-19

Эхо Москвывчера в 09:02

Стала известна дата публичного появления заразившегося COVID-19 Пескова

Газета.Ruвчера в 09:52

Песков заразился коронавирусом

Forbesвчера в 08:28

Пресс-секретарь президента РФ Песков госпитализирован с COVID-19

URA.Ruвчера в 08:26

Дмитрий Песков госпитализирован с коронавирусом

Lenta.ruвчера в 09:00
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Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 01:32, Ашберн
Наука

России предсказали волну алкоголизации после выхода из самоизоляции

Россию накроет волна алкоголизации после выхода из режима самоизоляции.
Lenta.ru 00:26
28
Происшествия

В Москве в жилом доме на шоссе Энтузиастов обрушилось перекрытие

На востоке Москвы произошло обрушение одного из перекрытий в жилом доме по адресу: шоссе Энтузиастов 22/18.
Вести.Ru вчера в 23:02
22
Общество

Польша просчиталась в попытке помешать России с помощью Baltic Pipe

По мнению специалиста, Польша просчиталась в попытках помешать РФ.
Политическая Экспертиза 11 мая в 06:32
54
Экономика

На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка

В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости вчера в 11:48
312
Общество

Татьяна Навка и Дмитрий Песков заболели коронавирусом

Знаменитая российская фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка заболела коронавирусом и оказалась в больнице вместе со своим супругом - пресс-секретарем президента России Владимира Путина Дмитрием Песковым, у которого также диагностировали COVID-19.
Газета.Ru вчера в 12:54
1K
Футбол

Бюджет «Атлетико» снизится на 100-200 миллионов евро из-за пандемии

По информации AS, если команде не удастся попасть в групповую стадию Лиги чемпионов, то бюджет клуба сократится на почти на 200 миллионов евро, а если попадет — то почти на 100 миллионов евро.
Спорт-Экспресс вчера в 22:14
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение

Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
Ведомости вчера в 17:49
71
Общество

Инфекционист назвал хороший признак в эпидемии коронавируса в России

В эпидемии коронавирусной инфекции в России прослеживается хороший признак, заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в эфире НСН.
РИА Новости вчера в 18:02
5
Общество

Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня

С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс вчера в 06:39
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Кино

Певцов ответил на критику фильма «На Париж»

Piter.tv вчера в 08:27
233
Общество

Минстрой предложил увеличить число льготников по оплате услуг ЖКХ

Как стало известно СМИ, Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на оплату ЖКУ в доходе семьи до 15% по всей стране.
Наша версия вчера в 10:47
19
Здоровье

43 новых случая коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки

За сутки количество инфицированных коронавирусом в Алтайском крае сразу выросло на 43 человека, достигнув показателя в 770 человек.
Алтайская правда 00:38
199
Происшествия

США приостановили развертывание российских аппаратов ИВЛ

Власти США примут решение об использовании аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М", предоставленных Россией, после выяснения причин возгорания в больнице Санкт-Петербурга, сообщила пресс-секретарь Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Джанет Монтези.
Интерфакс вчера в 21:18
1K
Общество

Жителям Петербурга выдадут деньги на покупку масок и перчаток

Единовременную выплату на покупку индивидуальных средств защиты утвердили власти Санкт-Петербурга. Речь идет о сумме в 800 рублей.
Свободная Пресса вчера в 19:59
269
Общество

Школьные экзамены могут приравнять к ЕГЭ

Промежуточные итоги школьной аттестации могут приравнять к результатам ОГЭ и ЕГЭ.
Pravda.Ru вчера в 08:23
3
Экономика

ЕБРР прогнозирует падение ВВП России на 4,5% в 2020 году

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует, что падение ВВП России в 2020 году составит 4,5% из-за "двойного удара" в виде негативных последствий пандемии нового коронавируса и прекращения действия сделки ОПЕК+, ускорившего падение цен на нефть.
ТАСС 01:01
Единоборства

Украинский борец Грицай отказался от боя с Усиком по правилам бокса

RT на русском вчера в 12:53
Общество

Ивлеева пожаловалась на несправедливость из-за карантина

Блогер Настя Ивлеева пожаловалась на "несправедливость" из-за карантина в своем инстаграме.
РИА Новости вчера в 23:28
Происшествия

В Новосибирской области выявили 74 новых случая коронавируса

Семьдесят четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписано из больниц рекордное количество – 66 человек, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:24
3
Здоровье

В США повышен прогноз по смертности от коронавируса

Специалисты из Института метрик и оценки здоровья Вашингтонского университета провели исследование, в соответствии с которым жертвами распространения коронавируса в США могут стать 147 тысяч человек.
Вести.Ru вчера в 20:56
2
Общество

До 46 выросло количество больных коронавирусом на Сахалине

На Сахалине коронавирус обнаружили еще у троих человек. Теперь в регионе подтверждено 46 случаев COVID-19.
EastRussia 01:13
Происшествия

Пять человек погибли при пожаре в больнице Св. Георгия в Петербурге

РЕН ТВ вчера в 00:43
1,2K
Происшествия

РБК рассказал о двух версиях гибели миллиардера Босова

Правоохранительные органы рассматривают самоубийство и неосторожное обращение с оружием как две возможные версии смерти миллиардера Дмитрия Босова, сообщил источник РБК.
РИА Новости вчера в 10:41
103
Наука

Создан мягкий робот, бегающий как гепард

Конструкторы из США создали мягкого робота LEAР, способного передвигаться по суше и воде так же быстро, как и гепард.
News.ru вчера в 08:57
28
Общество

Россиянам предрекли разрушительные природные катаклизмы летом

Киселев пояснил, что природные катаклизмы могут затронуть все регионы, однако предсказать, где они окажутся наиболее разрушительными, в настоящее время невозможно.
Lenta.ru вчера в 19:40
165
Общество

Доктор Мясников развеял миф о коронавирусе и «смертельных инъекциях»

Информация о "смертельных инъекциях" и "чипировании" под видом тестов на коронавирус является "полным бредом", заявил врач Александр Мясников.
РИА Новости вчера в 20:21
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Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем

РБК 00:54
2
Общество

В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения

Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:59
141
Шоу-бизнес

Джиган рассказал Тимати о лечении в рехабе: «Меня спасла жена»

Джиган вышел в прямой эфир в инстаграме с Тимати.
ОК! вчера в 15:59
Кино

Актеры трилогии «Назад в будущее» встретились онлайн

Piter.tv вчера в 04:55
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