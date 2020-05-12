Песков сообщил ТАСС, что не общался очно с главой государства Владимиром Путиным больше месяца.

с чего всё началось

В настоящее время замруководителя администрации президента находится в медучреждении. Пресс-секретарь президента России заразился коронавирусом.

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Общество Татьяна Навка и Дмитрий Песков заболели коронавирусом Знаменитая российская фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка заболела коронавирусом и оказалась в больнице вместе со своим супругом - пресс-секретарем президента России Владимира Путина Дмитрием Песковым, у которого также диагностировали COVID-19. 1K

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Политика Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК. 71

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