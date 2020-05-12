Песков сообщил ТАСС, что не общался очно с главой государства Владимиром Путиным больше месяца.

с чего всё началось

Общество Московское метро назвало закупочные цены масок Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях. 1K

Политика Польша считает Россию основной угрозой Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, сообщается на сайте главы республики. 834

Кино Фильм «Заражение» стал самым популярным на самоизоляции Фильм «Заражение» режиссера Стивена Содерберга стал самым популярным во время самоизоляции, режим которой введен в связи с пандемией коронавируса. 4

Общество В Ростовской области начнут снимать ограничения с 15 мая Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что с 15 мая в регионе начнут снимать ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса. 47

Общество Москвичи снова могут оформить цифровой пропуск по СМС Москвичи снова могут оформить электронный пропуск для передвижения по городу, отправив СМС на номер 7377, пишет ТАСС со ссылкой на указ мэра. 215

Общество Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова. 1K

Спорт Сегодня празднует свой день рождения Алина Кабаева Кабаева не только пропала из поля зрения СМИ после того, как закончила спортивную карьеру, но даже не имеет официальных страниц в социальных сетях.

Общество В Ростовской области сохраняется режим самоизоляции Ограничения продлятся до особого распоряжения главы региона Ограничительные мероприятия в Ростовской области продолжат свое действие после 12 мая, сообщает пресс-служба губернатора региона. 224

Общество Кондратьев озвучил план постепенного выхода Кубани из карантина 12 мая на заседании краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о сроках выхода из карантина. 221

Шоу-бизнес Александр Петров: «С Машей Ароновой мне понравилось целоваться больше всего» Как оказалось, на съемках фильма «Лед 2» произошло немало интересных моментов. Самому Александру очень запомнился поцелуй с Марией Ароновой.

Здоровье В США объяснен процесс формирования иммунитета к коронавирусу Как сообщает ToDay News Ufa, профессор американской Школы системной биологии GMU Анча Баранова объяснила, что иммунитет на коронавирусную инфекцию вырабатывается в основном у людей старшего возраста, переболевших в тяжелой форме. 539

Политика Трамп поругался с журналисткой и прервал свой брифинг Президент США Дональд Трамп на брифинге поругался с журналисткой из-за неудобного вопроса о росте количества смертей от последствий коронавируса в стране. 189

Технологии Сервис YouTube Music заменит Google Play Music до конца года Сервис YouTube Music заменит Google Play Music до конца 2020 года.

Общество «Роскосмос» заключил контракт на полет астронавта НАСА на МКС Роскосмос подтвердил подписание с НАСА контракта на полет одного астронавта на российском космическом корабле "Союз", но сумму раскрывать не стал. 2

Общество Навка рассказала о состоянии Пескова после заражения коронавирусом Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, которая вместе с мужем Дмитрием Песковым была госпитализирована с коронавирусом, рассказала о своём самочувствии. 15