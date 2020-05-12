Коронавирус
Deita.ruПресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков госпитализирован с коронавирусом, сообщает ИА DEITA.
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Песков сообщил ТАСС, что не общался очно с главой государства Владимиром Путиным больше месяца.ТАСС08:43
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«Муж принес с работы»: Дмитрий Песков и Татьяна Навка госпитализированы с коронавирусом
Комсомольская правда09:07
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К концу XXI века уровень Мирового океана поднимется на метр
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ISU изменил стоимость многооборотных прыжков в фигурном катании
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Московское метро назвало закупочные цены масок
Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях.
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Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, сообщается на сайте главы республики.
Коммерсантъ 07:50
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РИА Новости 08:56
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Кажется, будто мы 12-летние дети, а он Усэйн Болт.
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Газета.Ru 12:23
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Путин заявил об окончании нерабочих дней в России
Президент России Владимир Путин, открывая онлайн-совещание по коронавирусу, заявил, что период нерабочих дней в России завершен.
Газета.Ru 01:32
Общество
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих
В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости 13:15
Общество
Дуров объявил о закрытии проекта TON
BFM.ru 13:14
Спорт
Сегодня празднует свой день рождения Алина Кабаева
Кабаева не только пропала из поля зрения СМИ после того, как закончила спортивную карьеру, но даже не имеет официальных страниц в социальных сетях.
RuNews24.ru 14:04
Армия и оружие
Атаку местных жителей на российский конвой в Сирии сняли на видео
Военное дело 10:00
Общество
В Ростовской области сохраняется режим самоизоляции
Ограничения продлятся до особого распоряжения главы региона Ограничительные мероприятия в Ростовской области продолжат свое действие после 12 мая, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 01:12
Общество
Кондратьев озвучил план постепенного выхода Кубани из карантина
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Общество
Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей
Ранее российское правительство утвердило дополнительные выплаты семьям, в которых есть дети в возрасте от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 09:21
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Как оказалось, на съемках фильма «Лед 2» произошло немало интересных моментов. Самому Александру очень запомнился поцелуй с Марией Ароновой.
StarHit.ru 16:00
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Как сообщает ToDay News Ufa, профессор американской Школы системной биологии GMU Анча Баранова объяснила, что иммунитет на коронавирусную инфекцию вырабатывается в основном у людей старшего возраста, переболевших в тяжелой форме.
ToDay News Ufa вчера в 22:40
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Стал известен бюджет продолжения «Аватара»
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Политика
Трамп поругался с журналисткой и прервал свой брифинг
Президент США Дональд Трамп на брифинге поругался с журналисткой из-за неудобного вопроса о росте количества смертей от последствий коронавируса в стране.
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Технологии
Сервис YouTube Music заменит Google Play Music до конца года
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Общество
«Роскосмос» заключил контракт на полет астронавта НАСА на МКС
Роскосмос подтвердил подписание с НАСА контракта на полет одного астронавта на российском космическом корабле "Союз", но сумму раскрывать не стал.
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Общество
Навка рассказала о состоянии Пескова после заражения коронавирусом
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Metaratings 13:41
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Спрос на аренду квартир в Москве упал на 80% за месяц
В апреле 2020 года спрос на аренду квартир в столичном регионе снизился на 76% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в то время как на загородную недвижимость — увеличился почти в десять раз.
РБК 08:09
Путешествия
Предсказаны сроки возобновления туристического сезона в Сочи и Крыму
Сроки возобновления туристического сезона в Сочи и Крыму могут сдвинуться на июль и август.
Lenta.ru 04:07