Песков — не первый представитель власти, заразившийся коронавирусом. Так, 30 апреля премьер-министр Михаил Мишустин доложил президенту, что сдал положительный тест на заболевание. Исполняющим обязанности главы кабмина стал Андрей Белоусов.

с чего всё началось

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, госпитализирован с коронавирусом сегодня, 12 мая.

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