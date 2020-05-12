Политика
Новгородские ведомостиДмитрий Песков госпитализирован с коронавирусом
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, госпитализирован с коронавирусом сегодня, 12 мая.
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с чего всё началось
Песков — не первый представитель власти, заразившийся коронавирусом. Так, 30 апреля премьер-министр Михаил Мишустин доложил президенту, что сдал положительный тест на заболевание. Исполняющим обязанности главы кабмина стал Андрей Белоусов.РИА Новостивчера в 08:26
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Общество
Названы сроки создания эффективного препарата от коронавируса
Уже к осени 2020 года может появиться действующий препарат от COVID-19, заявили в лаборатории геномной инженерии МФТИ.
Газета.Ru 01:50
Общество
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41
Общество
В США отказались от аппаратов ИВЛ из России после пожаров в клиниках
Аппараты искусственной вентиляции легких, отправленные Россией в Соединенные Штаты, были той же модели, которая фигурировала в пожарах с гибелью людей в российских больницах.
Ведомости 01:01
Шоу-бизнес
Юрий Стоянов рассказал о своей большой пенсии
KM.ru вчера в 08:14
Кино
Определен самый популярный фильм в период самоизоляции
Американская драматическая картина Заражение об эпидемии нового вируса стала самым просматриваемым фильмом среди россиян в апреле.
NewInform 02:14
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей
Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.
РБК вчера в 15:24
Спорт
Умер главный тренер женской сборной России по борьбе
Главный тренер женской российской сборной по борьбе Магомед Алиомаров умер в возрасте 67 лет.
Коммерсантъ 01:57
Экономика
ЕБРР дал прогноз по сокращению ВВП России в 2020 году
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует снижение валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году на 4,5%.
RT на русском 01:20
Происшествия
В Тамбовской области выявили 91 новый случай заражения коронавирусом
Коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 91 пациента в Тамбовской области, среди заболевших оказались годовалый мальчик и еще девять детей, сообщает администрация региона.
РИА Новости 11 мая в 02:19
Экономика
Роман Абрамович выходит из леса
RFP Group — крупнейшее лесопромышленное предприятие на Дальнем Востоке и один из лидеров по экспорту леса из России в страны Азии.
Коммерсантъ вчера в 17:49
Общество
Голикова: 11 регионов России могут снять ограничения по карантину
Коэффициент распространения коронавируса в России в среднем равен единице, говорила вице-премьер, но в каждом регионе по отдельности он может быть разным.
RuNews24.ru 11 мая в 12:24
Общество
ВТБ выявил схему мошенничества с ваучерами за отмененный рейс
Мошенники стали использовать тему с возвратом авиабилетов с помощью ваучеров для получения доступа к личным данным и банковским картам пассажиров, пишет РБК со ссылкой на слова вице-президента, руководителя департамента эквайринга ВТБ Алексея Киричека.
Ведомости 01:48
Экономика
Россиян попробуют избавить от зарплат ниже МРОТ
Минтруд России, профсоюзы и работодатели попробуют обсудить изменения в Трудовом кодексе, которые позволят избавить россиян от заработных плат ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Lenta.ru вчера в 09:23
Политика
США поделились данными о состоянии Путина после госпитализации Пескова
США поделились данными о самочувствии президента России Владимира Путина после информации о госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Lenta.ru вчера в 13:14
Происшествия
В пятиэтажке на востоке Москвы обрушился лестничный пролет
РИА Новости 01:13
Происшествия
Уральский производитель ИВЛ прокомментировал возгорания в больницах
Производитель аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Уральский приборостроительный завод прокомментировал возгорания аппаратов в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.
Известия вчера в 07:13
Экономика
Дефицит бюджета США в апреле вырос на рекордные $738 миллиардов
Дефицит бюджета США в апреле увеличился на рекордные $738 миллиардов, поскольку государственные расходы на смягчение последствий пандемии для экономики резко возросли, а налоговые поступления упали.
Вести.Ru вчера в 22:27
Авто
Lada Vesta получила новые опции комфорта
Седан LADA Vesta в комплектации Comfort/Multimedia получил подогрев и обивку руля из эко-кожи.
Автоновости дня вчера в 08:41
Хоккей
Президент КХЛ рассказал о санкциях за нарушение «потолка зарплат»
Что касается санкций, то те команды, которые превысят «потолок», не будут допущены к розыгрышу КХЛ до того момента, пока не исправят ситуацию.
ГЛАС.RU 02:11
Экономика
На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка
В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости вчера в 11:48
Общество
Московское метро назвало закупочные цены масок
Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях.
Российская газета вчера в 15:06
Здоровье
Почти 320 пациентов лечат в больнице в Коммунарке
Газета.Ru 01:37
Общество
Лукашенко заявил о снижении количества пневмоний в Белоруссии
После парада Победы заболеваемость пневмониями в Минске упала в 2 раза. Об этом 12 мая заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Евразия Daily 02:04
Происшествия
Во Владивостоке нашли схрон с гранатами и боеприпасами
Российская газета 01:14
Общество
Доктор Мясников развеял новые мифы о коронавирусе
Доктор Мясников развеял миф о коронавирусе и "смертельных инъекциях".
Российская газета вчера в 23:40
Общество
СПЧ хочет перевести статью о нарушениях на митингах из УК в КоАП
По мнению Фадеева, статья 212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации") должна быть переведена в КоАП и предусматривать наказание только в виде штрафов.
РИА Новости вчера в 23:50
Футбол
Максименко не нравятся сравнения с легендой «Спартака» Дасаевым
Вопросы 22-летнему голкиперу задавал тележурналист Илья Казаков. Вот о чем рассказал Максименко.
Советский спорт вчера в 19:24
Футбол
«Милан» заинтересовался игроком «Зенита» Дзюбой
Итальянская команда «Милан» рассматривает возможность приобретения нападающего Сборной России и петербургского футбольного клуба «Зенита» Артема Дзюбы.
Мойка78 вчера в 23:50
Здоровье
43 новых случая коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки
За сутки количество инфицированных коронавирусом в Алтайском крае сразу выросло на 43 человека, достигнув показателя в 770 человек.
Алтайская правда 00:38
Общество
Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Основатель Telegram Павел Дуров объявил о прекращении работы над блокчейн-платформой Telegram Open Network (TON), в которую инвесторы вложили $1,7 млрд.
Коммерсантъ вчера в 13:21