Политика
Smi58.ruДмитрий Песков попал в больницу с коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Уточняется, что представитель главы государства находится в больнице.
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с чего всё началось
Песков — не первый представитель власти, заразившийся коронавирусом. Так, 30 апреля премьер-министр Михаил Мишустин доложил президенту, что сдал положительный тест на заболевание. Исполняющим обязанности главы кабмина стал Андрей Белоусов.РИА Новостивчера в 08:26
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«Муж принес с работы»: Дмитрий Песков и Татьяна Навка госпитализированы с коронавирусом
Комсомольская правдавчера в 09:07
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Шоу-бизнес
Вера Брежнева назвала супруга гением и поздравила с днем рождения
Пятый канал 11 мая в 16:27
Происшествия
США изъяли поставленные Россией аппараты ИВЛ после пожаров в больницах
Поставка содержала, в том числе, аппараты ИВЛ и средства индивидуальной защиты, которые после прибытия в США были переданы FEMA.
РБК вчера в 21:27
Общество
90-летняя японка признана самым пожилым геймером в мире
Жительница Японии Хамако Мори попала в Книгу рекордов Гиннесса.
МИР 24 вчера в 23:24
Экономика
Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости
Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ 11 мая в 09:48
Политика
Жириновский предложил отменить голосование по Конституции
В связи с пандемией коронавируса лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.
9111.ru вчера в 06:51
Общество
Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом
Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:13
Общество
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41
Политика
Госдума одобрила поправки, расширяющие запреты на участие в выборах
Госдума одобрила во втором чтении законопроект, который запрещает участвовать в выборах людям, осужденным по 50 статьям Уголовного кодекса.
Медиазона вчера в 08:34
Кино
Певцов ответил на критику фильма «На Париж»
Piter.tv вчера в 08:27
Общество
Малышева рассказала, как правильно использовать перчатки
Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, как носить и снимать перчатки, чтобы они действительно защитили человека.
Мойка78 вчера в 22:40
Общество
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих
В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости вчера в 13:15
Общество
Власти Новосибирской области продлят режим самоизоляции с 12 мая
Введенный на фоне коронавируса режим самоизоляции в Новосибирской области начнет постепенно смягчаться, рассказал губернатор региона Андрей Травников.
NewInform 11 мая в 08:24
Общество
Правительство утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми
Кабинет министров России, в соответствии с указом президента, утвердил единовременные выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 03:21
Общество
На сайт «Бессмертного полка» загрузили фото нацистов
Благодаря работе волонтеров удалось предотвратить публикацию сотен изображений нацистов и связанных с ними картинок, но некоторые фото на сайт «Бессмертного полка» всё же просочились.
МордовМедиа вчера в 15:27
Космос
Гигантская ступень китайской ракеты упала на Землю
Вторая ступень тяжелой китайской ракеты Long March 5B неконтролируемо вошла в атмосферу Земли и сгорела над территорией Атлантического океана.
Газета.Ru 11 мая в 15:05
Происшествия
В Москве в жилом доме на шоссе Энтузиастов обрушилось перекрытие
Вести.Ru вчера в 23:02
Киберспорт
Российская команда заработала 45 тысяч долларов на турнире по Dota 2
Pushka League Season 1: Division 1 по Dota 2. За первое место европейский коллектив получил 70 тысяч долларов, российская команда заработала 45 тысяч.
Матч ТВ вчера в 15:33
Происшествия
На Шри-Ланке российскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы за сбор жуков
Сотруднику зоопарка Ростова-на-Дону Александру Игнатенко грозит штраф в размере 3 млн рублей или 40 лет тюрьмы за сбор насекомых на Шри-Ланке, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 15:54
Общество
Московское метро назвало закупочные цены масок
Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях.
Российская газета вчера в 15:06
Происшествия
В больницах столицы и Петербурга загорелись аппараты ИВЛ
Inc-news.ru вчера в 08:40
Общество
В Омскую область за последние 2 недели вернулись люди из 41 страны
По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, с 27 апреля по 10 мая в регионы Сибири прибыли 2809 человек из 65 стран мира.
РИА ОмскИнформ вчера в 23:28
Общество
ВТБ выявил мошенническую схему с ваучерами за отмененный авиарейс
Мошенники начали использовать тему с возвратом авиабилетов с помощью ваучеров, чтобы получить доступ к персональным данным и картам банковских клиентов.
РБК 00:00
Общество
СПЧ готовит законопроект о переводе «дадинской» статьи из УК в КоАП
Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России (СПЧ) готовит законопроект о переводе статьи за неоднократное нарушение правил митинга (статья 212.1 УК РФ) из уголовного кодекса в административный.
Znak.com вчера в 21:07
Политика
Власти НАО и Архангельской области объявят об объединении регионов
Цыбульского назначили в Архангельскую область с прицелом на объединение с НАО, говорил близкий к областным властям источник РБК.
РБК вчера в 16:37
Общество
Климатолог предупредил россиян о природных катаклизмах летом
Летом в России может возрасти число природных катаклизмов, ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в некоторых регионах засуха.
Известия вчера в 20:36
Общество
Медик рассказала о тревоге врачей из-за эпидемии коронавируса в России
Врачи встревожены в ожидании того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в России через неделю, заявила главный врач Клинической больницы №1 МЕДСИ, доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 22:30
Биатлон
Драчев считает действия правления СБР деструктивными
Драчев отчитался о проделанной работе и отметил, что в целом не возражает против проведения внеочередной отчетно-выборной конференции, однако назвал проведение этого мероприятия в нынешних условиях «пиром во время чумы».
Rostov gazeta вчера в 13:05
Общество
В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения
Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:59
Общество
Раскрыт срок создания реально действующего лекарства от коронавируса
"Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19", - сказал вирусолог.
Газета.Ru вчера в 18:31