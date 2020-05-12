Песков — не первый представитель власти, заразившийся коронавирусом. Так, 30 апреля премьер-министр Михаил Мишустин доложил президенту, что сдал положительный тест на заболевание. Исполняющим обязанности главы кабмина стал Андрей Белоусов.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Уточняется, что представитель главы государства находится в больнице.

Дмитрий Песков попал в больницу с коронавирусом

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