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Пресс-секретарь Путина Песков назвал укрепление рубля поводом особого внимания президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на совещаниях с участием главы государства Владимира Путина зачастую фигурирует тема укрепления рубля.
ТК Звезда
В середине мая «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что ЦБ начал закупать валюты у экспортеров через посредников, чтобы предотвратить неконтролируемое укрепление рубля.
РБК
Иностранные эксперты называли укрепление рубля искусственным.
РБК
По данным Московской биржи на 24 мая, курс рубля по отношению к доллару увеличился до 56,8 рублей, а евро снизился до 58,55 рублей.
Царьград

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