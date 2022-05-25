РИА НовостиПресс-секретарь Путина Песков назвал укрепление рубля поводом особого внимания президентаПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на совещаниях с участием главы государства Владимира Путина зачастую фигурирует тема укрепления рубля.ТК ЗвездаВ середине мая «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что ЦБ начал закупать валюты у экспортеров через посредников, чтобы предотвратить неконтролируемое укрепление рубля.РБКИностранные эксперты называли укрепление рубля искусственным.РБКПо данным Московской биржи на 24 мая, курс рубля по отношению к доллару увеличился до 56,8 рублей, а евро снизился до 58,55 рублей.ЦарьградЧитать далееСвернутьDaily MoscowDaily MoscowРЕН ТВИзвестияДума ТВРБКRT на русскомYakutsk.ruЦентральная Служба НовостейЭкономика сегодняФАНРоссийская газетаКомсомольская правдаLife.ruНародные новостиИзвестияГазета.RuТелеканал 360°Капитал страныАМИТЕЛПрофильПодробнее о событииПутин постоянно обсуждает «сильный рубль» на совещанияхГазета.Ru08:26Песков: процесс усиления рубля к доллару находится под контролем президента и кабминаТАСС05:53Пресс-секретарь Путина Песков назвал укрепление рубля поводом особого внимания президентаРИА Новости05:26Песков: Тема сильного рубля фигурирует на совещаниях у ПутинаLife.ru05:46Песков: тема сильного рубля фигурирует на совещаниях у ПутинаОбщественная служба новостей05:45Песков: тема укрепление рубля постоянно обсуждается на совещаниях у президентаФАН05:43В Кремле оценили ситуацию с укреплением рубляИзвестия05:50Показать ещёОценить1,2KПоделиться