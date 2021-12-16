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Пресс-секретарь Путина Песков назвал высокую инфляцию темой для обеспокоенности Кремля

Высокая инфляция в России является темой для обеспокоенности.
Lenta.ru
Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в декабре выросли на 1,3 процентного пункта - до 14,8%, обновив максимум с февраля 2016 года, следует из обзора "инФОМ", выполненного по заказу ЦБ.
РИА Новости
По словам представителя Кремля, процесс снижения инфляции сложный и требует очень сложной большой постоянной работы.
РИА ОмскИнформ
По данным Росстата, в ноябре годовая инфляция в РФ поднялась до 6-летнего максимума в 8,4%. Согласно текущему прогнозу ЦБ, инфляция по итогам 2021 года составит 7,4-7,9%.
ТАСС

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