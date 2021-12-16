Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в декабре выросли на 1,3 процентного пункта - до 14,8%, обновив максимум с февраля 2016 года, следует из обзора "инФОМ", выполненного по заказу ЦБ.
Ранее в ряде СМИ появилась информация о приговоре Кировского районного суда Ростова-на-Дону, подтверждающего присутствие военных РФ в Донбассе: в тексте приговора содержался тезис о поставках продовольствия для отправки "в воинские части Вооруженных сил РФ, дислоцирующиеся на территории ДНР и ЛНР".