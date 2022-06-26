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Пресс-секретарь Путина Песков опроверг данные об экстренном совещании в ночь на 26 июня

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что российский лидер Владимир Путин якобы планирует экстренное совещание ночью с 25 на 26 июня.
Lenta.ru
Из сообщения агентства неясно, отрицает ли пресс-секретарь ночной визит президента в Кремль.
Коммерсантъ
Господин Путин 25 июня встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге.
Коммерсантъ
Также представитель Кремля добавил, что Путин не планирует ночью каких-либо экстренных совещаний.
Пятый канал

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Пресс-секретарь Путина Песков опроверг данные об экстренном совещании в ночь на 26 июня
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Пресс-секретарь Песков опроверг сообщения об экстренном совещании Путина в ночь на 26 июня
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