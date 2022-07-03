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Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что Украине предстоит принять условия России

Киеву предстоит согласиться на условия России.
Известия
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что рано или поздно здравый смысл на Западе возобладает и переговоры по Украине возобновятся.
Lenta.ru
Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.
ТВ Центр
24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Известия

Подробнее о событии

Кремль заявил, что Украине предстоит согласиться на условия России
РБК08:16
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Песков заявил, что Украине предстоит понять условия России и согласиться на них
Комсомольская правда07:31
Кремль: Киеву придется согласиться на условия РФ
Московский Комсомолец07:29
Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что Украине должна принять условия России
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