Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruДмитрий Песков госпитализирован с коронавирусом

Заболела также супруга Пескова — Татьяна Навка Фигуристка и супруга представителя Кремля Татьяна Навка также госпитализирована с коронавирусом.
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Татьяна Навка
Мы под контролем врачей. Все в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя, у меня все нормализовалось: и кровь, и температуры нет. Говорят, что женщины переносят это легче, наверное, это правда. Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним все в порядке. Лечимся.
— Татьяна НавкаКоммерсантъ 08:28
с чего всё началось

Дмитрий Песков заразился коронавирусом

Песков сообщил ТАСС, что не общался очно с главой государства Владимиром Путиным больше месяца.
ТАСС08:43

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Названа дата публичного появления заразившегося коронавирусом Пескова

РИА Новости09:57

Песков назвал дату последнего очного контакта с Путиным

РБК09:28

Дмитрий Песков госпитализирован с коронавирусом

Lenta.ru09:00

Стала известна дата публичного появления заразившегося COVID-19 Пескова

Газета.Ru09:52

Песков рассказал, когда лично контактировал с Путиным

RT на русском08:49

Пресс-секретарь Путина госпитализирован с коронавирусом

Коммерсантъ08:28

Песков рассказал, когда лично контактировал с Путиным

Национальная служба новостей09:00
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Создан мягкий робот, бегающий как гепард

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Общество

Снятие ограничений в Ростовской области начнется с 15 мая

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Коммерсантъ Ростов-на-Дону 14:20
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Экономика

АЛРОСА почти остановила продажу алмазов

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Коммерсантъ 11:06
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Общество

Жалобы на завышение цен на медицинские перчатки поступили в ФАС

Жалобы на рост цен и дефицит медицинских перчаток поступают в Федеральную антимонопольную службу, сообщили в ведомстве.
Российская газета 12:54
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Фигурное катание

Фигуристка Петросян опровергла уход из группы Тутберидзе

Pravda.Ru 09:58
Общество

Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%

Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
РБК 14:13
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Наука

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Pravda.Ru вчера в 10:29
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Спорт

«Аэрофлот» может не продлить спонсорский контракт с ЦСКА

Авиакомпания «Аэрофлот» может не продлить спонсорский контракт с ЦСКА на 2021 год. Финальное решение об этом ещё не принято.
Metaratings 12:12
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Экономика

Малому бизнесу спишут налоги за второй квартал года

Малому и среднему бизнесу, пострадавшему из-за коронавируса, спишут налоговые и страховые взносы за второй квартал года, сообщила пресс-служба Кремля по итогам совещания Президента РФ Владимира Путина.
Агробук 05:00
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Происшествия

Росздравнадзор проверит аппараты ИВЛ после пожаров в двух больницах

RT на русском 05:28
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Общество

Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей

Ранее российское правительство утвердило дополнительные выплаты семьям, в которых есть дети в возрасте от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 09:21
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Общество

Навка рассказала о состоянии Пескова после заражения коронавирусом

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, которая вместе с мужем Дмитрием Песковым была госпитализирована с коронавирусом, рассказала о своём самочувствии.
Metaratings 13:41
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Здоровье

Врач рассказал об аномальных изменениях в кишечнике при коронавирусе

Медики из США в рамках нового исследования провели визуализацию брюшной полости и обнаружили аномальные изменения со стороны кишечника у ряда зараженных коронавирусной инфекцией пациентов.
Российская газета 09:56
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Общество

Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка

Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Политика

В адрес российского дипломата в Чехии стали поступать угрозы

Посольство отметило, что в адрес российского дипломата из-за развёрнутой чешскими СМИ персональной травли начали поступать угрозы.
RT на русском вчера в 13:09
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Музыка

Новый клип Little Big набрал более 18 млн просмотров

Новый клип петербургской рейв-группы Little Big на песню Hypnodancer собрал ко вторнику, 12 мая, более 18 млн просмотров.
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Общество

Вице-мэра Новороссийска уволили из-за шашлыков во время самоизоляции

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РИА Новости вчера в 15:30
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Общество

Почти 2 млн петербуржцев получат выплаты для покупки масок и перчаток

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АБН 14:33
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Экономика

На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка

В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости 11:48
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Общество

Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

Коммерсантъ 13:21
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Шоу-бизнес

52-летний «Танцующий миллионер» сообщил, что впервые станет отцом

Джанлука Вакки, известный как «Танцующий миллионер», готовится впервые стать отцом.
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Политика

Трамп поругался с журналистами и прервал пресс-конференцию

Президент США Дональд Трамп поругался с журналистами и прервал очередную пресс-конференцию.
Lenta.ru вчера в 18:35
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Единоборства

Стали известны гонорары Фергюсона и Гэтжи на UFC 249

Metaratings 03:51
Общество

Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих

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РИА Новости 13:15
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Авто

В России появилась бронированная Audi за 55 млн рублей

Как сообщают «Автоновости дня», стоимость автомобиля составит минимум 55 млн рублей, однако купить его смогут не все: все заказы верифицируются в Германии, и некоторым клиентам их попросту не одобряют.
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РБК рассказал о двух версиях гибели миллиардера Босова

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Экономика

Путин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости

Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.
РИА Новости вчера в 10:15
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Украинский борец Грицай отказался от боя с Усиком по правилам бокса

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Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 73 рублей

Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи опустился на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии - до 72,98 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:16 мск.
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Экономика

Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ 08:01
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