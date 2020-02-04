Политика
ФАНКива отреагировал на вопрос о переписке с Жириновским
В комментарии Федеральному агентству новостей пресс-секретарь Жириновского Александр Дюпин назвал произошедшее фейком. Он подчеркнул, что глава ЛДПР не пользуется мобильным телефоном, написать ему невозможно. Кива резко отреагировал на просьбу журналистов объяснить произошедшее.
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Общество
Голикова объяснила невозможность получить штамм коронавируса в России
У двух заразившихся коронавирусом 2019-nCoV граждан Китая, которые находятся на территории России, заболевание протекает в легкой форме, поэтому Россия не может получить из их крови штамм вируса.
Политика
Помпео заявил, что Украина потеряла Крым, сообщили СМИ
Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
Общество
Бывший вице-премьер Голодец перейдет в Сбербанк
Бывший вице-премьер РФ Ольга Голодец перейдет в Сбербанк России, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
Армия и оружие
Глава ВМС США посетовал на преимущество России в гиперзвуковом оружии
Отставание в разработке гиперзвукового оружия от России и Китая Модли сравнил с запуском первого искусственного спутника Земли, который СССР осуществил в 1957 году.
Политика
Стало известно о новых санкциях США против «Северного потока-2»
США намерены ввести новые санкции против «Северного потока-2».
Здоровье
Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса
Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
Политика
Лавров: Зеленский приступил к выполнению обязательств по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский приступил к выполнению обязательств по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Политика
Путин прокомментировал увольнение главы Чувашии
Российский лидер Владимир Путин прокомментировал своё решение уволить главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия.
Экономика
ЦБ в 2019 году выявил 237 финансовых пирамид
Банк России в 2019 году выявил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, что в 1,4 раза больше, чем в 2018 году, когда регулятор выявил 168 таких компаний.
Политика
Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой
Вижу подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ.
Армия и оружие
Стало известно об обстреле позиций российских военных турецкой армией
Турецкая армия обстреляла позиции российских военных на севере сирийской провинции Алеппо.
Энергетика
Платежи «Газпрома» принесли Украине треть доходов бюджета
«Нафтогаз Украины» в январе получил от российского «Газпрома» 578,4 миллиона долларов платежей за транзит газа.
Политика
ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией
Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Игры
Sony открыла официальную страницу PlayStation 5
Общество
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
Общество
«Первый канал» отказался от трансляции «Оскара»
Культура
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
Космос
В России запатентовали аппарат для ловли космического мусора
Российские инженеры получили 2 патента на аппарат, предназначенный для ловли и переработки космического мусора в топливо, сообщила обладатель патентов, сотрудница компании «Российские космические системы» Мария Баркова.
Кино
«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории
Комедия Клима Шипенко "Холоп" стала самым кассовым российским фильмом, сборы картины на данный момент составили 3,044 миллиарда рублей, что превосходит рекорд спортивной драмы "Движение вверх" (3,043 миллиарда рублей), сообщил в понедельник портал kinobusiness.com.
Экономика
Экономист Михаил Хазин ждет ослабления рубля в 2020 году
В 2020 году мировой тенденцией будет укрепление доллара, считает экономист Михаил Хазин.
Политика
Украина намерена подать новые иски против России
Украина намеревается подать против России новые судебные иски, заявил глава украинского министерства юстиции Денис Малюська.
Здоровье
В Таиланде коронавирус вылечили лекарствами от гриппа и СПИДа
В Таиланде китаянку с серьёзными симптомами коронавируса вылечили противогриппозными лекарствами и препаратами против СПИДа.
Армия и оружие
ЦПВС: «Белые каски» отсняли видео о якобы применении в САР химоружия
Хоккей
Свечников обыграл всю команду и забил гол в матче НХЛ
Культура
В Белоруссии начались съемки новых «Сватов»
Очередные эпизоды седьмого сезона популярного сериала "Сваты" снимают в Белоруссии.
Кино
Первый тизер нового сезона «Видоизмененного углерода» появился в Сети
Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый тизер нового сезона научно-фантастического сериала «Видоизмененный углерод».
Армия и оружие
National Interest составил список самых грозных видов оружия СССР
Рейтинг был опубликован журналом National Interest 2 февраля. Первое место досталось автомату Калашникова, сконструированному в 1947 году.
Гаджеты