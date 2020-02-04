Политика

ФАНФАНКива отреагировал на вопрос о переписке с Жириновским

В комментарии Федеральному агентству новостей пресс-секретарь Жириновского Александр Дюпин назвал произошедшее фейком. Он подчеркнул, что глава ЛДПР не пользуется мобильным телефоном, написать ему невозможно. Кива резко отреагировал на просьбу журналистов объяснить произошедшее.
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Украинский депутат в переписке назвал премьера гомиком

РИА Новости10:37

В ЛДПР назвали фейком переписку Жириновского с депутатом Верховной рады

Известия10:20

В ЛДПР опровергли информацию о переписке Жириновского и депутата Рады

РЕН ТВ06:38

ЛДПР отреагировала на информацию о переписке Жириновского с украинским депутатом

Lenta.ru09:31

Кива отреагировал на вопрос о переписке с Жириновским

ФАН09:07

В ЛДПР назвали фейком скандальную «переписку» Кивы с Жириновским на заседании Рады

ТК Звезда07:15

Депутат Рады в переписке с Жириновским обматерил украинского премьера и правительство

Телеканал 360°09:54
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 14:15, Ашберн
Общество

Голикова объяснила невозможность получить штамм коронавируса в России

У двух заразившихся коронавирусом 2019-nCoV граждан Китая, которые находятся на территории России, заболевание протекает в легкой форме, поэтому Россия не может получить из их крови штамм вируса.
РБК 08:50
Политика

Помпео заявил, что Украина потеряла Крым, сообщили СМИ

Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
РИА Новости 13:44
Общество

Бывший вице-премьер Голодец перейдет в Сбербанк

Бывший вице-премьер РФ Ольга Голодец перейдет в Сбербанк России, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
Интерфакс 13:08
Армия и оружие

Глава ВМС США посетовал на преимущество России в гиперзвуковом оружии

Отставание в разработке гиперзвукового оружия от России и Китая Модли сравнил с запуском первого искусственного спутника Земли, который СССР осуществил в 1957 году.
Российская газета 01 февраля в 16:14
Политика

Стало известно о новых санкциях США против «Северного потока-2»

США намерены ввести новые санкции против «Северного потока-2».
Lenta.ru 10:19
Здоровье

Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса

Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
RT на русском 02:37
Политика

Лавров: Зеленский приступил к выполнению обязательств по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский приступил к выполнению обязательств по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Газета.Ru 13:57
Политика

Путин прокомментировал увольнение главы Чувашии

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал своё решение уволить главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия.
RT на русском 06:45
Экономика

ЦБ в 2019 году выявил 237 финансовых пирамид

Банк России в 2019 году выявил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, что в 1,4 раза больше, чем в 2018 году, когда регулятор выявил 168 таких компаний.
ТАСС 07:04
Политика

Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой

Вижу подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ.
РИА Новости 10:41
Армия и оружие

Стало известно об обстреле позиций российских военных турецкой армией

Турецкая армия обстреляла позиции российских военных на севере сирийской провинции Алеппо.
Lenta.ru 11:08
Энергетика

Платежи «Газпрома» принесли Украине треть доходов бюджета

«Нафтогаз Украины» в январе получил от российского «Газпрома» 578,4 миллиона долларов платежей за транзит газа.
Lenta.ru 09:41
Политика

ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией

Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Газета.Ru 13:18
Игры

Sony открыла официальную страницу PlayStation 5

Cyber.sports.ru 12:05
Общество

Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
RT на русском 03:31
Общество

«Первый канал» отказался от трансляции «Оскара»

Ведомости 09:54
Культура

Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула

Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
News.ru вчера в 03:04
Космос

В России запатентовали аппарат для ловли космического мусора

Российские инженеры получили 2 патента на аппарат, предназначенный для ловли и переработки космического мусора в топливо, сообщила обладатель патентов, сотрудница компании «Российские космические системы» Мария Баркова.
Live24 02 февраля в 04:22
Общество

33-летняя жительница Подмосковья родила 11-го ребенка

Pravda.Ru 13:56
Политика

Второй самолет ВКС России вылетел в Ухань за россиянами

РБК 08:28
Кино

«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории

Комедия Клима Шипенко "Холоп" стала самым кассовым российским фильмом, сборы картины на данный момент составили 3,044 миллиарда рублей, что превосходит рекорд спортивной драмы "Движение вверх" (3,043 миллиарда рублей), сообщил в понедельник портал kinobusiness.com.
РИА Новости вчера в 15:20
Экономика

Экономист Михаил Хазин ждет ослабления рубля в 2020 году

В 2020 году мировой тенденцией будет укрепление доллара, считает экономист Михаил Хазин.
REGNUM 02:24
Политика

Украина намерена подать новые иски против России

Украина намеревается подать против России новые судебные иски, заявил глава украинского министерства юстиции Денис Малюська.
Хакасия-Информ вчера в 20:28
Здоровье

В Таиланде коронавирус вылечили лекарствами от гриппа и СПИДа

В Таиланде китаянку с серьёзными симптомами коронавируса вылечили противогриппозными лекарствами и препаратами против СПИДа.
Life.ru 02 февраля в 07:15
Армия и оружие

ЦПВС: «Белые каски» отсняли видео о якобы применении в САР химоружия

RT на русском 09:22
Хоккей

Свечников обыграл всю команду и забил гол в матче НХЛ

РИА Новости вчера в 02:06
Культура

В Белоруссии начались съемки новых «Сватов»

Очередные эпизоды седьмого сезона популярного сериала "Сваты" снимают в Белоруссии.
Уфимские Заметки 02 февраля в 09:10
Кино

Первый тизер нового сезона «Видоизмененного углерода» появился в Сети

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый тизер нового сезона научно-фантастического сериала «Видоизмененный углерод».
iReactor 12:23
Армия и оружие

National Interest составил список самых грозных видов оружия СССР

Рейтинг был опубликован журналом National Interest 2 февраля. Первое место досталось автомату Калашникова, сконструированному в 1947 году.
Профиль 02 февраля в 04:06
Гаджеты

Смартфоны BlackBerry снимают с производства

Московский Комсомолец вчера в 11:34
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