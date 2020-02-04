В комментарии Федеральному агентству новостей пресс-секретарь Жириновского Александр Дюпин назвал произошедшее фейком. Он подчеркнул, что глава ЛДПР не пользуется мобильным телефоном, написать ему невозможно. Кива резко отреагировал на просьбу журналистов объяснить произошедшее.

Кива отреагировал на вопрос о переписке с Жириновским

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