Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраинский депутат в переписке с Жириновским назвал премьера гомиком

Депутата Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илью Киву поймали за перепиской с лидером российской партии ЛДПР Владимиром Жириновским. В одном из сообщений Кива назвал украинского премьер-министра Алексея Гончарука «гомиком», сообщает «TK Media».
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Украинский депутат в переписке оскорбил премьера и правительство

РИА Новости10:37

В ЛДПР назвали фейком переписку Жириновского с депутатом Верховной рады

Известия10:20

В ЛДПР опровергли информацию о переписке Жириновского и депутата Рады

РЕН ТВ06:38

ЛДПР отреагировала на информацию о переписке Жириновского с украинским депутатом

Lenta.ru09:31

Кива отреагировал на вопрос о переписке с Жириновским

ФАН09:07

В ЛДПР назвали фейком скандальную «переписку» Кивы с Жириновским на заседании Рады

ТК Звезда07:15

Депутат Рады в переписке с Жириновским обматерил украинского премьера и правительство

Телеканал 360°09:54
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 15:45, Ашберн
Политика

Украина не смогла доказать ВТО ограничение Россией импорта вагонов

Украина не убедила Всемирную торговую организацию (ВТО), что Россия систематически ограничивала импорт украинской железнодорожной техники и оборудования.
Ведомости 13:46
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Харламов указал на схожесть Льва Толстого и Семёна Слепакова

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Lenta.ru 10:12
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Бывший вице-премьер РФ Ольга Голодец перейдет в Сбербанк России, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
Интерфакс 13:08
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Умер испанский режиссёр Хосе Луис Куэрда

Испанский режиссёр, сценарист и продюсер Хосе Луис Куэрда скончался в Мадриде в возрасте 72 лет.
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Цены на авиабилеты на международные направления вырастут с 5 февраля почти на 3%. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
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Сегодня в официальном Instagram-аккаунте Кристины Орбакайте было опубликовано фото, на котором она предстала в черных коротких шортах и прозрачной шифоновой блузе.
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Lenta.ru 09:41
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Путин и Эрдоган обсудили Сирию в телефонном разговоре

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким лидером Реджепом Эрдоганом по Сирии.
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Армия и оружие

Российский спутник-инспектор «Космос-2542» вызвал беспокойство в США

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Дисплей смартфона Motorola RAZR 2019 года выпуска буквально разорвали, когда новинка находилась на выставочном стенде.
Актуальные Новости 11:18
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В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза

Lenta.ru 11:50
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Лавров сообщил о развертывании войск Турции в Идлибе

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью "Российской газете", что поступила информация о том, что Турция развертывает войска в Идлибе.
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Трамп предложил демократам обвинить Россию в сбое голосования в Айове

Президент США Дональд Трамп не исключил, что Демократическая партия обвинит Россию в сбое системы подсчета голосов.
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Актриса Милла Йовович в третий раз стала мамой

Актриса Милла Йовович в третий раз стала мамой. Радостной новостью поделилась дочь 44-летней звезды Эва.
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Faktom 01 февраля в 12:40
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Появились доказательства того, что Эмбер Херд избивала Джонни Деппа

Эмбер Херд обвиняет бывшего мужа в домашнем насилии и избиении, а Джонни Депп пытается оправдаться, заявляя, что слова актрисы — ложь и клевета.
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Стал известен состав персонажей киноверсии видеоигры Mortal Kombat

Кинокомпания Warner Bros. объявила список персонажей, которые появятся в новой экранизации видеоигры Mortal Kombat.
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Очередные эпизоды седьмого сезона популярного сериала "Сваты" снимают в Белоруссии.
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«Роскосмос» привезет на Землю лунный грунт почти за 600 млн рублей

"Роскосмос" потратит 594 млн рублей на создание космического комплекса "Луна-28" для доставки лунного грунта на Землю.
Газета.Ru 01 февраля в 01:52
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