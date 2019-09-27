Политика
ИзвестияПресс-секретарь Зеленского грубо оттолкнула журналиста
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель оттолкнула корреспондента Сергея Андрушко, который пытался задать вопрос главе государства Владимиру Зеленскому. На инцидент обратил внимание журналист Михаил Ткач.
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с чего всё началось
Украинский журналист Михаил Ткач сообщил на своей странице в Facebook о грубом обращении во время его попытки задать вопрос президенту страны Владимиру Зеленскому.Московский Комсомолец04:38
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Пресс-секретарь Зеленского набросилась на подошедшего с вопросом журналиста
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