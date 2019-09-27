с чего всё началось

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель оттолкнула корреспондента Сергея Андрушко, который пытался задать вопрос главе государства Владимиру Зеленскому. На инцидент обратил внимание журналист Михаил Ткач.

Политика Россия допускает полный развал СВПД Москва считает вполне реальным полный развал СВПД в обозримом будущем.

Общество Минздрав предложил установить в аэропортах по две курилки В аэропортах может появиться не более двух курилок в «чистой зоне». Такое ограничение предложил установить Минздрав.

Общество Шнуров прокомментировал запрет курения на балконах Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихах прокомментировал запрет курить и жарить шашлык на балконах квартир, который будет введен в России с 1 октября.

Авто Найдена Lada Priora с миллионным пробегом в России В России нашли Lada Priora в кузове универсал, которая за три года проехала миллион километров.

Происшествия Аверин обратился к фанатам после дебоша в самолете Актер Максим Аверин высказался об инциденте с его участием, который произошел на борту самолета, летевшего в Москву.

Армия и оружие Видео запуска крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке появилось в Сети В сети публиковал кадры пуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке. Видео публикует телеканал "Звезда".

Политика В Кремле оценили возможность возобновления авиасообщения с Грузией Ранее глава МИД России Сергей Лавров выступил за восстановление авиасообщения с Грузией.

Политика В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.

Происшествия В Москве арестовали девять собиравших деньги на теракты исламистов Девять подозреваемых в финансировании деятельности ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) заключены под стражу, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета России по Москве.

Армия и оружие Япония установила приоритеты в укреплении своей обороны Приоритетными направлениями укрепления обороноспособности страны признаны космос, киберпространство и защита от электромагнитного излучения.

Политика МИД назвал новые антироссийские санкции США безрассудством США новыми антироссийскими санкциями "превзошли себя в собственном безрассудстве", заявил МИД.

Происшествия В Домодедове водитель на пешеходном переходе сбил женщину с ребенком Водитель грузовика на пешеходном переходе в Домодедове сбил двух человек, от полученных травм на месте умерла семилетняя девочка.

Авто BAIC выпустила бюджетный аналог легендарного «Гелика» Компания BAIC обновила свой внедорожник Beijing BJ80, напоминающий хорошо знакомый автомобилистам во всем мире Mercedes-Benz G-Class.

Политика В Сети высмеяли выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на выражение лица президента Украины Владимира Зеленского после слов главы Белого дома Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.

Происшествия Три шхуны с 262 рыбаками из КНДР задержаны за браконьерство в Приморье Приморском крае сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали три шхуны и пять мотоботов с 262 рыбаками из КНДР на борту по подозрению в браконьерстве.

Экономика Медведев поручил поменять потребительскую корзину Министерству труда и социальной защиты вместе с рядом других ведомств поручено проработать вопрос о постепенном переходе с 2021 года к формированию потребительской корзины, исходя из базового набора продуктов, которые позволят обеспечить полноценный рацион здорового питания для различных групп населения.

Общество В России может появиться программа «Земский рабочий» Земские трудности В своём обращении Виктор Зубарев отмечает, что проект "Земский рабочий" можно разработать по аналогии с уже действующей госпрограммой "Земский доктор" и программой "Земский учитель" (стартует в 2020 году).

Автоспорт Квят досрочно завершил первую практику на Гран-при России Российский гонщик команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят досрочно завершил первую свободную практику на домашнем этапе чемпионата.

Политика Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.