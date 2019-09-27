Политика
ИзвестияПресс-секретарь Зеленского грубо оттолкнула журналиста
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель оттолкнула корреспондента Сергея Андрушко, который пытался задать вопрос главе государства Владимиру Зеленскому. На инцидент обратил внимание журналист Михаил Ткач.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Пресс-секретарь Зеленского набросилась на подошедшего с вопросом журналиста
Московский Комсомолец04:38
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 07:20, Вашингтон
Шоу-бизнес
Экс-супруг Заворотнюк рассказал о ее аресте за подделку документов
Московский Комсомолец 02:17
Политика
Малахов ответил на критику МИДа Киргизии
Телеведущий Андрей Малахов ответил на критику киргизского МИДа, обвинившего его в некорректных высказываниях в адрес гражданина республики в эфире «России 1». Свою позицию Малахов разъяснил в статье, опубликованной на портале Starhit.
РБК 07:04
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Общество
Батурина покинула благотворительный фонд мэрии Лондона
Московский Комсомолец вчера в 18:43
Общество
Шнуров ответил стихом на запрет курить на балконах
Музыкант, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров раскритиковал новые правила, запрещающие курить и жарить шашлыки на балконах.
URA.Ru вчера в 09:29
Происшествия
Директор Аверина отрицает дебош актера в самолете
Как передает РИА Новости, директор Аверина Николай Коренев проинформировал общественность, что не знает, кто распространяет информацию о том, что актер якобы устроил пьяный дебош в самолете.
Вести.Ru вчера в 15:02
Политика
В Кремле оценили ситуацию с браконьерами КНДР в Приморье
«Вы знаете, что очень много браконьеров из КНДР пересекают российскую границу и осуществляют незаконные лов в российских территориальных водах», — сказал чиновник в пятницу, 27 сентября.
Известия 06:41
Политика
Секретарь СНБО Украины Данилюк подал в отставку
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке.
ТАСС 06:51
Политика
Песков надеется, что разговоры Путина и Трампа не опубликуют
Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что отношения между Россией и Соединёнными Штатами не дойдут до придания огласки телефонных разговоров двух глав государств.
Аргументы недели 06:55
Происшествия
Генпрокуратура заметила резкий рост коррупции в 2019 году
Генпрокуратура России зафиксировала в 2019 году рост коррупционных преступлений на 3,6% и рост зарегистрированных преступлений в IT-сфере, сообщила пресс-служба ведомства.
Интерфакс 07:03
Армия и оружие
Беспилотник «Охотник» совершил первый полёт в паре с Су-57
RT на русском 05:50
Путешествия
Саудовская Аравия впервые выдаст туристические визы
Коммерсантъ 02:36
Политика
США расширили санкции против РФ по поставкам авиатоплива в Сирию
Минфин США расширил санкции, призванные предотвратить доставку авиационного топлива российским военным в Сирии.
ИжевскИнфо.РУ 01:11
Происшествия
МВД и СК раскрыли убийство настоятеля монастыря в Переславле-Залесском
Найден и задержан подозреваемый в убийстве настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря в Переславле-Залесском, игумена Даниила, сообщается на сайте МВД России.
РБК 06:21
Наука
О квантовой телепортации воронежским студентам рассказал научный сотрудник РАН
Алексей Пырков рассказал о понятиях запутанности и квантовой телепортации, которые отличают квантовый подход к обработке информации от классического.
Сommuna.ru 25 сентября в 07:26
Происшествия
Кадыров поручил найти авторов фейков о жертвах пожара в грозненском ТЦ
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил найти авторов ложных сообщений в социальных сетях о том, что во время пожара в торгово-развлекательном центре "Гранд-Парк" в Грозном якобы погибли дети, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.
РИА Новости 03:35
Армия и оружие
Конашенков назвал число атаковавших базу Хмеймим дронов за два года
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что за два года почти 120 беспилотников террористов было уничтожено или обезврежено при попытке атак на базу Хмеймим в Сирии.
RT на русском 06:52
Автоспорт
Шварцман выиграл квалификацию Ф3 в Сочи
Результаты квалификации Позиция Пилот Команда Круги Время Отставание 1 Роберт Шварцман Prema Powerteam 14 1'52.
Motorsport.com Russia 06:37
Шоу-бизнес
55-летняя Вика Цыганова поразила фигурой в купальнике
Белый раздельный купальник позволял рассмотреть фигуру Цыгановой, на которой даже самые предвзятые хейтеры не смогли найти ни одного лишнего килограмма.
Wday.ru вчера в 01:06
Политика
Столтенберг и Зеленский обсудили вступление Украины в НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Зеленский поднимал вопрос членства Украины в Альянсе во время их встречи в Нью-Йорке.
iReactor вчера в 20:18
Общество
Октябрь в Москве и области начнется с рекордно низкого давления
В начале октября в столице будет преобладать рекордно низкое атмосферное давление, говорится на сайте «Метеоновости».
РБК 06:39
Политика
Клинцевич: кто в СНГ захочет иметь дело с Кулебой
В Совфеде сомневаются, что после заявлений СНГ будет иметь дело с вице-премьером Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрием Кулебой, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.
REGNUM 06:02
Политика
Соловьев предложил ввести санкции против Украины после речи Зеленского
Телеведущий Владимир Соловьев предложил ввести санкции против Украины после выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.
РБК 25 сентября в 16:31
Политика
В Сети высмеяли выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на выражение лица президента Украины Владимира Зеленского после слов главы Белого дома Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
Взгляд.ру 25 сентября в 20:09
Политика
Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации за экстремизм
Комиссия Госдумы по делам о вмешательстве в дела России попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении Deutsche Welle (DW) аккредитации, сообщил глава комиссии Василий Пискарев, сообщается на сайте Думы.
РБК 07:18
Политика
Лукашенко сделал важное заявление о принадлежности Крыма
Белорусский лидер Александр Лукашенко сделал важное заявление относительно принадлежности Крыма.
Expert.ru вчера в 08:19
Общество
Натали Портман вышла в свет в мини-платье с экстремальным декольте
Натали пришла в черном укороченном платье с очень глубоким вырезом декольте.
Srnsk вчера в 04:05
Политика
В Чечне прокомментировали состояние здоровья Кадырова
У главы Чечни Рамзана Кадырова диагностировали сезонную простуду, он получает противогриппозное лечение.
Реальное время вчера в 15:03