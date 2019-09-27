Политика

ИзвестияИзвестияПресс-секретарь Зеленского грубо оттолкнула журналиста

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель оттолкнула корреспондента Сергея Андрушко, который пытался задать вопрос главе государства Владимиру Зеленскому. На инцидент обратил внимание журналист Михаил Ткач.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

Фото: пресс-секретарь Зеленского оттолкнула журналиста

РЕН ТВ03:55

Пресс-секретарь Зеленского набросилась на подошедшего с вопросом журналиста

Московский Комсомолец04:38

Пресс-секретарь Зеленского грубо оттолкнула от него журналиста

URA.Ru04:28

Пресс-секретарь оттолкнула журналиста от Зеленского

Взгляд.ру04:18

Пресс-секретарь Зеленского грубо оттолкнула от него журналиста

Вести.Ru06:45

Пресс-секретарь Зеленского оттолкнула от него журналиста

Газета.Ru03:43

"Свобода слова?": пресс-секретарь Зеленского грубо оттолкнула журналиста

РИА Новости03:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 07:20, Вашингтон
Шоу-бизнес

Экс-супруг Заворотнюк рассказал о ее аресте за подделку документов

Московский Комсомолец 02:17
Политика

Малахов ответил на критику МИДа Киргизии

Телеведущий Андрей Малахов ответил на критику киргизского МИДа, обвинившего его в некорректных высказываниях в адрес гражданина республики в эфире «России 1». Свою позицию Малахов разъяснил в статье, опубликованной на портале Starhit.
РБК 07:04
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Общество

Батурина покинула благотворительный фонд мэрии Лондона

Московский Комсомолец вчера в 18:43
Общество

Шнуров ответил стихом на запрет курить на балконах

Музыкант, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров раскритиковал новые правила, запрещающие курить и жарить шашлыки на балконах.
URA.Ru вчера в 09:29
Происшествия

Директор Аверина отрицает дебош актера в самолете

Как передает РИА Новости, директор Аверина Николай Коренев проинформировал общественность, что не знает, кто распространяет информацию о том, что актер якобы устроил пьяный дебош в самолете.
Вести.Ru вчера в 15:02
Политика

В Кремле оценили ситуацию с браконьерами КНДР в Приморье

«Вы знаете, что очень много браконьеров из КНДР пересекают российскую границу и осуществляют незаконные лов в российских территориальных водах», — сказал чиновник в пятницу, 27 сентября.
Известия 06:41
Футбол

«Локомотив» обыграл «Зенит» в матче молодежного первенства России

РИА Новости 07:03
Политика

Секретарь СНБО Украины Данилюк подал в отставку

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке.
ТАСС 06:51
Политика

Песков надеется, что разговоры Путина и Трампа не опубликуют

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что отношения между Россией и Соединёнными Штатами не дойдут до придания огласки телефонных разговоров двух глав государств.
Аргументы недели 06:55
Происшествия

Генпрокуратура заметила резкий рост коррупции в 2019 году

Генпрокуратура России зафиксировала в 2019 году рост коррупционных преступлений на 3,6% и рост зарегистрированных преступлений в IT-сфере, сообщила пресс-служба ведомства.
Интерфакс 07:03
Происшествия

Суд арестовал няню, обвиняемую в убийстве ребенка в Тюменской области

ТАСС 03:14
Армия и оружие

Беспилотник «Охотник» совершил первый полёт в паре с Су-57

RT на русском 05:50
Путешествия

Саудовская Аравия впервые выдаст туристические визы

Коммерсантъ 02:36
Политика

США расширили санкции против РФ по поставкам авиатоплива в Сирию

Минфин США расширил санкции, призванные предотвратить доставку авиационного топлива российским военным в Сирии.
ИжевскИнфо.РУ 01:11
Происшествия

МВД и СК раскрыли убийство настоятеля монастыря в Переславле-Залесском

Найден и задержан подозреваемый в убийстве настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря в Переславле-Залесском, игумена Даниила, сообщается на сайте МВД России.
РБК 06:21
Наука

О квантовой телепортации воронежским студентам рассказал научный сотрудник РАН

Алексей Пырков рассказал о понятиях запутанности и квантовой телепортации, которые отличают квантовый подход к обработке информации от классического.
Сommuna.ru 25 сентября в 07:26
Происшествия

Кадыров поручил найти авторов фейков о жертвах пожара в грозненском ТЦ

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил найти авторов ложных сообщений в социальных сетях о том, что во время пожара в торгово-развлекательном центре "Гранд-Парк" в Грозном якобы погибли дети, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.
РИА Новости 03:35
Армия и оружие

Конашенков назвал число атаковавших базу Хмеймим дронов за два года

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что за два года почти 120 беспилотников террористов было уничтожено или обезврежено при попытке атак на базу Хмеймим в Сирии.
RT на русском 06:52
Автоспорт

Шварцман выиграл квалификацию Ф3 в Сочи

Результаты квалификации Позиция Пилот Команда Круги Время Отставание 1 Роберт Шварцман Prema Powerteam 14 1'52.
Motorsport.com Russia 06:37
Шоу-бизнес

55-летняя Вика Цыганова поразила фигурой в купальнике

Белый раздельный купальник позволял рассмотреть фигуру Цыгановой, на которой даже самые предвзятые хейтеры не смогли найти ни одного лишнего килограмма.
Wday.ru вчера в 01:06
Политика

Столтенберг и Зеленский обсудили вступление Украины в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Зеленский поднимал вопрос членства Украины в Альянсе во время их встречи в Нью-Йорке.
iReactor вчера в 20:18
Общество

Октябрь в Москве и области начнется с рекордно низкого давления

В начале октября в столице будет преобладать рекордно низкое атмосферное давление, говорится на сайте «Метеоновости».
РБК 06:39
Политика

Клинцевич: кто в СНГ захочет иметь дело с Кулебой

В Совфеде сомневаются, что после заявлений СНГ будет иметь дело с вице-премьером Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрием Кулебой, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.
REGNUM 06:02
Политика

Соловьев предложил ввести санкции против Украины после речи Зеленского

Телеведущий Владимир Соловьев предложил ввести санкции против Украины после выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.
РБК 25 сентября в 16:31
Политика

В Сети высмеяли выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине

Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на выражение лица президента Украины Владимира Зеленского после слов главы Белого дома Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
Взгляд.ру 25 сентября в 20:09
Политика

Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации за экстремизм

Комиссия Госдумы по делам о вмешательстве в дела России попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении Deutsche Welle (DW) аккредитации, сообщил глава комиссии Василий Пискарев, сообщается на сайте Думы.
РБК 07:18
Политика

Лукашенко сделал важное заявление о принадлежности Крыма

Белорусский лидер Александр Лукашенко сделал важное заявление относительно принадлежности Крыма.
Expert.ru вчера в 08:19
Общество

Натали Портман вышла в свет в мини-платье с экстремальным декольте

Натали пришла в черном укороченном платье с очень глубоким вырезом декольте.
Srnsk вчера в 04:05
Политика

В Чечне прокомментировали состояние здоровья Кадырова

У главы Чечни Рамзана Кадырова диагностировали сезонную простуду, он получает противогриппозное лечение.
Реальное время вчера в 15:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное