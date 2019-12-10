Политика

РЕН ТВРЕН ТВПресс-секретарь Зеленского назвала переговоры в Париже успешными

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель, что переговоры в рамках саммита "нормандской четверки" прошли успешно. "Переговоры в Париже прошли очень успешно, скоро будет представлено коммюнике", сказала Мендель журналистам.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Вопрос Крыма на «нормандском саммите» в Париже не обсуждался

Известия17:34

Офис Зеленского назвал переговоры в Париже успешными

Коммерсантъ16:21

Вопрос Крыма на нормандском саммите не обсуждался

RT на русском16:42

Пресс-секретарь Зеленского рассказала об «очень успешных» переговорах в Париже

Life.ru16:17

Пресс-секретарь президента Украины: переговоры в Париже прошли успешно

ТАСС16:06

На «нормандском саммите» обошлись без обсуждения Крыма

Lenta.ru16:17

Лидеры стран нормандского формата не стали обсуждать Крым

Газета.Ru16:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 21:45, Ашберн
Политика

В Кремле сообщили детали встречи Путина с Зеленским в Париже

Встреча президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским состоится после завершения саммита в «нормандском формате», а её продолжительность будет зависеть от двух лидеров.
Наша версия 05:27
Общество

Россиянин выставил на торги монету за миллиард рублей

Национальная служба новостей вчера в 05:20
Общество

Во Владивостоке дорожный нацпроект недосчитался 17 млн рублей

Справка "РГ" Владивостоку на реконструкцию и ремонт дорог в 2019 году выделялось 1,8 миллиардов рублей.
Российская газета 20:26
Политика

В Париже сообщили детали переговоров Путина и Зеленского

RT на русском 14:28
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия вчера в 23:24
Единоборства

Первый узбек в UFC Мурадов выиграл красивейшим нокаутом

В ночь с 7 на 8 декабря мск в Вашингтоне (округ Колумбия, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 7. В рамках предварительного карда поединок провели первый узбекский боец UFC Махмуд Мурадов и американец Тревор Смит.
Чемпионат вчера в 11:52
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей в 2020 году

Популярный мессенджер WhatsApp перестанет работать на Windows Phone после 31 декабря 2019 года.
Известия 12:52
Спорт

Путин прокомментировал решение WADA по России

Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате в Париже прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
RT на русском 18:15
Экономика

Перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов в 2020 году

Стоимость авиаперелетов в 2020 году продолжит расти, предупредили в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).
Известия 20:13
Политика

В ЕС создадут аналогичный «акту Магнитского» санкционный механизм

Глава европейской дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС приступил к созданию санкционного инструмента в сфере прав человека, аналогичного "акту Магнитского" в Соединенных Штатах, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:22
Политика

Зеленский: Закон об особом статусе Донбасса будет продлён на год

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита "нормандской четвёрки" заявил о том, что закон об особом статусе Донбасса будет продлён на год, об этом он сообщил журналистам на брифинге.
Life.ru 21:19
Политика

Зеленский назвал свои политические принципы

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам саммита в «нормандском формате» назвал принципы, на которых строится его политика, передает корреспондент РБК.
РБК 21:00
Происшествия

Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии

По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
РИА Новости 04:21
Музыка

Фадеев показал новую группу в стиле K-pop после перезапуска лейбла

Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев показал первых артистов после перезапуска лейбла, и продемонстрировал в соцсети новый проект с их участием.
VSE42.RU 07 декабря в 02:00
Экономика

Власти Алтайского края направят более 760 млн рублей на улучшение городской среды

Объем средств, которые в Алтайском крае направят в 2020 году на проект "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", составит 766 млн рублей, 60 млн рублей из них будут софинансироваться регионом.
ТАСС 10:29
Общество

Желающих поменять Конституцию россиян стало больше

Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Lenta.ru 01:17
Здоровье

Врач назвала любимые продукты спасшихся от рака на последней стадии

Что происходит 10:03
Политика

Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента

Что Путин Владимир Владимирович обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет, и порекомендует его в качестве своего преемника.
РИА Новости 12:54
Здоровье

Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства

Известный российский доктор и телеведущий Мясников перечислил опасные для пожилых людей медикаменты.
Evo-rus.com 07 декабря в 05:58
Общество

Электронные договоры купли-продажи авто появятся в 2020 году

Газета.Ru вчера в 22:11
Экономика

Российское электричество для заводов оказалось дороже американского

Стоимость электроэнергии для бизнеса в России оказалась выше, чем в США.
Lenta.ru 04:31
Политика

Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины

Российский лидер Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам завершившихся в Париже переговоров в "нормандском формате", заявил, что Россия готова увеличить скидку на газ для Украины на четверть, если договоренности между Киевом и Москвой будут честными и взаимовыгодными.
Московский Комсомолец 19:22
Экономика

На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Газета.Ru 09:30
Футбол

Валерий Карпин: «Если буду говорить о судействе, меня на всю жизнь отстранят от футбола»

Sports.ru 14:23
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли встретилась с фанатом, сделавшим татуировку в ее честь

Анджелина Джоли посетила постановку мюзикла "Дорогой Эван Хэнсен" (Dear Evan Hansen) в Вест-Энде и встретилась с актерами, сыгравшими в нем. Одним из актеров оказался фанат Анджелины – Алекс-Томас Смит, сделавший в честь актрисы татуировку с ее изображением.
ОК! 07:13
Космос

Прогнозированием солнечной активности займутся в Иркутске

В работе ученые задействуют Солнечный телескоп, предназначенный для измерения магнитного поля «Светила» и получения оперативных прогнозов.
ГЛАС.RU 09:47
Шоу-бизнес

Елена Степаненко прокомментировала свадьбу Петросяна

Бывшая супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко наконец отреагировала на новости о его браке с молодой помощницей.
Gazeta.SPb 19:32
Происшествия

Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
РИА Новости вчера в 09:08
Происшествия

В Благовещенске школы эвакуировали из-за сообщений о минировании

Несколько школ Благовещенска эвакуировали из-за поступивших по электронной почте сообщений о минировании, которые оказались ложными, сообщает УМВД по Амурской области.
РИА Новости вчера в 20:55
Технологии

Выяснено происхождение полос Энцелада

Астрономы из Института Карнеги и Калифорнийского университета с помощью компьютерного моделирования выяснили физику образования водой из подповерхностного океана Энцелада трещин специфической формы.
Индикатор 11:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное