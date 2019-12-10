Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель, что переговоры в рамках саммита "нормандской четверки" прошли успешно. "Переговоры в Париже прошли очень успешно, скоро будет представлено коммюнике", сказала Мендель журналистам.

Политика В Кремле сообщили детали встречи Путина с Зеленским в Париже Встреча президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским состоится после завершения саммита в «нормандском формате», а её продолжительность будет зависеть от двух лидеров.

Единоборства Первый узбек в UFC Мурадов выиграл красивейшим нокаутом В ночь с 7 на 8 декабря мск в Вашингтоне (округ Колумбия, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 7. В рамках предварительного карда поединок провели первый узбекский боец UFC Махмуд Мурадов и американец Тревор Смит.

Спорт Путин прокомментировал решение WADA по России Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате в Париже прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.

Политика В ЕС создадут аналогичный «акту Магнитского» санкционный механизм Глава европейской дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС приступил к созданию санкционного инструмента в сфере прав человека, аналогичного "акту Магнитского" в Соединенных Штатах, передает ТАСС.

Политика Зеленский: Закон об особом статусе Донбасса будет продлён на год Президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита "нормандской четвёрки" заявил о том, что закон об особом статусе Донбасса будет продлён на год, об этом он сообщил журналистам на брифинге.

Политика Зеленский назвал свои политические принципы Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам саммита в «нормандском формате» назвал принципы, на которых строится его политика, передает корреспондент РБК.

Экономика Власти Алтайского края направят более 760 млн рублей на улучшение городской среды Объем средств, которые в Алтайском крае направят в 2020 году на проект "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", составит 766 млн рублей, 60 млн рублей из них будут софинансироваться регионом.

Политика Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины Российский лидер Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам завершившихся в Париже переговоров в "нормандском формате", заявил, что Россия готова увеличить скидку на газ для Украины на четверть, если договоренности между Киевом и Москвой будут честными и взаимовыгодными.

Экономика На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли встретилась с фанатом, сделавшим татуировку в ее честь Анджелина Джоли посетила постановку мюзикла "Дорогой Эван Хэнсен" (Dear Evan Hansen) в Вест-Энде и встретилась с актерами, сыгравшими в нем. Одним из актеров оказался фанат Анджелины – Алекс-Томас Смит, сделавший в честь актрисы татуировку с ее изображением.

Космос Прогнозированием солнечной активности займутся в Иркутске В работе ученые задействуют Солнечный телескоп, предназначенный для измерения магнитного поля «Светила» и получения оперативных прогнозов.

Шоу-бизнес Елена Степаненко прокомментировала свадьбу Петросяна Бывшая супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко наконец отреагировала на новости о его браке с молодой помощницей.

Происшествия Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.