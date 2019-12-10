Политика
РЕН ТВПресс-секретарь Зеленского назвала переговоры в Париже успешными
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель, что переговоры в рамках саммита "нормандской четверки" прошли успешно. "Переговоры в Париже прошли очень успешно, скоро будет представлено коммюнике", сказала Мендель журналистам.
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Политика
В Кремле сообщили детали встречи Путина с Зеленским в Париже
Встреча президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским состоится после завершения саммита в «нормандском формате», а её продолжительность будет зависеть от двух лидеров.
Общество
Россиянин выставил на торги монету за миллиард рублей
Общество
Во Владивостоке дорожный нацпроект недосчитался 17 млн рублей
Справка "РГ" Владивостоку на реконструкцию и ремонт дорог в 2019 году выделялось 1,8 миллиардов рублей.
Политика
В Париже сообщили детали переговоров Путина и Зеленского
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Единоборства
Первый узбек в UFC Мурадов выиграл красивейшим нокаутом
В ночь с 7 на 8 декабря мск в Вашингтоне (округ Колумбия, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 7. В рамках предварительного карда поединок провели первый узбекский боец UFC Махмуд Мурадов и американец Тревор Смит.
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей в 2020 году
Популярный мессенджер WhatsApp перестанет работать на Windows Phone после 31 декабря 2019 года.
Спорт
Путин прокомментировал решение WADA по России
Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате в Париже прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
Экономика
Перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов в 2020 году
Стоимость авиаперелетов в 2020 году продолжит расти, предупредили в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).
Политика
В ЕС создадут аналогичный «акту Магнитского» санкционный механизм
Глава европейской дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС приступил к созданию санкционного инструмента в сфере прав человека, аналогичного "акту Магнитского" в Соединенных Штатах, передает ТАСС.
Политика
Зеленский: Закон об особом статусе Донбасса будет продлён на год
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита "нормандской четвёрки" заявил о том, что закон об особом статусе Донбасса будет продлён на год, об этом он сообщил журналистам на брифинге.
Политика
Зеленский назвал свои политические принципы
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам саммита в «нормандском формате» назвал принципы, на которых строится его политика, передает корреспондент РБК.
Происшествия
Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии
По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
Музыка
Фадеев показал новую группу в стиле K-pop после перезапуска лейбла
Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев показал первых артистов после перезапуска лейбла, и продемонстрировал в соцсети новый проект с их участием.
Экономика
Власти Алтайского края направят более 760 млн рублей на улучшение городской среды
Объем средств, которые в Алтайском крае направят в 2020 году на проект "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", составит 766 млн рублей, 60 млн рублей из них будут софинансироваться регионом.
Общество
Желающих поменять Конституцию россиян стало больше
Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Здоровье
Врач назвала любимые продукты спасшихся от рака на последней стадии
Политика
Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента
Что Путин Владимир Владимирович обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет, и порекомендует его в качестве своего преемника.
Здоровье
Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства
Известный российский доктор и телеведущий Мясников перечислил опасные для пожилых людей медикаменты.
Общество
Электронные договоры купли-продажи авто появятся в 2020 году
Экономика
Российское электричество для заводов оказалось дороже американского
Стоимость электроэнергии для бизнеса в России оказалась выше, чем в США.
Политика
Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины
Российский лидер Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам завершившихся в Париже переговоров в "нормандском формате", заявил, что Россия готова увеличить скидку на газ для Украины на четверть, если договоренности между Киевом и Москвой будут честными и взаимовыгодными.
Экономика
На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Футбол
Валерий Карпин: «Если буду говорить о судействе, меня на всю жизнь отстранят от футбола»
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли встретилась с фанатом, сделавшим татуировку в ее честь
Анджелина Джоли посетила постановку мюзикла "Дорогой Эван Хэнсен" (Dear Evan Hansen) в Вест-Энде и встретилась с актерами, сыгравшими в нем. Одним из актеров оказался фанат Анджелины – Алекс-Томас Смит, сделавший в честь актрисы татуировку с ее изображением.
Космос
Прогнозированием солнечной активности займутся в Иркутске
В работе ученые задействуют Солнечный телескоп, предназначенный для измерения магнитного поля «Светила» и получения оперативных прогнозов.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко прокомментировала свадьбу Петросяна
Бывшая супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко наконец отреагировала на новости о его браке с молодой помощницей.
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
Происшествия
В Благовещенске школы эвакуировали из-за сообщений о минировании
Несколько школ Благовещенска эвакуировали из-за поступивших по электронной почте сообщений о минировании, которые оказались ложными, сообщает УМВД по Амурской области.
Технологии
Выяснено происхождение полос Энцелада
Астрономы из Института Карнеги и Калифорнийского университета с помощью компьютерного моделирования выяснили физику образования водой из подповерхностного океана Энцелада трещин специфической формы.