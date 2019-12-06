Кремль ожидает, что саммит "нормандской четверки", который пройдет в Париже 9 декабря, будет способствовать урегулированию ситуации на юго-востоке Украины и подтвердит безальтернативность "Минска-2". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Ранее в журнале «Международная жизнь» была опубликована статья, посвященная переговорным позициям сторон перед саммитом в Париже 9 декабря.

Песков рассказал об ожиданиях от саммита в «нормандском формате»

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