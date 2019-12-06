Политика

Международная жизньМеждународная жизньПесков рассказал об ожиданиях от саммита в «нормандском формате»

Ранее в журнале «Международная жизнь» была опубликована статья, посвященная переговорным позициям сторон перед саммитом в Париже 9 декабря.
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с чего всё началось

В Кремле рассказали об ожиданиях от саммита «нормандской четверки»

Кремль ожидает, что саммит "нормандской четверки", который пройдет в Париже 9 декабря, будет способствовать урегулированию ситуации на юго-востоке Украины и подтвердит безальтернативность "Минска-2". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС06 декабря в 05:22

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Пресс-секретарь Зеленского рассказала об ожиданиях от саммита в Париже

РИА Новости05:45

В Кремле озвучили свои ожидания от встречи «нормандской четверки»

ТК Звезда06 декабря в 05:16

В Кремле рассказали об ожиданиях от саммита «нормандской четверки»

ТАСС06 декабря в 05:22

В Кремле поделились ожиданиями от встречи «нормандской четверки»

РЕН ТВ06 декабря в 06:01

Путин встретится с Зеленским

Lenta.ru06 декабря в 04:53

«Нормандская четвёрка»: Участников напугали «серьёзным настроем Путина», а Зеленскому скупо пожелали «мужества»

Царьград06 декабря в 07:49

Кремль сообщил об ожиданиях от встречи в Париже

РБК06 декабря в 05:14
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 10:47, Ашберн
Единоборства

Первый канал покажет боксерский поединок Энди Руиса и Энтони Джошуа

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Политика

Противники интеграции передали резолюцию в посольство России в Минске

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ТАСС 08:25
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Сын известной певицы Валерии Арсений Шульгин попал в автокатастрофу под Петербургом.
Российская газета 07:40
Политика

Замглавы британского МВД ответил на вопрос о российских деньгах

Заместитель министра внутренних дел Соединенного Королевства Брэндон Льюис в воскресенье заявил, что не имеет доказательств финансирования российскими бизнесменами правящей Консервативной партии.
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Lenta.ru 10:10
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РИА Новости вчера в 23:41
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Армия и оружие

В США отметили отставание от России в разработке гиперзвукового оружия

Газета.Ru вчера в 17:11
Политика

Тысячи украинцев вышли на Майдан из-за переговоров с Россией

Выйти на акцию в Киеве накануне встречи в «нормандском формате» жителей Украины 4 декабря призвали три украинские партии — «Европейская солидарность» (ЕС), «Голос» и «Батькивщина».
Lenta.ru 10:23
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Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что России следует приложить больше усилий для сотрудничества в связи с расследованием убийства гражданина Грузии, совершённого 23 августа 2019 года в Берлине.
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