Политика

РИА НовостиРИА НовостиПресс-секретарь Зеленского рассказала об ожиданиях от саммита в Париже

Саммит в Париже в "нормандском формате" может оставить послевкусие разочарования, считает пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель. Во Франции 9 декабря пройдет саммит в "нормандском формате".
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