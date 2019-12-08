Политика
РИА НовостиПресс-секретарь Зеленского рассказала об ожиданиях от саммита в Париже
Саммит в Париже в "нормандском формате" может оставить послевкусие разочарования, считает пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель. Во Франции 9 декабря пройдет саммит в "нормандском формате".
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Сын певицы Валерии попал в ДТП под Петербургом
Политика
Оппозиция в Минске протестует против углубления интеграции с Россией
Белорусская оппозиция в воскресенье проводит в центре Минска несанкционированную акцию протеста против углубления интеграции республики с Россией, передает корреспондент РИА Новости.
Армия и оружие
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По данным источника, в успешно проведенной военной операции приняли участие и ВКС РФ.
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Мэр Липецка прокомментировала видео с матом
Глава администрации Липецка Евгения Уваркина признала своим получившее резонанс видео с нецензурными выражениями, однако заявила, что это была личная беседа, и она никого не оскорбляла.
Армия и оружие
США заподозрили Россию в уничтожении беспилотника
Беспилотник, принадлежавший АФРИКОМ (африканское командование ВС США), над Ливией мог быть сбит российскими средствами ПВО.
Происшествия
На Украине объявлен день траура после пожара в Одессе
Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура в стране в связи с пожаром в одесском колледже, в результате которого погибли восемь человек.
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Кристина Орбакайте поддержала маму на премьере
Сама Алла Борисовна пришла на премьеру фильма о себе и находилась в прекрасном расположении духа. Ее поддержала дочь Кристина Орбакайте.
Политика
Начались переговоры Путина и Лукашенко
В Сочи начались переговоры между Россией и Белоруссией с участием президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, посвященные интеграции двух стран, сообщает ТАСС.
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Грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС
Американский грузовой корабль Dragon в воскресенье состыковался с Международной космической станцией (МКС).
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Михаил Боярский раскритиковал Покровского и Вайкуле
Музыка
Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года
Согласно ежегодному рейтингу, который опубликовал журнал Forbes, самым высокооплачиваемым музыкантом мира этого года стала американская певица Тейлор Свифт.
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Агния Кузнецова родила первенца
Наследника спортсмену родила 34-летняя Агния Кузнецова. Пол и имя малыша знаменитости пока не озвучивают.
Культура
Художник съел банан, проданный за 120 тысяч долларов
Датуна решил съесть фрукт и назвал это перфомансом "Голодный художник".
Общество
Голых женщин на картинах «одели» на выставке в российском городе
Организаторы выставки живописи и графики «АРТ Екатеринбург», проходящей в уральской столице, листами бумаги заклеили интимные части женских тел, изображенные на некоторых картинах.
Общество
Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли первые три места в финале Гран-При
Фигуристки из России Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первые три места в финале Гран-при, который прошел в Турине.
Кино
Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Происшествия
В Якутске мужчина выжил, упав в 30-метровую вентиляционную шахту
В Якутске в ночь с субботы на воскресенье спасатели извлекли из вентиляционной шахты и передали медикам мужчину, пролетевшего вниз головой около 30 метров и застрявшего внутри стены в таком положении.
Общество
Отправлялись в дальний путь: что категорически нельзя делать 9 декабря
Говорили, что именно в этот день волки начинают ходить за добычей.
Наука
Глобальное потепление сделало птиц меньше и удлинило их крылья
Общество
«Миссис Земной шар» стала россиянка Ксения Кривко
Ранее сообщалось, что она победила во всероссийском конкурсе для замужних дам в номинации "Миссис Россия Globe", что дало ей право представлять страну на международном конкурсе.
Музыка
Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»
Певица София Ротару, выступая на фестивале «Песня года», заявила со сцены, что соскучилась по российской публике.
Политика
В Киеве накануне «нормандского саммита» началась акция оппозиции
Собравшиеся требуют от киевских властей отказаться от компромиссов в вопросах евроинтеграции и евроатлантического курса Украины, а также отстаивать жесткую позицию относительно «деоккупации и возвращения Крыма».
Шоу-бизнес
Путин поздравил Алису Фрейндлих с юбилеем
Российский президент Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с юбилеем.
Происшествия
На Шершневском водохранилище в Челябинске спасли замерзающего мужчину
Гаджеты
Ожидаемый в следующем году iPhone SE 2 может получить имя iPhone 9
По сообщениям сетевых источников, новый iPhone SE 2, появление которого ожидается в следующем году, может получить имя iPhone 9.
Общество
Фанаты «Спартака» обратились в СК после слов Запашного о болельщиках
Наука
Первые в мире гибриды свиньи и обезьяны родились в Китае
В эксперименте участвовали более четырёх тысяч эмбрионов, из которых родились 10, но только двух можно было считать химерами, а концентрация клеток обезьян была крайне низкой: от одной на тысячу до одной на 10 тысяч собственных клеток свиньи, говорится в эксклюзивном материале издания.
Политика
Кадыров рассказал об уроках распада СССР
Политик описал ситуацию, в которой оказалась Россия в 1990-е годы: страна оказалась на грани распада, базы НАТО вплотную приблизились к ее границам.