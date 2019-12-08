Саммит в Париже в "нормандском формате" может оставить послевкусие разочарования, считает пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель. Во Франции 9 декабря пройдет саммит в "нормандском формате".

Пресс-секретарь Зеленского рассказала об ожиданиях от саммита в Париже

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