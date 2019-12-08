Политика

РИА НовостиРИА НовостиПресс-секретарь Зеленского рассказала об ожиданиях от саммита в Париже

Саммит в Париже в "нормандском формате" может оставить послевкусие разочарования, считает пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель. Во Франции 9 декабря пройдет саммит в "нормандском формате".
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Киев предупредил о «послевкусии разочарования» после саммита в Париже

РБК07:15

Пресс-секретарь Зеленского: «нормандский саммит» может принести «послевкусие разочарования»

Коммерсантъ06:08

В Офисе Зеленского призвали не завышать ожидания от саммита в Париже

РИА Новости Крым03:45

Киев предрек «послевкусие разочарования» от саммита в Париже

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В Киеве предупредили о «послевкусии разочарования» после «нормандского саммита»

Известия04:55

В Киеве считают, что «нормандский саммит» может принести «послевкусие разочарования»

ТАСС04:28

Пресс-секретарь Зеленского рассказала об ожиданиях от саммита в Париже

РИА Новости05:45
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 09:14, Ашберн
Происшествия

Сын певицы Валерии попал в ДТП под Петербургом

Российская газета 07:40
Политика

Оппозиция в Минске протестует против углубления интеграции с Россией

Белорусская оппозиция в воскресенье проводит в центре Минска несанкционированную акцию протеста против углубления интеграции республики с Россией, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:10
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ВКС РФ поддержали операцию 11-й танковой дивизии САА в Идлибе

По данным источника, в успешно проведенной военной операции приняли участие и ВКС РФ.
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Мэр Липецка прокомментировала видео с матом

Глава администрации Липецка Евгения Уваркина признала своим получившее резонанс видео с нецензурными выражениями, однако заявила, что это была личная беседа, и она никого не оскорбляла.
РИА Новости вчера в 07:36
Армия и оружие

США заподозрили Россию в уничтожении беспилотника

Беспилотник, принадлежавший АФРИКОМ (африканское командование ВС США), над Ливией мог быть сбит российскими средствами ПВО.
Вести.Ru вчера в 06:13
Происшествия

На Украине объявлен день траура после пожара в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура в стране в связи с пожаром в одесском колледже, в результате которого погибли восемь человек.
Газета.Ru вчера в 15:17
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Сама Алла Борисовна пришла на премьеру фильма о себе и находилась в прекрасном расположении духа. Ее поддержала дочь Кристина Орбакайте.
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Начались переговоры Путина и Лукашенко

В Сочи начались переговоры между Россией и Белоруссией с участием президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, посвященные интеграции двух стран, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 07:52
Космос

Грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС

Американский грузовой корабль Dragon в воскресенье состыковался с Международной космической станцией (МКС).
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Шоу-бизнес

Михаил Боярский раскритиковал Покровского и Вайкуле

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Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года

Согласно ежегодному рейтингу, который опубликовал журнал Forbes, самым высокооплачиваемым музыкантом мира этого года стала американская певица Тейлор Свифт.
Республика Татарстан вчера в 05:36
Шоу-бизнес

Агния Кузнецова родила первенца

Наследника спортсмену родила 34-летняя Агния Кузнецова. Пол и имя малыша знаменитости пока не озвучивают.
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Художник съел банан, проданный за 120 тысяч долларов

Датуна решил съесть фрукт и назвал это перфомансом "Голодный художник".
Piter.tv 08:45
Общество

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Организаторы выставки живописи и графики «АРТ Екатеринбург», проходящей в уральской столице, листами бумаги заклеили интимные части женских тел, изображенные на некоторых картинах.
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Полиция начала задерживать петербуржцев на митинге «Стоп тариф»

Gazeta.SPb 07:48
Общество

Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей

РИА Новости вчера в 23:41
Фигурное катание

Российские фигуристки заняли первые три места в финале Гран-При

Фигуристки из России Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первые три места в финале Гран-при, который прошел в Турине.
Мойка78 06:21
Кино

Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Комсомольская правда 06 декабря в 03:59
Происшествия

В Якутске мужчина выжил, упав в 30-метровую вентиляционную шахту

В Якутске в ночь с субботы на воскресенье спасатели извлекли из вентиляционной шахты и передали медикам мужчину, пролетевшего вниз головой около 30 метров и застрявшего внутри стены в таком положении.
Российская газета 04:12
Общество

Отправлялись в дальний путь: что категорически нельзя делать 9 декабря

Говорили, что именно в этот день волки начинают ходить за добычей.
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Глобальное потепление сделало птиц меньше и удлинило их крылья

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«Миссис Земной шар» стала россиянка Ксения Кривко

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Вести.Ru вчера в 12:34
Музыка

Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»

Певица София Ротару, выступая на фестивале «Песня года», заявила со сцены, что соскучилась по российской публике.
Известия 06:31
Политика

В Киеве накануне «нормандского саммита» началась акция оппозиции

Собравшиеся требуют от киевских властей отказаться от компромиссов в вопросах евроинтеграции и евроатлантического курса Украины, а также отстаивать жесткую позицию относительно «деоккупации и возвращения Крыма».
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Шоу-бизнес

Путин поздравил Алису Фрейндлих с юбилеем

Российский президент Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с юбилеем.
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На Шершневском водохранилище в Челябинске спасли замерзающего мужчину

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Ожидаемый в следующем году iPhone SE 2 может получить имя iPhone 9

По сообщениям сетевых источников, новый iPhone SE 2, появление которого ожидается в следующем году, может получить имя iPhone 9.
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Фанаты «Спартака» обратились в СК после слов Запашного о болельщиках

Мойка78 вчера в 10:00
Наука

Первые в мире гибриды свиньи и обезьяны родились в Китае

В эксперименте участвовали более четырёх тысяч эмбрионов, из которых родились 10, но только двух можно было считать химерами, а концентрация клеток обезьян была крайне низкой: от одной на тысячу до одной на 10 тысяч собственных клеток свиньи, говорится в эксклюзивном материале издания.
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Политик описал ситуацию, в которой оказалась Россия в 1990-е годы: страна оказалась на грани распада, базы НАТО вплотную приблизились к ее границам.
Obzor.io 08:58
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