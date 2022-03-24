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Пресс-секретарь портала «Дром» Погребец сообщила о росте на треть спроса на летнюю резину

По словам пресс-секретаря портала об автомобилях «Дром» Марии Погребец, в среднем стоимость летней резины с начала 2022 года стала больше на 15–20%.
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«По сравнению с прошлым годом стоимость шин увеличилась на 36%, а предложение сократилось на 10%», - добавила Погребец.
Expert.ru
На данный момент сложно спрогнозировать, что конкретно будет происходить с ценами на резину.
Ореанда-Новости
Если рубль стабилизируется или даже слегка укрепится, начавшиеся перебои в производстве и поставках шин продолжат свое негативное влияние на рынок, прогнозируют аналитики.
РИА Новости

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Стоимость летних шин в России выросла на треть
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Пресс-секретарь портала «Дром» Погребец сообщила о росте на треть спроса на летнюю резину
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