РИА НовостиПресс-секретарь портала «Дром» Погребец сообщила о росте на треть спроса на летнюю резинуПо словам пресс-секретаря портала об автомобилях «Дром» Марии Погребец, в среднем стоимость летней резины с начала 2022 года стала больше на 15–20%.Профиль«По сравнению с прошлым годом стоимость шин увеличилась на 36%, а предложение сократилось на 10%», - добавила Погребец.Expert.ruНа данный момент сложно спрогнозировать, что конкретно будет происходить с ценами на резину.Ореанда-НовостиЕсли рубль стабилизируется или даже слегка укрепится, начавшиеся перебои в производстве и поставках шин продолжат свое негативное влияние на рынок, прогнозируют аналитики.РИА НовостиЧитать далееСвернутьАвтоновости дняАвтоновости дняПрофильТарантас НьюсSolenka.infoКатунь 24Менделеевские новостиИзвестияАфанасий-бизнесПодробнее о событииСтоимость летних шин в России выросла на третьИзвестиявчера в 04:36Пресс-секретарь портала «Дром» Погребец сообщила о росте на треть спроса на летнюю резинуРИА Новостивчера в 02:43Самое цитируемоеВ России зафиксировали волну роста спроса на летнюю резинуИА Красная Веснавчера в 03:25В России вырос спрос на летнюю резинуОреанда-Новостивчера в 03:05Автоэксперт Погребец уточнила, на сколько подорожали летние шиныПрофильвчера в 02:57В России подскочил спрос на летнюю резинуExpert.ruвчера в 02:49Спрос на летнюю резину в России вырос в два разаТатар-информвчера в 04:16Показать ещёОценить111Поделиться