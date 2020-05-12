Песков сообщил ТАСС, что не общался очно с главой государства Владимиром Путиным больше месяца.

с чего всё началось

Все в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя, у меня нормализовалось все: и кровь, и температуры нет. Говорят, что женщины переносят это легче, наверное, это правда. Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним все в порядке. Лечимся.

В настоящее время замруководителя администрации президента находится в медучреждении. Пресс-секретарь президента России заразился коронавирусом.

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