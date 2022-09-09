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Пресс-секретарь президента Песков заявил, что Путин не поедет на похороны Елизаветы II

Вопрос о поездке президента РФ Владимира Путина на похороны британской королевы Елизаветы II не рассматривается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости
«Пока не было объявлено, какая будет протокольная практика, будет ли вообще предусмотрено участие кого-то в похоронах», - сказал Песков.
Аргументы и Факты
В Великобритании объявлен 10-дневный национальный траур.
Известия
Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии 8 сентября в возрасте 96 лет.
РИА Новости

Подробнее о событии

Песков сообщил, что личное присутствие Путина на похоронах Елизаветы II не рассматривается
ТАСС06:16
Путин не будет присутствовать на похоронах Елизаветы II
Коммерсантъ06:05
Пресс-секретарь президента Песков заявил, что Путин не поедет на похороны Елизаветы II
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Путин не будет лично присутствовать на похоронах Елизаветы II
Интерфакс05:40
Песков: вариант с поездкой Путина на похороны королевы Елизаветы II не рассматривается
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В Кремле исключили поездку Путина на похороны Елизаветы II
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