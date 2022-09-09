РИА НовостиПресс-секретарь президента Песков заявил, что Путин не поедет на похороны Елизаветы IIВопрос о поездке президента РФ Владимира Путина на похороны британской королевы Елизаветы II не рассматривается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.РИА Новости«Пока не было объявлено, какая будет протокольная практика, будет ли вообще предусмотрено участие кого-то в похоронах», - сказал Песков.Аргументы и ФактыВ Великобритании объявлен 10-дневный национальный траур.ИзвестияКоролева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии 8 сентября в возрасте 96 лет.РИА НовостиЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВИзвестияThe Moscow PostMockva.ruREGNUMYakutsk.ruCT newsАбзацВечерняя МоскваRT на русскомИзвестияLife.ruАргументы и ФактыПолитРоссияНТВNeva.TodayРБКDaily StormПодробнее о событииПесков сообщил, что личное присутствие Путина на похоронах Елизаветы II не рассматриваетсяТАСС06:16Путин не будет присутствовать на похоронах Елизаветы IIКоммерсантъ06:05Пресс-секретарь президента Песков заявил, что Путин не поедет на похороны Елизаветы IIРИА Новости05:37Путин не будет лично присутствовать на похоронах Елизаветы IIИнтерфакс05:40Песков: вариант с поездкой Путина на похороны королевы Елизаветы II не рассматриваетсяИзвестия05:38В Кремле исключили поездку Путина на похороны Елизаветы IIРБК05:57Песков: Путин не поедет на похороны Елизаветы IIURA.Ru05:37Показать ещёОценить577Поделиться