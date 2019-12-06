Политика

РИА НовостиРИА НовостиПресс-секретарь прокомментировал «расследование» про жену Медведева

Пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов назвал "расследования" про супругу главы правительства Дмитрия Медведева "очередным манипулированием неподтвержденной информацией". Об этом он рассказал в интервью интернет-изданию Lenta.ru.
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с чего всё началось

Что Дмитрий Медведев думает об Алексее Навальном, деле Егора Жукова и общении с журналистами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в четверг, 5 декабря, дал итоговое интервью журналистам российских телеканалов.
Lenta.ruвчера в 13:57

Подробнее о событии

Стала известна реакция Медведева на ролики Навального

Lenta.ruвчера в 14:30

Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК о самолетах

РБКвчера в 15:14

Пресс-секретарь прокомментировал «расследование» про жену Медведева

РИА Новостивчера в 15:12

Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК

Интерфаксвчера в 15:38

Пресс-секретарь Медведева ответил на расследование Навального о самолете жены премьера

URA.Ruвчера в 15:49

В правительстве прокомментировали расследование ФБК про жену Медведева

Национальная служба новостейвчера в 15:40

Расследование про жену Медведева назвали «очередной манипуляцией»

News.ruвчера в 15:51
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Фигурное катание

Алена Косторная обновила мировой рекорд в финале Гран-при

Российская газета вчера в 14:24
Политика

Зеленский намерен лично встретиться с Путиным в Париже

Украинский президент Владимир Зеленский признался, что его личная встреча с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита в "нормандском формате" состоится в Париже 9 декабря.
Газета.Ru вчера в 15:00
Экономика

Сергей Морозов выступил с ежегодным инвестиционным посланием

Традиционно в конце года губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обращается к бизнес-сообществу и зарубежным партнерам с инвестиционным посланием.
Медиа 73 вчера в 09:04
Политика

В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым

Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов считает провокационной инициативу лидера запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова провести «Марш достоинства».
Известия вчера в 12:42
Авто

Nissan назвал сроки начала поставок GT-R50 от Italdesign

В Nissan сообщают, что при условии сертификации и омологации на различных рынках покупатели, вероятнее всего, смогут сесть за руль Nissan GT-R50 от Italdesign в конце 2020 – конце 2021 года.
Движок 05 декабря в 03:53
Происшествия

В Москве автомобиль врезался в вестибюль станции МЦК

ТАСС вчера в 23:54
Общество

В Комитете по этике РФС ответили на слова Запашного о фанатах

Газета.Ru вчера в 05:31
Авто

Представитель АвтоВАЗа сообщил, когда качество машин LADA станет лучше

В случае с LADA речь идет об оптимальном соотношении стоимости и качества, отметил дизайнер.
CarsWeek.ru вчера в 03:42
Политика

Матвиенко предложила наказать Новака

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
REGNUM вчера в 10:29
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до четырех

В результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Одессы число погибших достигло уже четырех человек.
Газета.Ru вчера в 11:08
Экономика

Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
ТАСС 05 декабря в 05:29
Политика

СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ

Убийство Зелимхана Хангошвили, этнического чеченца, гражданина Грузии и участника чеченских войн, произошло в Берлине в августе 2019 года: передвигавшийся на велосипеде киллер стрелял из пистолета Glock с глушителем.
РБК вчера в 21:37
Общество

«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы

РИА Новости 04 декабря в 09:19
Общество

В России появится новый документ на автомобиль

Lenta.ru 00:20
Политика

Путин: работы по прокладке «Северного потока-2» практически завершены

Президент России Владимир Путин заявил, что работы по прокладке газопровода "Северный поток - 2" практически завершены.
Газета.Ru вчера в 07:39
Музыка

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года

Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes, заработав за год около $185 млн.
ТАСС вчера в 21:28
Политика

Президент Польши отказался признавать Россию врагом НАТО

В настоящее время у НАТО нет никакого врага, заявил президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции по итогам состоявшегося в британской столице саммита НАТО.
Rambler News Service 04 декабря в 23:39
Единоборства

Результаты взвешивания к UFC on ESPN 7: Розенструйк перевесил Оверима

В Вашингтоне состоялась церемония официального взвешивания участников турнира UFC on ESPN 7, главным событием которого станет поединок в тяжелом весе между Алистаром Оверимом и Жаирзиньо Розенструйком.
FightTime.ru вчера в 11:29
Футбол

Новым главным тренером «Уотфорда» назначен Найджел Пирсон

Пресс-служба "Уотфорда" сообщила, что новым главным тренером команды стал Найджел Пирсон.56-летний специалист подписал с английским клубом контракт до конца нынешнего сезона.
Soccer.ru вчера в 15:33
Армия и оружие

Атомный авианосец ВМС США «Гарри Трумэн» вошел в Средиземное море

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» прошла пролив Гибралтар и вошла в акваторию Средиземного моря в четверг, 5 декабря.
Известия вчера в 21:05
Шоу-бизнес

Певцов назвал Познера врагом России

В заключение своей речи артист заявил, что Владимир Познер, проживающий во Франции, является предателем России.
Uznayvse.ru вчера в 12:49
Общество

В США умер бежавший на Запад бывший майор КГБ Виктор Шеймов

Как пишет Washington Post, причиной смерти стала болезнь легких. В 1980 году ЦРУ помогло ему выехать за пределы СССР.
Эхо Москвы 05 декабря в 21:06
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая вернулась в Испанию

Недавно звезда 90-х объявила о триумфальном возвращении на сцену: более десяти лет Наталья Ветлицкая прожила за границей, забросив профессионально заниматься музыкой.
StarHit.ru вчера в 10:00
Спорт

Решение WADA по российским спортсменам для МОК будет обязательным

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по российским спортсменам и федерациям будут обязательными для Международного олимпийского комитета (МОК).
МонаВиста 05 декабря в 12:26
Гаджеты

Xiaomi рассказала о перспективах прошивки MIUI 11

Компания Xiaomi рассказала о ведущейся разработке нового функционала для своей фирменной оболочки MIUI 11.
Профиль 05 декабря в 10:15
Футбол

Президент УЕФА раскритиковал предложение Переса создать Суперлигу

Глава УЕФА Александер Чеферин раскритиковал идею президента «Реала» Флорентино Переса создать Суперлигу, в которой будут выступать только лучше клубы из топ-5 чемпионатов.Я читал об этом безумном плане.
Soccer.ru вчера в 16:34
Футбол

Вратарь «Арсенала» и сборной Германии назвал Анапу раем

Как писал интернет-портал «Кубань 24», главный тренер сборной Станислав Черчесов заявил, что поле на стадионе в Сочи подготовили на топ-уровне к приезду российской сборной.
Кубань 24 вчера в 13:00
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев признался, что не собирается жениться

Известный певец Сергей Лазарев заявил, что не собирается жениться. Об этом он рассказал во время церемонии вручения премии «Виктория».
Вечерняя Москва вчера в 09:20
Гаджеты

Недорогой флагман Redmi K30 получит новейшую камеру

Компания Xiaomi выпустит смартфон, который станет первым в мире устройством с новейшим 64-мегапиксельным фотодатчиком Sony IMX686.
Planet Today вчера в 04:26
Происшествия

В Липецке школьник упал с балкона 16-го этажа

В Липецке устанавливаются обстоятельства смерти 12-летнего школьника, упавшего с 16-го этажа дома на улице Зои Космодемьянской.
REGNUM вчера в 10:33
Как работают Яндекс.Новости?
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